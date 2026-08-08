Aaj Ka Mithun Rashifal 8 August 2026: 8 अगस्त 2026, शनिवार के दिन श्रावण कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 02:00 बजे तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज दोपहर 04:51 बजे तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा, इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, ध्रुव योग, व्याघात योग और सर्वामृत योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है. इसके अलावा आपकी राशि के लिए 'भद्र योग' का विशेष संयोग भी विद्यमान है.

चंद्रमा आज आपकी राशि से 12वें भाव (व्यय, हानि, अनचाहे तनाव व विदेश स्थान) में वृषभ राशि में संचार करेंगे. 12वें भाव में चंद्रमा के गोचर के कारण आज अत्यधिक खर्चों के चलते धन संचय करने में दिक्कतें आ सकती हैं. आज शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज मिथुन राशि के जातकों को बहुत संभलकर चलना होगा. बिजनेस में केवल वर्तमान गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करें; फिलहाल कोई भी नया काम या प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए ग्रह स्थितियां अनुकूल नहीं हैं. यदि व्यवसाय संबंधी कोई विभागीय या सरकारी जांच चल रही है, तो उसके फैसले को लेकर आप थोड़े तनाव में रह सकते हैं; इसलिए अपनी सभी ऑफिशियल फाइलें पूरी तरह कंप्लीट रखें. बिजनेस रिलेटेड कामों में सफलता मिलने में कुछ वक्त लग सकता है. अड़चन आने पर किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज वर्कप्लेस पर स्थितियां ज्यादा अनुकूल नहीं दिख रही हैं, इसलिए कोई भी ऑफिशियल काम करते समय बहुत सावधानी बरतें. ऑफिस में अपने किसी पुराने मित्र सहकर्मी (Friend) को लंगोटिया यार मानकर उनके साथ कोई गलत व्यवहार या अनर्गल बात न करें. यदि वे नाराज हो गए, तो उन्हें मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और दफ्तर का माहौल बिगड़ सकता है.

लव, फैमिली और पर्सनल लाइफ (Love & Family)

पारिवारिक जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आज घर की हर गतिविधि में खुलकर हिस्सा लें और अपनों के साथ अच्छा समय बिताएं. परिजनों का सहयोग आपको मानसिक संबल देगा. अत्यधिक खर्चों पर नियंत्रण रखें, ताकि घर का बजट संतुलित रहे.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों को आज अपनी उम्मीदों के मुताबिक तुरंत परिणाम न मिलने से निराशा महसूस हो सकती है. हालांकि, आपको इस नकारात्मक भावना से बाहर निकलना होगा. फल की चिंता किए बिना अपना बेस्ट देने का प्रयास जारी रखें; निरंतर मेहनत से आगे अवश्य ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे.

12वें चंद्रमा के प्रभाव से आंखों में भारीपन, अनिद्रा या अनचाही मानसिक चिंता रह सकती है. काम के बीच में विश्राम लें, पर्याप्त नींद लें और योग-ध्यान का सहारा लें.

शुभ रंग: ऑरेंज (नारंगी)

ऑरेंज (नारंगी) शुभ अंक: 3

3 अशुभ अंक: 1

1 आज का उपाय: शनिवार और श्रावण मास के पावन अवसर पर भगवान शिवजी पर जल, दूध और शमी पत्र चढ़ाएं. साथ ही पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें; इससे 12वें चंद्रमा का अशुभ प्रभाव और व्यय दूर होगा.

FAQs

Q1. 8 अगस्त 2026 को मिथुन राशि के व्यापारियों को किस बात की सावधानी रखनी चाहिए?

Ans. नए काम की शुरुआत न करें, अपनी ऑफिशियल फाइलें पूरी रखें और विभागीय जांच के तनाव से बचने के लिए किसी वरिष्ठ की सलाह लें.

Q2. आज मिथुन राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में क्या गलती करने से बचना चाहिए?

Ans. ऑफिस में अपने मित्र सहकर्मी से गलत व्यवहार न करें, वरना उनकी नाराजगी से दफ्तर की स्थितियां बिगड़ सकती हैं.

Q3. आज मिथुन राशि के विद्यार्थियों को निराशा से बचने के लिए क्या करना चाहिए?

Ans. परिणाम की तुरंत उम्मीद करने के बजाय अपनी पढ़ाई पर फोकस रखें, निरंतर प्रयास से भविष्य में बेहतरीन नतीजे मिलेंगे.

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