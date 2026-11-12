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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kark Rashifal 12 November 2026: कर्क राशि षष्ठ चंद्रमा का प्रभाव, मार्केटिंग कारोबारियों को गंभीर रहने की सलाह और खिलाड़ियों को निराशा से बचाव

Aaj Ka Kark Rashifal 12 November 2026: कर्क राशि षष्ठ चंद्रमा का प्रभाव, मार्केटिंग कारोबारियों को गंभीर रहने की सलाह और खिलाड़ियों को निराशा से बचाव

Aaj Ka Kark Rashifal 12 November 2026: कर्क राशि का दैनिक राशिफल! 6th चंद्रमा, सुकर्मा योग, फाइनेंस मैनेजमेंट से सफलता, ऑफिस में बढ़ता कॉम्पिटिशन, लव लाइफ व गुरुवार के अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 12 Nov 2026 07:29 AM (IST)
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Aaj Ka Kark Rashifal 12 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज दोपहर 02:19 बजे के बाद आपकी राशि से 6वें भाव यानी षष्ठ भाव (रोग, ऋण, शत्रु, प्रतिस्पर्धा, सेवा व दैनिक कार्यभार स्थान) में धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं. षष्ठ भाव में चंद्रमा की मजबूत उपस्थिति के चलते आप अपने गुप्त व प्रत्यक्ष शत्रुओं और विरोधियों पर पूरी तरह विजय पाने में सक्षम रहेंगे; विवादित मामलों में आपका पलड़ा भारी रहेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 12 November 2026)

  • दिनांक: 12 नवंबर 2026, गुरुवार
  • तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि शाम 06:10 बजे तक, तत्पश्चात चतुर्थी तिथि
  • नक्षत्र: दोपहर 02:19 बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात मूला नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और सुकर्मा योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा दोपहर 02:19 बजे के बाद धनु राशि (आपकी राशि से 6वें भाव) में प्रवेश कर संचरण करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • सायंकाल: शाम 05:00 से 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

1. बिजनेस, फाइनेंस मैनेजमेंट और मीटिंग (Business Finance & Corporate Meetings)

फाइनेंस मैनेजमेंट से सफलता के नए आयाम: आपके व्यवसाय के सटीक और अनुशासित फाइनेंस मैनेजमेंट (Finance Management) के कारण आप कामयाबी के नए आयाम और ऊंचाइयां हासिल करने में सफल रहेंगे. पूंजी का सही आवंटन आपके मुनाफे को दोगुना करेगा.

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सुकर्मा योग में मीटिंग में छाएगा आपका हंसमुख अंदाज: सुकर्मा योग के शुभ प्रभाव से कॉर्पोरेट मीटिंग या क्लाइंट प्रेजेंटेशन के दौरान आपका हंसमुख, मिलनसार और सकारात्मक स्वभाव सभी को आपकी ओर आकर्षित करेगा, जिससे बड़ी डील्स आसानी से पक्ष में आएंगी.

मार्केटिंग कारोबारियों को गंभीर रहने की सलाह: जो बिजनेसमैन विशेष रूप से मार्केटिंग, विज्ञापन या एजेंसी सेक्टर से जुड़े हैं, उन्हें थोड़ा गंभीर और प्रोफेशनल रवैया अपनाना जरूरी होगा; बाजार की स्थितियों को हल्के में लेना आपके लिए आर्थिक रूप से नुकसानदायक साबित हो सकता है.

2. करियर, नौकरी और प्रतिस्पर्धा (Career, Innovation & Competition)

लकीर के फकीर न बनें, कुछ नया करके पाएंगे सफलता: कार्यस्थल (Workspace) पर पुराने ढर्रे पर चलकर 'लकीर के फकीर' बनने के बजाय कुछ रचनात्मक और नया करने (Innovation) की कोशिश करें; आपकी यही नई सोच आपको बड़ी सफलता दिलाएगी.

ऑफिस में बढ़ेगा कॉम्पिटिशन, विरोधियों को होगी जलन: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को अपने कामकाज की रफ्तार और तेज रखनी होगी, क्योंकि दफ्तर में सहकर्मियों (Co-workers) के साथ स्वस्थ व अस्वस्थ कॉम्पिटिशन काफी बढ़ सकता है. वहीं, मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े कर्मचारियों की शानदार सफलता विरोधियों के सीने में ईर्ष्या और जलन पैदा करेगी; इसलिए अपनी रणनीतियों को गुप्त रखें.

3. लव, फैमिली, खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Birthday & Sports)

जन्मदिन का जश्न, लव पार्टनर को फैमिली से मिलवाने की प्लानिंग: जिन लोगों का आज जन्मदिन है, वे परिवार के सदस्यों के साथ खुशियां बांटते और सेलिब्रेट करते हुए बेहतरीन समय व्यतीत करेंगे. वहीं, प्रेम संबंधों (Love Life) में चल रहे जातक अपने रिश्ते को अगले पड़ाव पर ले जाने के लिए लव पार्टनर को फैमिली मेंबर्स से मिलवाने की प्लानिंग बना सकते हैं.

खिलाड़ियों को निराशा से बचने की सलाह: खेल जगत से जुड़े जातकों (Sports Persons) को अभ्यास या किसी प्रतियोगिता के परिणाम को लेकर मन में थोड़ी निराशा महसूस हो सकती है; धैर्य न खोएं और अपनी कमियों को सुधार कर दोबारा मैदान में उतरें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: षष्ठ चंद्रमा से शारीरिक शक्ति और रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी बनी रहेगी. भागदौड़ के बीच खान-पान में संतुलन रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और नियमित रूप से प्राणायाम करें.

लकी कलर: ब्लू (नीला)

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 3

गुरुवार विशेष अचूक उपाय: आज गुरुवार, कार्तिक शुक्ल तृतीया/चतुर्थी और षष्ठ भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि तथा भगवान श्रीहरि विष्णु व देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात केले के वृक्ष की जड़ में हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का 108 बार जप करें. शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल और पीला चंदन मिलाकर अभिषेक करें तथा मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं. किसी जरूरतमंद या मंदिर के पुजारी को चने की दाल, गुड़, केले या पीले वस्त्र का दान करें. इससे विरोधियों के षड्यंत्र विफल होंगे, व्यापारिक वित्त प्रबंधन मजबूत होगा और पारिवारिक व प्रेम जीवन में खुशियां बनी रहेंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Nov 2026 07:29 AM (IST)
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