हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफल15 अप्रैल 2026 टैरो राशिफल: किसे मिलेगा धन लाभ, किसे रहना होगा सतर्क? जानें सभी राशियों का हाल

15 अप्रैल 2026 टैरो राशिफल: किसे मिलेगा धन लाभ, किसे रहना होगा सतर्क? जानें सभी राशियों का हाल

Tarot Horoscope: 15 अप्रैल 2026 का टैरो राशिफल सभी राशियों के लिए खास संकेत दे रहा है. कहीं धन लाभ और करियर में उन्नति के योग बन रहे हैं, तो कहीं निवेश और खर्च में सावधानी जरूरी है.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 14 Apr 2026 07:00 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • कर्क योजनाओं को गुप्त रखें, खर्च अधिक, स्वास्थ्य सचेत.

Tarot Horoscope 15 April 2026: 15 अप्रैल 2026 का दिन टैरो कार्ड्स के अनुसार कई राशियों के लिए नए अवसर और महत्वपूर्ण संकेत लेकर आ रहा है. कुछ लोगों को करियर और धन में लाभ मिल सकता है, तो कुछ को सावधानी बरतने की जरूरत है.

प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा के सटीक विश्लेषण के साथ जानें, सभी 12 राशियों का बुधवार का टैरो राशिफल.

मेष टैरो राशिफल 
मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन पारिवारिक मामलों में बहुत ही शानदार रहने वाला है. आपको फिलहाल, पारिवारिक वृद्धि के संकेत मिलेंगे. साथ ही आज आपको सरकारी कार्यों में सफलता हासिल हो सकती है. इतना ही नहीं आपको नई-नई कठिनाइयों के कारण परेशानी उठानी पड़ सकती है.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों को आज निवेश के जरिए अचानक धन लाभ हासिल हो सकता है. हालांकि, आप तमाम परेशानियों के बावजूद भी मित्र आपका साथ देंगे. आपको कमर दर्द की समस्या हो सकती है.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों को आज आजीविका संबंधी मूलभूत समस्या का स्थायी समाधान मिलना सम्भव है. जीवनसाथी के प्रति कुछ उदासीनता के भाव उत्पन्न हो सकते है.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि जातकों को कोशिश करनी है कि आज अपनी योजनाएं किसी के साथ साझा न करें. वरना आपके काम अधूरे रह सकते हैं. खर्च की अधिकता के कारण मानसिक तनाव होगा. स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशि के जातक आज रचनात्मक क्रिया कलापों में हिस्सा लेंगे. साथ ही आज आपकी कुछ नए लोगों से जान-पहचान बढ़ेगी जिससे आगामी समय में ये लोग आपके काम आ सकते है.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति में वृद्धि मिलने की संभावना है. साथ ही आपके रूके कार्यों में प्रगति होगी. जीवनसाथी से बनाया हुआ तालमेल ही आपको वांछित सम्भल देगा. ऋण लेने की स्थितियां आयेंगी.

April Panchak 2026: आज से पंचक शुरू, क्या राज पंचक बुरा होता है, जान लें 5 दिन क्या करें, क्या नहीं

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला नौकरी पेशा लोगों को पद प्रतिष्ठा आदि का लाभ होगा. यदि आप व्यवसायी है तो समय अनुकूल है, कार्य व्यवसाय को गति दे तो वांछित लाभ होगा.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के लोगों को आज निवेश या विदेश संदर्भों में अचानक ही कोई सफलता का समाचार प्राप्त होगा. आर्थिक सुविधाओं का उन्नयन होगा, सुख साधन में वृद्धि, वाह्य लोगों का भी समर्थन हासिल होगा.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स के अनुसार, धनु राशिवालों की आज उच्चाधिकारियों के मध्य योजनाओं को गति देने की बैठक हो सकती हैं. भूमि भवन संबंधी कार्य व्यवसाय लाभदायक रहेगा. सामान्यतः स्वास्थ्य ठीक रहेगा.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के लोगों को आज कामकाज में वांछित गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा. क्रीड़ा व शैक्षिक क्षेत्रों में किसी सफल शख्सियत से प्रभावित होंगे. संतान से खुशी का समाचार मिलेगा.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के लोगों को आज निवेश के मामले में थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है. पूंजी निवेश से पहले कंपनी की वैधता निजी स्तर पर जांच लें, अन्यथा हानि हो सकती हैं. बार बार के व्यावसायिक ऊंच नीच, घरेलू कलह व सामंजस्यता की कमी के कारण मानसिक तनाव उत्पन्न होगा.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के कुछ जातक आज नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं. अपने सामाजिक जीवन में मित्रों के साथ निजी या गुप्त रहस्यों का हल निकाल सकते हैं.

Amarnath yatra 2026: अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से होगी शुरू, रजिस्ट्रेशन कब कर पाएंगे, आया बड़ा अपडेट

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read More
Published at : 14 Apr 2026 07:00 PM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Horoscope Today Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading

Frequently Asked Questions

15 अप्रैल 2026 को तुला राशि के नौकरीपेशा और व्यवसायी वर्ग के लिए टैरो कार्ड्स क्या सलाह देते हैं?

तुला राशि के नौकरीपेशा लोगों को पद-प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा। यदि आप व्यवसायी हैं तो समय अनुकूल है, कार्य-व्यवसाय को गति देने से वांछित लाभ होगा।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
15 अप्रैल 2026 टैरो राशिफल: किसे मिलेगा धन लाभ, किसे रहना होगा सतर्क? जानें सभी राशियों का हाल
15 अप्रैल 2026 टैरो राशिफल: किसे मिलेगा धन लाभ, किसे रहना होगा सतर्क? जानें सभी राशियों का हाल
राशिफल
Kal Ka Rashifal 15 April 2026: त्रयोदशी तिथि और ब्रह्म योग में मिथुन समेत 4 राशियों को मिलेगी सफलता, पढ़ें कल का भाग्यफल
कल का राशिफल (15 अप्रैल 2026): त्रयोदशी तिथि और ब्रह्म योग में मिथुन समेत 4 राशियों को मिलेगी सफलता, जानिए मेष से मीन का हाल?
राशिफल
Aaj ka Tula Rashifal 14 April 2026: संतान से मिलेगा सुख और करियर में बढ़ेगा ग्राफ, डिजिटल रिफॉर्म्स को मिलेगी सरकारी मंजूरी
तुला राशिफल 14 अप्रैल 2026 संतान से मिलेगा सुख और करियर में बढ़ेगा ग्राफ, डिजिटल रिफॉर्म्स को मिलेगी सरकारी मंजूरी
राशिफल
Aaj ka Mesh Rashifal 14 April 2026: शुक्ल योग और पराक्रम योग से चमकेगा भाग्य, बिजनेस में मिलेगी बड़ी सफलता
मेष राशिफल 14 अप्रैल 2026 शुक्ल योग और पराक्रम योग से चमकेगा भाग्य, बिजनेस में मिलेगी बड़ी सफलता
Advertisement

वीडियोज

होर्मुज के पानी मेें 'मौत का जाल' !
Noida Labour Protest Update: नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, कई सेक्टर में फैली टेंशन ! | Noida News
Chitra Tripathi: ट्रंप का 'होर्मुज' प्रहार ईरान भी तैयार! | Hormuz | IranUSCeasefire | Janhit
Bharat Ki Baat: होर्मुज़ को लेकर Trump की अगली चाल क्या? | Strait Of Hormuz | Iran- Irael
Sandeep Chaudhary: गैस और महंगाई पर क्यों गरमाई जनता ? सटीक विश्लेषण | Labour Protest | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
सम्राट चौधरी के CM चुने जाने पर उपेंद्र कुशवाहा बोले, 'PM मोदी ऐसे ही निर्णयों के लिए आप...'
सम्राट चौधरी के CM चुने जाने पर उपेंद्र कुशवाहा बोले, 'PM मोदी ऐसे ही निर्णयों के लिए आप...'
इंडिया
लोकसभा में अब होंगे 850 सांसद, केंद्र सरकार ने तैयार किया प्लान, महिला आरक्षण बिल में होगा ये प्रावधान
लोकसभा में अब होंगे 850 सांसद, केंद्र सरकार ने तैयार किया प्लान, महिला आरक्षण बिल में होगा ये प्रावधान
इंडिया
बिहार में सम्राट युग की शुरुआत, ऐसे ही नहीं बीजेपी ने लगाया दांव, इसके पीछे ये है 3 फैक्टर
बिहार में सम्राट युग की शुरुआत, ऐसे ही नहीं बीजेपी ने लगाया दांव, इसके पीछे ये है 3 फैक्टर
टेलीविजन
दिव्यांका त्रिपाठी की गोदभराई में पैसे का बैग लेकर भागे विवेक दहिया, जमाई को रोते देख सासू मां ने लगाया गले, देखें Inside Video
दिव्यांका की गोदभराई में पैसे का बैग लेकर भागे विवेक, जमाई को रोते देख सासू मां ने लगाया गले
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Protest LIVE: नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन पर अखिलेश को मिला राहुल का साथ, पुलिस बोली- सब सामान्य
LIVE: नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन पर अखिलेश को मिला राहुल का साथ, पुलिस बोली- सब सामान्य
विश्व
Hormuz Blockade: ‘जंगलराज नहीं चलेगा’, चीनी राष्ट्रपति की US को खरी-खरी! होर्मुज में नाकेबंदी को कहा गैर-जिम्मेदाराना कदम
‘जंगलराज नहीं चलेगा’, चीनी राष्ट्रपति की US को खरी-खरी! होर्मुज में नाकेबंदी को कहा गैर-जिम्मेदाराना कदम
आईपीएल 2026
IPL 2026 के बीच रूमर्ड गर्लफ्रेंड के साथ नजर आए यशस्वी जायसवाल, यहां देखें वीडियो 
IPL 2026 के बीच रूमर्ड गर्लफ्रेंड के साथ नजर आए यशस्वी जायसवाल, देखें वीडियो
Results
MP Board 10th Result 2026 Live: मध्य प्रदेश बोर्ड बोर्ड कल इस समय जारी करेगा 10वीं के नतीजे, यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स
MP Board 10th Result 2026 Live: एमपी बोर्ड कल इस समय जारी करेगा 10वीं के नतीजे, यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget