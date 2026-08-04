Aaj Ka Singh Rashifal 4 August 2026: निवेश और नए काम में बरतें सावधानी, बढ़ सकती हैं चुनौतियां
Leo Horoscope Today: क्या 4 अगस्त 2026 को सिंह राशि वालों को नौकरी, बिजनेस और प्रेम जीवन में सतर्क रहने की जरूरत है? जानें करियर, धन, परिवार और शिक्षा का विस्तृत राशिफल.
Aaj Ka Singh Rashifal 4 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रात्रि 10:04 बजे तक रहेगी, इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी. रेवती नक्षत्र रात्रि 9:54 बजे तक रहेगा, फिर अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.
वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, धृति योग और सर्वामृत योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा रात्रि 9:54 बजे के बाद मेष राशि में प्रवेश करेंगे. इससे पहले चंद्रमा-शनि के विष दोष का प्रभाव रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा
बिजनेस राशिफल
सिंह राशि के जातकों के लिए 4 अगस्त 2026 का दिन व्यापार में सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है. चंद्रमा अष्टम भाव में होने से कुछ जटिल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति के कारण पुराने टैक्स, कानूनी मामलों या पेनल्टी से जुड़ी कोई बात सामने आ सकती है, इसलिए सभी दस्तावेजों की जांच अवश्य करें. जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाए रखें.
यदि आप इंडस्ट्रियल बिजनेस से जुड़े हैं, तो उम्मीद के मुताबिक लाभ नहीं मिलने से नई दिशा में सोच सकते हैं. हालांकि आज किसी नए कारोबार या बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत करना उचित नहीं रहेगा. फिलहाल पुराने कामों को व्यवस्थित करने और वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान देना ही बेहतर रहेगा.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर संयम और सकारात्मक सोच बनाए रखनी होगी. किसी सहकर्मी की सफलता देखकर ईर्ष्या करने के बजाय अपने काम पर ध्यान दें. ऑफिस में किसी की आलोचना या अनावश्यक चर्चा से बचें, क्योंकि इससे आपकी छवि प्रभावित हो सकती है.
यदि आपने किसी दूसरी नौकरी के लिए आवेदन किया है, तो जल्दबाजी में कोई फैसला न लें. वर्तमान और नए अवसरों की अच्छी तरह तुलना करने के बाद ही निर्णय लेना आपके लिए लाभदायक रहेगा.
फाइनेंस राशिफल
आज आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी है. पुराने टैक्स या कानूनी भुगतान सामने आ सकते हैं, जिससे खर्च बढ़ सकता है. किसी भी प्रकार का जोखिम वाला निवेश फिलहाल टालना ही समझदारी होगी.
लव और फैमिली राशिफल
प्रेम संबंधों में कोई ऐसी बात सामने आ सकती है, जिसे आप अब तक छिपाकर रखना चाहते थे. ऐसे में घबराने के बजाय ईमानदारी और धैर्य से स्थिति संभालें. परिवार के साथ खुलकर संवाद करने से कई गलतफहमियां दूर हो सकती हैं.
हेल्थ राशिफल
मानसिक तनाव से बचने का प्रयास करें. पर्याप्त आराम करें और नकारात्मक विचारों से दूरी बनाए रखें. ध्यान और प्राणायाम आपके लिए लाभदायक रहेंगे.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को पढ़ाई शुरू करने से पहले अपने इष्ट देव का स्मरण करना चाहिए. इससे मन एकाग्र रहेगा और पढ़ाई में बेहतर परिणाम मिलेंगे.
भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: ऑरेंज
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 5
उपाय
भगवान शिव को जल अर्पित करें और "महामृत्युंजय मंत्र" का 108 बार जप करें. साथ ही जरूरतमंद व्यक्ति को नारंगी रंग का फल या वस्त्र दान करें. इससे बाधाएं कम होंगी और कार्यों में सकारात्मक परिणाम मिलने लगेंगे.
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