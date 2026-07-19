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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Singh Rashifal 19 July 2026: द्वितीय भाव का चंद्रमा, पैतृक मामलों में मिलेगी राहत, करियर में सोच-समझकर लें फैसले

Aaj ka Singh Rashifal 19 July 2026: द्वितीय भाव का चंद्रमा, पैतृक मामलों में मिलेगी राहत, करियर में सोच-समझकर लें फैसले

Leo Horoscope: क्या 19 जुलाई 2026 को सिंह राशि वालों को व्यापार में महत्वपूर्ण फैसले लेने होंगे, नौकरी में सहयोग मिलेगा और पैतृक संपत्ति के मामले सुलझेंगे? जानें आज का संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 19 Jul 2026 03:20 AM (IST)
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Aaj Ka Singh Rashifal 19 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी. उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र शाम 6:12 बजे तक रहेगा, इसके बाद हस्त नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, परिध योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और सर्वामृत योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक
शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 4:30 बजे से 6:00 बजे तक
शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल

सिंह राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण निर्णयों का रहेगा. द्वितीय भाव में चंद्रमा होने से पैतृक संपत्ति और पुराने आर्थिक मामलों में सकारात्मक प्रगति के संकेत मिल रहे हैं. यदि व्यापार से जुड़ा कोई कानूनी कार्य लंबे समय से लंबित है, तो उसे जल्द पूरा करने का प्रयास करें, अन्यथा भविष्य में अनावश्यक अड़चनें आ सकती हैं. किसी बड़े क्लाइंट के साथ महत्वपूर्ण मीटिंग होने की संभावना है और ग्रहों की अनुकूल स्थिति आपके पक्ष में परिणाम दे सकती है. किसी नए अनुबंध, ऑर्डर या निवेश को लेकर जरूरत से ज्यादा सोच-विचार करने से बचें, क्योंकि अधिक देरी के कारण अच्छा अवसर आपके हाथ से निकल सकता है. समय पर लिया गया निर्णय व्यापार में लाभ दिलाने वाला साबित होगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्यस्थल का माहौल सामान्य रहेगा और अधिकांश कार्य समय पर पूरे होंगे. हालांकि किसी प्रोजेक्ट को लेकर सहकर्मी के साथ मतभेद या बहस की स्थिति बन सकती है. ऐसे समय में धैर्य और संयम बनाए रखें. यदि आप अपने करियर को नई दिशा देना चाहते हैं, तो सकारात्मक सोच के साथ नए अवसरों की तलाश शुरू कर सकते हैं. आपकी दूरदर्शिता भविष्य में बेहतर परिणाम दिला सकती है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन संतुलित रहेगा. पैतृक संपत्ति या पुराने वित्तीय मामलों में राहत मिलने की संभावना है. किसी बड़े निवेश या व्यापारिक समझौते से पहले सभी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच करें. सोच-समझकर लिया गया निर्णय भविष्य में आर्थिक लाभ दिला सकता है.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. संतान की ओर से कोई अच्छी खबर मिलने से घर का माहौल खुशहाल रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. यदि किसी रिश्तेदार के साथ पुराना विवाद चल रहा है, तो बातचीत के जरिए उसे सुलझाने का प्रयास करें. जीवनसाथी के साथ भी मधुर संबंध बने रहेंगे.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचने के लिए पर्याप्त आराम करें. काम के साथ-साथ अपने खान-पान और दिनचर्या पर भी ध्यान दें. नियमित व्यायाम और योग आपको ऊर्जावान बनाए रखेंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज मेहनत बढ़ाने का समय है. कठिन विषयों पर अधिक ध्यान दें और नियमित अभ्यास जारी रखें. निरंतर प्रयास और अनुशासन आपको सफलता के करीब ले जाएंगे.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: पर्पल (Purple)
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 4

उपाय

आज भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. इसके बाद जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं या गुड़ का दान करें. इससे करियर में उन्नति, व्यापार में सफलता, पारिवारिक सुख और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 19 Jul 2026 03:20 AM (IST)
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