Aaj Ka Tula Rashifal 10 August 2026: पुरानी परेशानी होगी खत्म, रिश्तों में आएगी खुशी

Aaj Ka Tula Rashifal 10 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण मास का द्वितीय सोमवार है. श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 8:01 बजे तक रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू होगी. आर्द्रा नक्षत्र दोपहर 12:27 बजे तक रहेगा, फिर पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मी योग और वज्र योग जैसे संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा पूरे दिन मिथुन राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक

लाभ-अमृत चौघड़िया: शाम 4:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक

शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

तुला राशि वालों के लिए आज कारोबार के लिहाज से दिन नई संभावनाएं लेकर आएगा. चंद्रमा 9वें भाव में होने से आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा और अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. उनके अनुभव और आपकी सोच का आदान-प्रदान भविष्य में कारोबार के लिए फायदेमंद रहेगा.

बिजनेसमैन को किसी की बात सुनकर तुरंत भरोसा करने से बचना चाहिए. किसी भी कारोबारी फैसले से पहले खुद स्थिति का निरीक्षण करें और जरूरी जानकारी जुटाने के बाद ही आगे बढ़ें. इससे गलत फैसले से बचने में मदद मिलेगी.

कारोबार से जुड़ी पुरानी समस्याओं का अब अंत हो सकता है. लंबे समय से अटके मामलों के सुलझने के बाद आपको नई शुरुआत करने का अवसर मिलेगा. इस मौके का सही तरीके से इस्तेमाल करें.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज मैनेजमेंट मजबूत रहेगा. आप अपने काम को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने में सफल रहेंगे और आपकी कार्यशैली से आसपास के लोग प्रभावित हो सकते हैं.

आपके व्यक्तित्व से विरोधी भी प्रभावित होंगे, लेकिन इस दौरान अपने स्वभाव में कठोरता आने से बचना जरूरी है. सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ विनम्र व्यवहार आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा.

काम की अधिकता के कारण मानसिक दबाव महसूस हो सकता है. इसलिए काम के बीच छोटे ब्रेक लेते रहें और हर जिम्मेदारी को एक साथ पूरा करने के बजाय प्राथमिकता तय करके आगे बढ़ें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा. किसी भी निवेश या बड़े खर्च से पहले पूरी जानकारी जुटाएं. अनुभवी व्यक्ति की सलाह उपयोगी साबित हो सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय अपनी स्थिति को देखकर ही लें.

पुरानी कारोबारी परेशानियों के खत्म होने से आर्थिक स्थिति को भी धीरे-धीरे मजबूती मिल सकती है.

लव और फैमिली राशिफल

लव और मैरिड लाइफ के लिए दिन काफी अच्छा रहेगा. जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा और रिश्ते में अपनापन बढ़ेगा. दांपत्य जीवन में खुशियां बनी रहेंगी.

अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं. परिवार में किसी मांगलिक कार्य की चर्चा या उसकी तैयारी भी शुरू हो सकती है. धार्मिक यात्रा की योजना बनने से परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा.

हेल्थ राशिफल

काम की अधिकता के कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है. सिरदर्द या माइग्रेन जैसी परेशानी को नजरअंदाज न करें. पर्याप्त आराम लें और काम के दौरान लगातार स्क्रीन या एक ही स्थिति में बैठे रहने से बचें.

ध्यान, प्राणायाम और शांत वातावरण में कुछ समय बिताना मानसिक तनाव कम करने में मददगार रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन नई चीजें सीखने और अपनी रचनात्मकता को बेहतर करने वाला रहेगा. पढ़ाई के साथ अपनी रुचि के विषयों पर भी काम करें.

स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट अपने-अपने क्षेत्र में कुछ नया करने की कोशिश करेंगे. नए प्रयोग आपकी प्रतिभा को बेहतर तरीके से सामने ला सकते हैं.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: पर्पल

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 3

उपाय

आज भगवान विष्णु या अपने इष्टदेव की पूजा करें. जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या वस्त्र का दान करें और किसी धार्मिक स्थल पर कुछ समय शांतिपूर्वक बिताएं. इससे मन को शांति मिलेगी और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी.

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