Aaj Ka Singh Rashifal 12 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज दोपहर 02:19 बजे के बाद आपकी राशि से 5वें भाव यानी पंचम भाव (विद्या, बुद्धि, रचनात्मकता, कला, संतान, प्रेम व नवोन्मेष स्थान) में धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं. पंचम भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते विशेष रूप से विद्यार्थियों और कला जगत से जुड़े जातकों को रचनात्मक व कलात्मक क्षेत्र में शानदार सफलता और पहचान हासिल होगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 12 November 2026)

दिनांक: 12 नवंबर 2026, गुरुवार

12 नवंबर 2026, गुरुवार तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि शाम 06:10 बजे तक, तत्पश्चात चतुर्थी तिथि

कार्तिक शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि शाम 06:10 बजे तक, तत्पश्चात नक्षत्र: दोपहर 02:19 बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात मूला नक्षत्र

दोपहर 02:19 बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और सुकर्मा योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा दोपहर 02:19 बजे के बाद धनु राशि (आपकी राशि से 5वें भाव) में प्रवेश कर संचरण करेंगे

चंद्रमा दोपहर 02:19 बजे के बाद में प्रवेश कर संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक ( ) सायंकाल: शाम 05:00 से 06:00 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

शाम 05:00 से 06:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

1. बिजनेस, शुभ मुहूर्त और पुश्तैनी व्यापार (Business Idea & Ancestral Dispute)

नया आइडिया मचाएगा बाजार में धमाल, शुभ समय में करें शुरुआत: व्यापारियों के दिमाग में आया कोई अनूठा और रचनात्मक आइडिया (Business Idea) आज मार्केट में धमाल मचा सकता है, जिससे ग्राहकों का रुझान तेजी से आपकी ओर बढ़ेगा. यदि आप किसी नए व्यावसायिक कार्य या डील की शुरुआत करने का मन बना चुके हैं, तो सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक अथवा शाम 05:00 से 06:00 बजे के मध्य (शुभ का चौघड़िया) कदम उठाना सबसे बेहतर और लाभकारी रहेगा.

पुश्तैनी व्यापार का विवाद बड़ों के धैर्य से सुलझेगा: पारिवारिक या पैतृक कारोबार (Ancestral Business) में किसी हिस्सेदार के साथ मुनाफे (Profit) के बंटवारे को लेकर कुछ विवाद जैसी स्थिति निर्मित हो सकती है; लेकिन घर के बड़े-बुजुर्गों के हस्तक्षेप और आपके संयम व धैर्य से यह मामला शांतिपूर्वक सुलझ जाएगा.

2. करियर, नौकरी और ऑफिस राजनीति (Career, Secret Meeting & Travel)

बॉस संग सीक्रेट मीटिंग, मार्केटिंग वालों की अचानक यात्रा: फेस्टिवल सीजन के बाद कार्यस्थल पर नई रणनीतियों को लेकर बॉस और उच्चाधिकारियों के साथ आपकी कोई महत्वपूर्ण सीक्रेट मीटिंग (Secret Meeting) हो सकती है. वहीं, मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े कर्मचारियों (Marketing Employed Persons) को किसी जरूरी ऑफिशियल मीटिंग के सिलसिले में अचानक यात्रा (Sudden Travelling) पर जाना पड़ सकता है.

उकसावे में आकर न बोलें अपशब्द: नौकरीपेशा जातकों को ऑफिस में अपना व्यवहार पूरी तरह शालीन और मर्यादित बनाकर रखना होगा. कार्यस्थल (Workspace) पर किसी सहकर्मी या विरोधी के उकसावे में आकर किसी को भी बुरा-भला या कटु वचन न बोलें, अन्यथा आपके लिए बड़ी पेशेवर दिक्कत खड़ी हो सकती है.

3. लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family Celebration, Love & Sports)

सुकर्मा योग से घर में बढ़ेगी रौनक, लव लाइफ में दूर होगा मनमुटाव: सुकर्मा योग के शुभ प्रभाव से घर में किसी प्रिय मेहमान या रिश्तेदार के आगमन से खुशियों की रौनक आ जाएगी. परिवार में कोई छोटा-मोटा फंक्शन आयोजित हो सकता है या आप घर की सजावट और खूबसूरती बढ़ाने के लिए कोई नई वस्तु खरीद सकते हैं. प्रेम संबंधों (Love Life) में काफी दिनों से चला आ रहा मनमुटाव और गलतफहमी आज दूर हो जाएगी.

छात्रों और खिलाड़ियों के लिए खुशनुमा दिन: विद्यार्थी वर्ग और खेल जगत से जुड़े जातक (Students & Sports Persons) पूरे उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आज के दिन को खूब एन्जॉय करेंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: पंचम चंद्रमा के प्रभाव से मानसिक प्रसन्नता और स्फूर्ति बनी रहेगी. उत्सव और बाहर के खान-पान के बीच पेट की सेहत का ध्यान रखें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 8

गुरुवार विशेष अचूक उपाय: आज गुरुवार, कार्तिक शुक्ल तृतीया/चतुर्थी और पंचम भाव के चंद्रमा तथा भगवान श्रीहरि विष्णु व देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात तांबे के लोटे में शुद्ध जल, हल्दी, अक्षत और गुड़ मिलाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें. केले के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित कर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का 108 बार जप करें तथा मस्तक पर केसर या पीले चंदन का तिलक लगाएं. किसी जरूरतमंद या मंदिर के पुजारी को चने की दाल, गुड़, केले या पीले वस्त्र का दान करें. इससे पुश्तैनी व्यापार के विवाद समाप्त होंगे, बॉस के साथ मीटिंग सफल रहेगी और घर-परिवार में सुख-शांति व प्रेम का वास रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.