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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Vrishchik Rashifal 10 August 2026: जल्दबाजी बिगाड़ सकती है काम, संभलकर लें फैसले

Aaj Ka Vrishchik Rashifal 10 August 2026: जल्दबाजी बिगाड़ सकती है काम, संभलकर लें फैसले

Scorpio Horoscope Today: क्या आज जल्दबाजी आपका बना-बनाया काम बिगाड़ सकती है? बिजनेस और ऑफिस में विवाद से बचना जरूरी होगा. क्या धैर्य रखकर फैसले लेना आपको बड़ी परेशानी से बचा सकता है?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 10 Aug 2026 03:35 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishchik Rashifal 10 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण मास का द्वितीय सोमवार है. श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 8:01 बजे तक रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू होगी. आर्द्रा नक्षत्र दोपहर 12:27 बजे तक रहेगा, फिर पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मी योग और वज्र योग जैसे संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा पूरे दिन मिथुन राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक
लाभ-अमृत चौघड़िया: शाम 4:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज कारोबार में दिन की शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती है. शुरुआती परेशानियों के बाद धीरे-धीरे परिस्थितियां व्यवस्थित होती जाएंगी. ऐसे में किसी भी काम को लेकर घबराने या जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है.

बिजनेसमैन को खास तौर पर भावनाओं में आकर कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने से बचना चाहिए. जल्दबाजी में लिया गया निर्णय पहले से बने काम को भी बिगाड़ सकता है. कारोबार से जुड़े मामलों में नियमों और प्रक्रियाओं का पूरी तरह पालन करें.

किसी कारोबारी विवाद को हल्के में न लें. नियमों की अनदेखी करने पर मामला कानूनी विवाद तक पहुंच सकता है. इसलिए जरूरी दस्तावेजों और लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखें.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर धैर्य रखना सबसे जरूरी होगा. अगर कोई कोवर्कर आपके लिए परेशानी खड़ी करता है तो उत्तेजित होकर बहस या झगड़ा करने से बचें. शांत रहकर स्थिति को संभालना आपके हित में रहेगा.

आज आप अपनी कल्पना के अनुसार काम पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन इससे निराश होने की जरूरत नहीं है. परिस्थितियों के अनुसार अपनी कार्यशैली में बदलाव करें.

अपनी रिटर्न स्किल को बेहतर करने पर भी ध्यान दें. पुराने काम की समीक्षा करें और अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करें. इससे भविष्य में आपकी प्रोफेशनल परफॉर्मेंस बेहतर होगी.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज सावधानी बरतने की जरूरत है. भावनाओं में आकर कोई बड़ा खर्च या निवेश न करें. कारोबार में नियमों की अनदेखी करने से आर्थिक नुकसान हो सकता है.

किसी विवादित लेन-देन में शामिल होने से बचें और जरूरी कागजात अच्छी तरह जांचने के बाद ही आर्थिक निर्णय लें.

लव और फैमिली राशिफल

घरेलू मोर्चे पर तनाव और कठोरता महसूस हो सकती है. जीवनसाथी के साथ बातचीत करते समय विशेष धैर्य रखें. छोटी बात को बड़ा बनाने से रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है.

ससुराल पक्ष से कोई चिंताजनक सूचना मिलने की संभावना है, इसलिए ऐसी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले पूरी बात समझें. परिवार के सदस्यों के साथ संयम से व्यवहार करना आज आपके लिए बेहतर रहेगा.

हेल्थ राशिफल

मानसिक तनाव और लगातार सोच-विचार का असर आपकी ऊर्जा पर पड़ सकता है. काम के बीच पर्याप्त आराम लें और नकारात्मक बातों को जरूरत से ज्यादा महत्व न दें.

तनाव कम करने के लिए सुबह या शाम कुछ समय शांत वातावरण में बिताएं. नियमित नींद और संतुलित दिनचर्या बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

जो विद्यार्थी अभी तक पढ़ाई को लेकर गंभीर नहीं थे, उन्हें अब अपनी तैयारी पर पूरा ध्यान देना चाहिए. समय बर्बाद करने से आगे चलकर पढ़ाई का दबाव बढ़ सकता है.

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को नियमित स्टडी शेड्यूल बनाकर पढ़ाई करनी चाहिए. कमजोर विषयों पर अतिरिक्त समय दें और पढ़े हुए टॉपिक्स का रिवीजन करते रहें.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 5

उपाय

आज हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं. महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले कुछ समय शांत रहकर विचार करें, इससे जल्दबाजी से होने वाली गलतियों से बचने में मदद मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 Aug 2026 03:35 AM (IST)
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