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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Singh Rashifal 12 November 2026: सिंह राशि पंचम चंद्रमा का प्रभाव, मार्केटिंग वालों की अचानक यात्रा और छात्रों-खिलाड़ियों के लिए खुशनुमा दिन

Aaj Ka Singh Rashifal 12 November 2026: सिंह राशि पंचम चंद्रमा का प्रभाव, मार्केटिंग वालों की अचानक यात्रा और छात्रों-खिलाड़ियों के लिए खुशनुमा दिन

Aaj Ka Singh Rashifal 12 November 2026: सिंह राशि का दैनिक राशिफल! 5th चंद्रमा, सुकर्मा योग, धमाकेदार बिजनेस आइडिया, बॉस संग सीक्रेट मीटिंग, लव लाइफ में सुलह व गुरुवार के उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 12 Nov 2026 07:45 AM (IST)
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Aaj Ka Singh Rashifal 12 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज दोपहर 02:19 बजे के बाद आपकी राशि से 5वें भाव यानी पंचम भाव (विद्या, बुद्धि, रचनात्मकता, कला, संतान, प्रेम व नवोन्मेष स्थान) में धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं. पंचम भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते विशेष रूप से विद्यार्थियों और कला जगत से जुड़े जातकों को रचनात्मक व कलात्मक क्षेत्र में शानदार सफलता और पहचान हासिल होगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 12 November 2026)

  • दिनांक: 12 नवंबर 2026, गुरुवार
  • तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि शाम 06:10 बजे तक, तत्पश्चात चतुर्थी तिथि
  • नक्षत्र: दोपहर 02:19 बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात मूला नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और सुकर्मा योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा दोपहर 02:19 बजे के बाद धनु राशि (आपकी राशि से 5वें भाव) में प्रवेश कर संचरण करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • सायंकाल: शाम 05:00 से 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

1. बिजनेस, शुभ मुहूर्त और पुश्तैनी व्यापार (Business Idea & Ancestral Dispute)

नया आइडिया मचाएगा बाजार में धमाल, शुभ समय में करें शुरुआत: व्यापारियों के दिमाग में आया कोई अनूठा और रचनात्मक आइडिया (Business Idea) आज मार्केट में धमाल मचा सकता है, जिससे ग्राहकों का रुझान तेजी से आपकी ओर बढ़ेगा. यदि आप किसी नए व्यावसायिक कार्य या डील की शुरुआत करने का मन बना चुके हैं, तो सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक अथवा शाम 05:00 से 06:00 बजे के मध्य (शुभ का चौघड़िया) कदम उठाना सबसे बेहतर और लाभकारी रहेगा.

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पुश्तैनी व्यापार का विवाद बड़ों के धैर्य से सुलझेगा: पारिवारिक या पैतृक कारोबार (Ancestral Business) में किसी हिस्सेदार के साथ मुनाफे (Profit) के बंटवारे को लेकर कुछ विवाद जैसी स्थिति निर्मित हो सकती है; लेकिन घर के बड़े-बुजुर्गों के हस्तक्षेप और आपके संयम व धैर्य से यह मामला शांतिपूर्वक सुलझ जाएगा.

2. करियर, नौकरी और ऑफिस राजनीति (Career, Secret Meeting & Travel)

बॉस संग सीक्रेट मीटिंग, मार्केटिंग वालों की अचानक यात्रा: फेस्टिवल सीजन के बाद कार्यस्थल पर नई रणनीतियों को लेकर बॉस और उच्चाधिकारियों के साथ आपकी कोई महत्वपूर्ण सीक्रेट मीटिंग (Secret Meeting) हो सकती है. वहीं, मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े कर्मचारियों (Marketing Employed Persons) को किसी जरूरी ऑफिशियल मीटिंग के सिलसिले में अचानक यात्रा (Sudden Travelling) पर जाना पड़ सकता है.

उकसावे में आकर न बोलें अपशब्द: नौकरीपेशा जातकों को ऑफिस में अपना व्यवहार पूरी तरह शालीन और मर्यादित बनाकर रखना होगा. कार्यस्थल (Workspace) पर किसी सहकर्मी या विरोधी के उकसावे में आकर किसी को भी बुरा-भला या कटु वचन न बोलें, अन्यथा आपके लिए बड़ी पेशेवर दिक्कत खड़ी हो सकती है.

3. लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family Celebration, Love & Sports)

सुकर्मा योग से घर में बढ़ेगी रौनक, लव लाइफ में दूर होगा मनमुटाव: सुकर्मा योग के शुभ प्रभाव से घर में किसी प्रिय मेहमान या रिश्तेदार के आगमन से खुशियों की रौनक आ जाएगी. परिवार में कोई छोटा-मोटा फंक्शन आयोजित हो सकता है या आप घर की सजावट और खूबसूरती बढ़ाने के लिए कोई नई वस्तु खरीद सकते हैं. प्रेम संबंधों (Love Life) में काफी दिनों से चला आ रहा मनमुटाव और गलतफहमी आज दूर हो जाएगी.

छात्रों और खिलाड़ियों के लिए खुशनुमा दिन: विद्यार्थी वर्ग और खेल जगत से जुड़े जातक (Students & Sports Persons) पूरे उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आज के दिन को खूब एन्जॉय करेंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: पंचम चंद्रमा के प्रभाव से मानसिक प्रसन्नता और स्फूर्ति बनी रहेगी. उत्सव और बाहर के खान-पान के बीच पेट की सेहत का ध्यान रखें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 8

गुरुवार विशेष अचूक उपाय: आज गुरुवार, कार्तिक शुक्ल तृतीया/चतुर्थी और पंचम भाव के चंद्रमा तथा भगवान श्रीहरि विष्णु व देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात तांबे के लोटे में शुद्ध जल, हल्दी, अक्षत और गुड़ मिलाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें. केले के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित कर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का 108 बार जप करें तथा मस्तक पर केसर या पीले चंदन का तिलक लगाएं. किसी जरूरतमंद या मंदिर के पुजारी को चने की दाल, गुड़, केले या पीले वस्त्र का दान करें. इससे पुश्तैनी व्यापार के विवाद समाप्त होंगे, बॉस के साथ मीटिंग सफल रहेगी और घर-परिवार में सुख-शांति व प्रेम का वास रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Nov 2026 07:45 AM (IST)
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