Aaj Ka Kanya Rashifal 12 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज दोपहर 02:19 बजे के बाद आपकी राशि से चौथे भाव यानी चतुर्थ भाव (माता, सुख, आंतरिक शांति, अचल संपत्ति, घरेलू माहौल व मानसिक स्थिरता स्थान) में धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं. चतुर्थ भाव में चंद्रमा की प्रतिकूल स्थिति के चलते जमीन-जायदाद या प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों को लेकर आप खुद को काफी असुरक्षित (Insecure) और चिंतित महसूस कर सकते हैं.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 12 November 2026)

दिनांक: 12 नवंबर 2026, गुरुवार

12 नवंबर 2026, गुरुवार तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि शाम 06:10 बजे तक, तत्पश्चात चतुर्थी तिथि

कार्तिक शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि शाम 06:10 बजे तक, तत्पश्चात नक्षत्र: दोपहर 02:19 बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात मूला नक्षत्र

दोपहर 02:19 बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और सुकर्मा योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा दोपहर 02:19 बजे के बाद धनु राशि (आपकी राशि से चौथे भाव) में प्रवेश कर संचरण करेंगे

चंद्रमा दोपहर 02:19 बजे के बाद में प्रवेश कर संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक ( ) सायंकाल: शाम 05:00 से 06:00 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

शाम 05:00 से 06:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

1. बिजनेस, खर्च और यात्रा सतर्कता (Business, Expenses & Travel Alert)

बढ़ते खर्चों से आर्थिक दबाव, आलस्य से निकलेगी बड़ी डील: व्यापारियों के व्यावसायिक और परिचालन खर्चों में अचानक तेजी देखने को मिलेगी, जो आर्थिक स्थिति पर भारी पड़ेगी और मानसिक चिंता बढ़ाएगी. बाजार में विरोधियों को प्रबल होने का मौका मिल सकता है, इसलिए अत्यधिक सावधानी बरतें. ग्रह गोचर आपके पक्ष में न होने से आपके आलस्य और टालमटोल की वजह से कोई बेहतरीन बिजनेस डील हाथ से निकल सकती है.

पारिवारिक उलझन से पुश्तैनी काम प्रभावित, यात्रा में सामान चोरी का डर: घर-परिवार की आंतरिक समस्याओं (Family Problems) के चलते पैतृक कारोबार (Ancestral Business) में आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा. किसी अर्जेंट काम से दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ सकती है; यात्रा के दौरान अपने कीमती सामान और दस्तावेजों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि चोरी या गुम होने की प्रबल संभावना बन रही है.

2. करियर और नौकरी (Career & Government Sector Pressure)

हाथ से छिन सकता है नौकरी का अवसर: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए आज का दिन काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा. कार्यक्षेत्र में जरा सी चूक या लापरवाही के कारण पदोन्नति, नए प्रोजेक्ट या किसी अच्छी नौकरी का मिला हुआ शानदार मौका आपके हाथ से छिन सकता है.

सरकारी कर्मियों पर काम का भारी बोझ: सरकारी सेवा (Government Sector) से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर अत्यधिक कार्यभार की वजह से मानसिक तनाव और थकान बनी रहेगी; धैर्यपूर्वक अपने कार्यों की प्राथमिकता तय करें.

3. लव, फैमिली, खिलाड़ी व सामाजिक संबंध (Family Anger, Help & Sports)

घर में गुस्से पर रखें काबू, अपनों की मदद पर विचार: घर-परिवार में आपको अपने क्रोध और तीखी वाणी पर कठोर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा गुस्से में बोली गई कोई बात बनी-बनाई बात को बिगाड़ सकती है. आज आपके मित्र या रिश्तेदार आर्थिक मदद की उम्मीद लेकर आपके पास आ सकते हैं; आपकी ओर से की गई स्पष्ट 'ना' उनके मन-मस्तिष्क पर गहरा नकारात्मक प्रभाव छोड़ सकती है, इसलिए परिस्थितियों को विनम्रता से संभालें.

खिलाड़ियों को प्रैक्टिस में सावधानी की सलाह: खेल जगत से जुड़े जातकों (Sports Persons) को मैदान पर अभ्यास (Practice) के दौरान अत्यधिक सतर्क रहना होगा, क्योंकि किसी तकनीकी अड़चन या हल्की चोट के कारण रुकावट आने की संभावना बन रही है.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: चतुर्थ चंद्रमा के प्रभाव से सीने में जकड़न, मानसिक बेचैनी और नींद में खलल पड़ सकता है. गरिष्ठ भोजन से बचें, पर्याप्त पानी पिएं और मन को शांत रखने के लिए ध्यान (Meditation) करें.

लकी कलर: रेड (लाल)

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 7

गुरुवार विशेष अचूक उपाय: आज गुरुवार, कार्तिक शुक्ल तृतीया/चतुर्थी और चतुर्थ भाव के चंद्रमा के दोष निवारण हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात केले के वृक्ष की जड़ में हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का 108 बार जप करें. भगवान श्रीगणेश जी को दूर्वा व सिंदूर अर्पित कर 'संकटनाशन गणेश स्तोत्र' का पाठ करें तथा मस्तक पर केसर या पीले चंदन का तिलक लगाएं. किसी जरूरतमंद या मंदिर के पुजारी को चने की दाल, गुड़, केले या पीले वस्त्र का दान करें. इससे प्रॉपर्टी की चिंता दूर होगी, यात्रा में सुरक्षा बनी रहेगी और पारिवारिक व कार्यक्षेत्र की बाधाएं शांत होंगी.

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