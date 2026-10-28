Aaj Ka Singh Rashifal 28 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा के चौथे भाव यानी चतुर्थ भाव (माता, सुख, मानसिक शांति, घरेलू वातावरण व भावनात्मक स्थिरता स्थान) में होने से आपको भावनात्मक तनाव से जूझना पड़ सकता है; मन विचलित रह सकता है और परिवार के सदस्यों की शिकायतों का सामना करना पड़ सकता है.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 28 October 2026)

दिनांक: 28 अक्टूबर 2026, बुधवार

तिथि: आज पूरे दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि रहेगी

नक्षत्र: दोपहर 01:26 तक कृतिका नक्षत्र, तत्पश्चात रोहिणी नक्षत्र रहेगा

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और वरियान योग (मेष, कर्क, तुला, मकर राशि के लिए मालव्य योग)

चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन वृषभ राशि (आपकी राशि से चतुर्थ भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

सुबह काल: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

शाम काल: शाम 05:15 से 06:15 बजे तक (लाभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नए कार्यों और बड़े फैसलों से बचें)

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और वित्तीय प्रबंधन (Business & Finance)

शुभ योगों से दूर होंगी रुकावटें: दशम (10th) भाव में चंद्रमा के प्रभाव से आपकी दूरदर्शिता और काम के प्रति खुली सोच आपको अन्य प्रतिस्पर्धियों से अलग बनाएगी. वरियान और सर्वार्थ सिद्धि योग के शुभ प्रभाव से व्यापार में लंबे समय से आ रही अड़चनें और मुश्किलें समाप्त होने लगेंगी.

सूझबूझ से सुलझेंगी मानसिक उलझनें: दिन के मध्य में कारोबार को लेकर कुछ मानसिक उलझनें या असमंजस की स्थिति बन सकती है, लेकिन आप अपनी बौद्धिक क्षमता और सूझबूझ से सही समाधान निकाल लेंगे. व्यापार में आपकी कोई पुरानी महत्वाकांक्षा या बड़ा सपना पूरा होने के प्रबल संकेत हैं.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कर्म पर फोकस से सुधरेंगी स्थितियां: नौकरीपेशा लोग व्यर्थ की चिंता या खयाली पुलाव पकाने के बजाय अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें. जैसे-जैसे आप काम में गति लाएंगे, कार्यक्षेत्र की स्थितियां धीरे-धीरे आपके अनुकूल होने लगेंगी.

प्रोजेक्ट पूरा होने से बढ़ेगा आत्मविश्वास: किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के समय पर सफलतापूर्वक पूरा हो जाने से कार्यस्थल पर आपका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर रहेगा. ध्यान रखें कि आज ऑफिस की समस्याओं को आपको स्वयं ही सुलझाना होगा; किसी अन्य सहकर्मी के भरोसे न रहें, क्योंकि कोई दूसरा आपका साथ नहीं दे सकेगा.

लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Students & Health)

पारिवारिक शांति और आपसी तालमेल: पारिवारिक जीवन में सुकून और सौहार्द बना रहेगा. आप परिजनों और जीवनसाथी की भावनाओं का पूरा सम्मान करेंगे, जिससे आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी और घर का वातावरण खुशनुमा रहेगा.

विद्यार्थियों को भविष्य की ठोस रणनीति की सलाह: सामान्य और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (General & Competitive Students) को अपने करियर और भविष्य को लेकर अभी से गंभीर रुख अपनाना होगा; समय की बर्बादी से बचें और लक्ष्य बनाकर अध्ययन करें.

स्वास्थ्य व ऊर्जा स्तर: दशम चंद्रमा मानसिक रूप से दृढ़ता प्रदान करेगा. कार्यभार के कारण थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त जल पिएं और खान-पान समय पर रखें.

लकी कलर: पिंक (गुलाबी)

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 7

विशेष अचूक उपाय: बुधवार के दिन दशम भाव के चंद्रमा की शुभता बढ़ाने तथा कार्यक्षेत्र में आ रही बाधाओं को दूर करने हेतु प्रातः काल भगवान श्री सूर्यदेव को तांबे के लोटे से रोली व लाल पुष्प डालकर जल अर्पित करें.

भगवान श्री गणेश को 21 दूर्वा दल चढ़ाएं और 'ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्' गणेश गायत्री मंत्र का जाप करें. पक्षियों को दाना डालें अथवा गौमाता को हरा चारा खिलाएं. इससे कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा, प्रोजेक्ट्स निर्विघ्न पूरे होंगे और मानसिक उलझनों से मुक्ति मिलेगी.

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