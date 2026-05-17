Tarot Rashifal: सोमवार का दिन वृश्चिक और मकर राशि के जातकों के लिए बड़ी सफलताएं लेकर आया है. वृश्चिक राशि के लोगों को विदेश या किसी दूर स्थान से रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है, जबकि मकर राशि के विद्यार्थियों को करियर या शिक्षा के क्षेत्र में कोई अच्छी खबर मिलेगी. हालांकि, मेष और वृषभ राशि के जातकों को आज अपने दोस्तों और करीबियों से बेहद सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा (अजमेर) के कार्ड विश्लेषण से जानें, आज आपकी राशि के भाग्यफल में क्या खास है.

मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है. आज आपको अपने करीबी दोस्तों से किसी बात को लेकर धोखा मिल सकता है. हालांकि, आज का दिन आर्थिक मामलों में काफी अच्छा रहने वाला है.

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोगों को आज अपने दोस्तों से सावधान रहने की जरूरत है. क्योंकि इस समय में दोस्त भी दुश्मन में बदल सकता है, मानसिक द्वंद्व के कारण आपकी निर्णय क्षमता प्रभावित होगी.

मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के व्यापारियों और उद्यमियों के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है. व्यावसायिक विकास के लिए खर्च किया गया धन भविष्य में अच्छे परिणाम देगा.

कर्क टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यापार और योजनाओं के शुभारंभ के लिए काफी अच्छा रहने वाला है. यह समय पैसे और वित्त संबंधी मामलों में अच्छा रहेगा, इस अवधि के दौरान आर्थिक लाभ की उम्मीद कर सकते हैं.

सिंह टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन भागीदारी और सहयोग के कार्य अच्छी तरह से करेंगे. नौकरी में किए गए कार्य आज फलीभूत होंगे. आज आपको कई अच्छे मौके मिलने वाले हैं.

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों को आज अपनी सेहत का अधिक ख्याल रखने की जरूरत है. आप ठंडी हवा तथा सर्दी से अपना ध्यान रखे, संक्रमण से बचाव के लिए समय पर दवा का सेवन करें, पिता से मनमुटाव हो सकता है.

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशिवालों के लिए आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है. आज आपको मेहनत करें तो, तरक्की की नयी राहें खुल सकती हैं, आपका कुछ धन स्वास्थ्य और दवा पर खर्च हो सकता है, सामाजिक कार्यों से सुयश मिलेगा.

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों को आज विदेश या किसी दूर स्थान पर रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है, आर्थिक निवेश लाभदायक रहेगा, धार्मिक आस्था बढ़ेगी.

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव वाला और अप्रत्याशित रूप लिए साबित हो सकता है, आपके रास्ते में कुछ व्यवधान आएंगे, लेकिन आप उनसे पार पा लेंगे.

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के विद्यार्थियों को अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, अपनी बुद्धिमानी से स्थिति सुदृढ़ बना सकेंगे. संतान उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर होगी.

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कुंभ राशि के जातकों की बदलते मौसम के कारण सेहत खराब कर सकता है, माता- पिता से अनबन होने की संभावना है, अनावश्यक क्रोध न करें. मानसिक दृढ़ता से निर्णय लेकर काम करें.

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोगों को सोच समझकर बोलें और इस बात का ध्यान रखें की आपकी वाणी से कोई आहत न हो यदि आप अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे आप अच्छे अवसर खो सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.