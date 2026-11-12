Aaj Ka Kark Rashifal 12 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज दोपहर 02:19 बजे के बाद आपकी राशि से 6वें भाव यानी षष्ठ भाव (रोग, ऋण, शत्रु, प्रतिस्पर्धा, सेवा व दैनिक कार्यभार स्थान) में धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं. षष्ठ भाव में चंद्रमा की मजबूत उपस्थिति के चलते आप अपने गुप्त व प्रत्यक्ष शत्रुओं और विरोधियों पर पूरी तरह विजय पाने में सक्षम रहेंगे; विवादित मामलों में आपका पलड़ा भारी रहेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 12 November 2026)

दिनांक: 12 नवंबर 2026, गुरुवार

12 नवंबर 2026, गुरुवार तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि शाम 06:10 बजे तक, तत्पश्चात चतुर्थी तिथि

कार्तिक शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि शाम 06:10 बजे तक, तत्पश्चात नक्षत्र: दोपहर 02:19 बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात मूला नक्षत्र

दोपहर 02:19 बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और सुकर्मा योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा दोपहर 02:19 बजे के बाद धनु राशि (आपकी राशि से 6वें भाव) में प्रवेश कर संचरण करेंगे

चंद्रमा दोपहर 02:19 बजे के बाद में प्रवेश कर संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक ( ) सायंकाल: शाम 05:00 से 06:00 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

शाम 05:00 से 06:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

1. बिजनेस, फाइनेंस मैनेजमेंट और मीटिंग (Business Finance & Corporate Meetings)

फाइनेंस मैनेजमेंट से सफलता के नए आयाम: आपके व्यवसाय के सटीक और अनुशासित फाइनेंस मैनेजमेंट (Finance Management) के कारण आप कामयाबी के नए आयाम और ऊंचाइयां हासिल करने में सफल रहेंगे. पूंजी का सही आवंटन आपके मुनाफे को दोगुना करेगा.

सुकर्मा योग में मीटिंग में छाएगा आपका हंसमुख अंदाज: सुकर्मा योग के शुभ प्रभाव से कॉर्पोरेट मीटिंग या क्लाइंट प्रेजेंटेशन के दौरान आपका हंसमुख, मिलनसार और सकारात्मक स्वभाव सभी को आपकी ओर आकर्षित करेगा, जिससे बड़ी डील्स आसानी से पक्ष में आएंगी.

मार्केटिंग कारोबारियों को गंभीर रहने की सलाह: जो बिजनेसमैन विशेष रूप से मार्केटिंग, विज्ञापन या एजेंसी सेक्टर से जुड़े हैं, उन्हें थोड़ा गंभीर और प्रोफेशनल रवैया अपनाना जरूरी होगा; बाजार की स्थितियों को हल्के में लेना आपके लिए आर्थिक रूप से नुकसानदायक साबित हो सकता है.

2. करियर, नौकरी और प्रतिस्पर्धा (Career, Innovation & Competition)

लकीर के फकीर न बनें, कुछ नया करके पाएंगे सफलता: कार्यस्थल (Workspace) पर पुराने ढर्रे पर चलकर 'लकीर के फकीर' बनने के बजाय कुछ रचनात्मक और नया करने (Innovation) की कोशिश करें; आपकी यही नई सोच आपको बड़ी सफलता दिलाएगी.

ऑफिस में बढ़ेगा कॉम्पिटिशन, विरोधियों को होगी जलन: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को अपने कामकाज की रफ्तार और तेज रखनी होगी, क्योंकि दफ्तर में सहकर्मियों (Co-workers) के साथ स्वस्थ व अस्वस्थ कॉम्पिटिशन काफी बढ़ सकता है. वहीं, मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े कर्मचारियों की शानदार सफलता विरोधियों के सीने में ईर्ष्या और जलन पैदा करेगी; इसलिए अपनी रणनीतियों को गुप्त रखें.

3. लव, फैमिली, खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Birthday & Sports)

जन्मदिन का जश्न, लव पार्टनर को फैमिली से मिलवाने की प्लानिंग: जिन लोगों का आज जन्मदिन है, वे परिवार के सदस्यों के साथ खुशियां बांटते और सेलिब्रेट करते हुए बेहतरीन समय व्यतीत करेंगे. वहीं, प्रेम संबंधों (Love Life) में चल रहे जातक अपने रिश्ते को अगले पड़ाव पर ले जाने के लिए लव पार्टनर को फैमिली मेंबर्स से मिलवाने की प्लानिंग बना सकते हैं.

खिलाड़ियों को निराशा से बचने की सलाह: खेल जगत से जुड़े जातकों (Sports Persons) को अभ्यास या किसी प्रतियोगिता के परिणाम को लेकर मन में थोड़ी निराशा महसूस हो सकती है; धैर्य न खोएं और अपनी कमियों को सुधार कर दोबारा मैदान में उतरें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: षष्ठ चंद्रमा से शारीरिक शक्ति और रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी बनी रहेगी. भागदौड़ के बीच खान-पान में संतुलन रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और नियमित रूप से प्राणायाम करें.

लकी कलर: ब्लू (नीला)

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 3

गुरुवार विशेष अचूक उपाय: आज गुरुवार, कार्तिक शुक्ल तृतीया/चतुर्थी और षष्ठ भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि तथा भगवान श्रीहरि विष्णु व देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात केले के वृक्ष की जड़ में हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का 108 बार जप करें. शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल और पीला चंदन मिलाकर अभिषेक करें तथा मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं. किसी जरूरतमंद या मंदिर के पुजारी को चने की दाल, गुड़, केले या पीले वस्त्र का दान करें. इससे विरोधियों के षड्यंत्र विफल होंगे, व्यापारिक वित्त प्रबंधन मजबूत होगा और पारिवारिक व प्रेम जीवन में खुशियां बनी रहेंगी.

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