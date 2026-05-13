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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Rashifal 14 May 2026: कुंभ राशि वालों के लिए विदेश यात्रा के योग, वृषभ को मिलेंगे आय के नए स्रोत, जानें टैरो राशिफल

Tarot Rashifal 14 May 2026: कुंभ राशि वालों के लिए विदेश यात्रा के योग, वृषभ को मिलेंगे आय के नए स्रोत, जानें टैरो राशिफल

Tarot Card Rashifal 14 May 2026: वृषभ को आय के नए स्रोत व कुंभ को विदेश यात्रा का लाभ. सिंह की सेहत में सुधार होगा, वहीं मकर राशि को फिजूलखर्ची और मीन को वाद-विवाद से बचना होगा. पढ़ें टैरो राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 13 May 2026 05:00 PM (IST)
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Tarot Rashifal: गुरुवार का दिन वृषभ और कुंभ राशि के जातकों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है. जहां वृषभ राशि को आय के नए स्रोत प्राप्त होंगे, वहीं कुंभ राशि के जातकों के लिए विदेश यात्रा के प्रबल योग बन रहे हैं. मिथुन राशि के लिए व्यापार विस्तार का समय है, जबकि सिंह राशि को पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से राहत मिलेगी.

प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा (अजमेर) के कार्ड विश्लेषण से जानें, आज आपकी राशि के लिए क्या खास है.

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए आर्थिक मामलों में दिन काफी अच्छा रहने वाला है. आज आपको अपने रुका हुआ धन वापस मिलेगा. हालांकि, आपको संतान पक्ष की ओर से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, कुल मिलाकर यह एक मिश्रित समय है.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोगों के लिए फिलहाल, आय के नए स्रोत खुलेंगे. कोशिश करें की आप खुद को आज शांत रखें. आपका शांत चित्त आपको कई परेशानियों से बचाएगा, यश, मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन व्यापार के मामले में अच्छा रहेगा. आज आपकी व्यापारिक स्थिति आशाजनक रहेगी, किसी नए उत्पाद या सेवा को शुरू करने में सफल हो सकते हैं, कारोबार का विस्तार करने के लिए समय अनुकूल है.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोगों के लिए यह समय काफी फायदेमंद रहने वाला है. व्यापार मालिकों और नौकरी पेशा दोनों के लिए धन लाभ का समय है, इस अवधि में आप अपने प्रतिस्पर्धियों पर हावी रहेंगे.

सिंह टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों के लिए आज पारिवारिक सुख व धन बढ़ेगा, इस समय आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और काफी समय से चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों का अधिकतर समय आज अपने काम में ध्यान देने से ज्यादा अपने कार्य के बारे में या कार्यस्थल के बारे में सोच विचार करने में गुजरेगा. अनावश्यक ही चर्चा करते रहने से आप अपना सौ प्रतिशत नहीं दे पाएंगे.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में लाभकारी रहने वाला है. साथ ही आपको सभी क्षेत्रों में लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे. प्रेम संबंधों के प्रति आपका झुकाव अधिक रहेगा.सौ प्रतिशत नहीं दे पाएंगे.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों को फिलहाल, अपने बिजनेस और ऑफ़िस की ओर से लंबी यात्रा पर जा सकते हैं. बता दें कि आपकी यह यात्रा विदेश से जुड़ी हो सकती है.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, धनु राशि के लोगों को सलाह है कि अपने जीवनसाथी की भावनाओं को समझें, किस्मत का सितारा बदल रहा है, लेकिन मजबूत इच्छाशक्ति के बिना आप कामयाबी नहीं पा सकेंगे.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोगों को आज किसी भी कार्य में ज्यादा खुश होना हानिकारक हो सकता है. आपको अपने परिवार के स्वास्थ्य, बीमारी या अन्य किसी क्षति पर कुछ पैसा खर्च करना पड़ सकता है.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों के लिए फिलहाल, विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं. साथ ही आज आपको जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा, किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम है. साथ ही आज माता पिता को अपनी संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार मिल सकता है, वाद-विवाद से मानसिक कष्ट बढ़ेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 13 May 2026 05:00 PM (IST)
Tags :
Horoscope Tarot Horoscope Rashifal Tarot Card Reading
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