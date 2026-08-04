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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Singh Rashifal 4 August 2026: निवेश और नए काम में बरतें सावधानी, बढ़ सकती हैं चुनौतियां

Aaj Ka Singh Rashifal 4 August 2026: निवेश और नए काम में बरतें सावधानी, बढ़ सकती हैं चुनौतियां

Leo Horoscope Today: क्या 4 अगस्त 2026 को सिंह राशि वालों को नौकरी, बिजनेस और प्रेम जीवन में सतर्क रहने की जरूरत है? जानें करियर, धन, परिवार और शिक्षा का विस्तृत राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 04 Aug 2026 03:20 AM (IST)
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Aaj Ka Singh Rashifal 4 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रात्रि 10:04 बजे तक रहेगी, इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी. रेवती नक्षत्र रात्रि 9:54 बजे तक रहेगा, फिर अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, धृति योग और सर्वामृत योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा रात्रि 9:54 बजे के बाद मेष राशि में प्रवेश करेंगे. इससे पहले चंद्रमा-शनि के विष दोष का प्रभाव रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

सिंह राशि के जातकों के लिए 4 अगस्त 2026 का दिन व्यापार में सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है. चंद्रमा अष्टम भाव में होने से कुछ जटिल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति के कारण पुराने टैक्स, कानूनी मामलों या पेनल्टी से जुड़ी कोई बात सामने आ सकती है, इसलिए सभी दस्तावेजों की जांच अवश्य करें. जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाए रखें.

यदि आप इंडस्ट्रियल बिजनेस से जुड़े हैं, तो उम्मीद के मुताबिक लाभ नहीं मिलने से नई दिशा में सोच सकते हैं. हालांकि आज किसी नए कारोबार या बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत करना उचित नहीं रहेगा. फिलहाल पुराने कामों को व्यवस्थित करने और वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान देना ही बेहतर रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर संयम और सकारात्मक सोच बनाए रखनी होगी. किसी सहकर्मी की सफलता देखकर ईर्ष्या करने के बजाय अपने काम पर ध्यान दें. ऑफिस में किसी की आलोचना या अनावश्यक चर्चा से बचें, क्योंकि इससे आपकी छवि प्रभावित हो सकती है.

यदि आपने किसी दूसरी नौकरी के लिए आवेदन किया है, तो जल्दबाजी में कोई फैसला न लें. वर्तमान और नए अवसरों की अच्छी तरह तुलना करने के बाद ही निर्णय लेना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

फाइनेंस राशिफल

आज आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी है. पुराने टैक्स या कानूनी भुगतान सामने आ सकते हैं, जिससे खर्च बढ़ सकता है. किसी भी प्रकार का जोखिम वाला निवेश फिलहाल टालना ही समझदारी होगी.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम संबंधों में कोई ऐसी बात सामने आ सकती है, जिसे आप अब तक छिपाकर रखना चाहते थे. ऐसे में घबराने के बजाय ईमानदारी और धैर्य से स्थिति संभालें. परिवार के साथ खुलकर संवाद करने से कई गलतफहमियां दूर हो सकती हैं.

हेल्थ राशिफल

मानसिक तनाव से बचने का प्रयास करें. पर्याप्त आराम करें और नकारात्मक विचारों से दूरी बनाए रखें. ध्यान और प्राणायाम आपके लिए लाभदायक रहेंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को पढ़ाई शुरू करने से पहले अपने इष्ट देव का स्मरण करना चाहिए. इससे मन एकाग्र रहेगा और पढ़ाई में बेहतर परिणाम मिलेंगे.

भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: ऑरेंज
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 5

उपाय

भगवान शिव को जल अर्पित करें और "महामृत्युंजय मंत्र" का 108 बार जप करें. साथ ही जरूरतमंद व्यक्ति को नारंगी रंग का फल या वस्त्र दान करें. इससे बाधाएं कम होंगी और कार्यों में सकारात्मक परिणाम मिलने लगेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 04 Aug 2026 03:20 AM (IST)
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