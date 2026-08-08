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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMithun Rashifal 8 August 2026: मिथुन राशि वाले 12वें चंद्रमा से रहें सतर्क, फिजूलखर्ची और ऑफिशियल जांच बढ़ा सकती है तनाव

Mithun Rashifal 8 August 2026: मिथुन राशि वाले 12वें चंद्रमा से रहें सतर्क, फिजूलखर्ची और ऑफिशियल जांच बढ़ा सकती है तनाव

Gemini Horoscope Today 8 August 2026: 12वें चंद्रमा से मिथुन राशि वाले रहें सतर्क, नया बिजनेस न करें शुरू! पढ़ें 8 अगस्त का पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व सटीक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 08 Aug 2026 10:27 AM (IST)
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Aaj Ka Mithun Rashifal 8 August 2026: 8 अगस्त 2026, शनिवार के दिन श्रावण कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 02:00 बजे तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज दोपहर 04:51 बजे तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा, इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, ध्रुव योग, व्याघात योग और सर्वामृत योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है. इसके अलावा आपकी राशि के लिए 'भद्र योग' का विशेष संयोग भी विद्यमान है.

चंद्रमा आज आपकी राशि से 12वें भाव (व्यय, हानि, अनचाहे तनाव व विदेश स्थान) में वृषभ राशि में संचार करेंगे. 12वें भाव में चंद्रमा के गोचर के कारण आज अत्यधिक खर्चों के चलते धन संचय करने में दिक्कतें आ सकती हैं. आज शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज मिथुन राशि के जातकों को बहुत संभलकर चलना होगा. बिजनेस में केवल वर्तमान गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करें; फिलहाल कोई भी नया काम या प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए ग्रह स्थितियां अनुकूल नहीं हैं. यदि व्यवसाय संबंधी कोई विभागीय या सरकारी जांच चल रही है, तो उसके फैसले को लेकर आप थोड़े तनाव में रह सकते हैं; इसलिए अपनी सभी ऑफिशियल फाइलें पूरी तरह कंप्लीट रखें. बिजनेस रिलेटेड कामों में सफलता मिलने में कुछ वक्त लग सकता है. अड़चन आने पर किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज वर्कप्लेस पर स्थितियां ज्यादा अनुकूल नहीं दिख रही हैं, इसलिए कोई भी ऑफिशियल काम करते समय बहुत सावधानी बरतें. ऑफिस में अपने किसी पुराने मित्र सहकर्मी (Friend) को लंगोटिया यार मानकर उनके साथ कोई गलत व्यवहार या अनर्गल बात न करें. यदि वे नाराज हो गए, तो उन्हें मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और दफ्तर का माहौल बिगड़ सकता है.

लव, फैमिली और पर्सनल लाइफ (Love & Family)

पारिवारिक जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आज घर की हर गतिविधि में खुलकर हिस्सा लें और अपनों के साथ अच्छा समय बिताएं. परिजनों का सहयोग आपको मानसिक संबल देगा. अत्यधिक खर्चों पर नियंत्रण रखें, ताकि घर का बजट संतुलित रहे.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों को आज अपनी उम्मीदों के मुताबिक तुरंत परिणाम न मिलने से निराशा महसूस हो सकती है. हालांकि, आपको इस नकारात्मक भावना से बाहर निकलना होगा. फल की चिंता किए बिना अपना बेस्ट देने का प्रयास जारी रखें; निरंतर मेहनत से आगे अवश्य ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

12वें चंद्रमा के प्रभाव से आंखों में भारीपन, अनिद्रा या अनचाही मानसिक चिंता रह सकती है. काम के बीच में विश्राम लें, पर्याप्त नींद लें और योग-ध्यान का सहारा लें.

  • शुभ रंग: ऑरेंज (नारंगी)
  • शुभ अंक: 3
  • अशुभ अंक: 1
  • आज का उपाय: शनिवार और श्रावण मास के पावन अवसर पर भगवान शिवजी पर जल, दूध और शमी पत्र चढ़ाएं. साथ ही पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें; इससे 12वें चंद्रमा का अशुभ प्रभाव और व्यय दूर होगा.

FAQs 

Q1. 8 अगस्त 2026 को मिथुन राशि के व्यापारियों को किस बात की सावधानी रखनी चाहिए?
Ans. नए काम की शुरुआत न करें, अपनी ऑफिशियल फाइलें पूरी रखें और विभागीय जांच के तनाव से बचने के लिए किसी वरिष्ठ की सलाह लें.

Q2. आज मिथुन राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में क्या गलती करने से बचना चाहिए?
Ans. ऑफिस में अपने मित्र सहकर्मी से गलत व्यवहार न करें, वरना उनकी नाराजगी से दफ्तर की स्थितियां बिगड़ सकती हैं.

Q3. आज मिथुन राशि के विद्यार्थियों को निराशा से बचने के लिए क्या करना चाहिए?
Ans. परिणाम की तुरंत उम्मीद करने के बजाय अपनी पढ़ाई पर फोकस रखें, निरंतर प्रयास से भविष्य में बेहतरीन नतीजे मिलेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 08 Aug 2026 06:14 AM (IST)
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