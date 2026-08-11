Aaj Ka Singh Rashifal 11 August 2026: आज संभलकर लें फैसले, नुकसान से रहें सावधान

Aaj Ka Singh Rashifal 11 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पूरे दिन रहेगी. पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 10:09 बजे तक रहेगा, इसके बाद पुष्य नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग और सिद्धि योग जैसे संयोग बन रहे हैं.

चंद्रमा अलसुबह 4:43 बजे के बाद कर्क राशि में रहेंगे. आज शुभ कार्य के लिए कोई विशेष शुभ समय नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण काम करते समय पंचांग के अन्य संकेतों का ध्यान रखना बेहतर रहेगा. आइए, राहुकाल, भद्रा और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज के प्रमुख समय

राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक

भद्रा: सूर्योदय से दोपहर 3:23 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

सिंह राशि वालों के लिए आज कारोबार में सावधानी बरतने का दिन रहेगा. चंद्रमा बारहवें भाव में होने से नए संपर्कों के कारण नुकसान होने की आशंका बन सकती है. इसलिए किसी अनजान व्यक्ति पर तुरंत भरोसा करने से बचें.

शेयर मार्केट, सट्टेबाजी या किसी नए और अनजान सेक्टर में आज बड़ा जोखिम लेने से बचना बेहतर होगा. कारोबार और करियर से जुड़े मामलों में विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए किसी भी बहस में उलझने के बजाय शांत रहकर बात करें.

बिजनेसमैन को अपने स्टाफ के काम और ग्राहकों के साथ व्यवहार पर नजर रखनी होगी. कर्मचारियों की कमियों को समय रहते समझाएं और उन्हें बताएं कि ग्राहक के सामने किस तरह व्यवहार करना चाहिए. छोटी लापरवाही भी कारोबार की छवि को नुकसान पहुंचा सकती है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. ऑफिस में दोस्त बनकर रहने वाले कुछ लोग आपके खिलाफ बॉस को गलत जानकारी दे सकते हैं. इसलिए अपनी निजी और काम से जुड़ी जानकारी हर किसी से साझा न करें.

रोजगार के लिहाज से दिन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहने की संभावना है. थकान और कमजोरी महसूस होने से काम में मन कम लग सकता है. किसी विवाद का हिस्सा बनने के बजाय अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर रहेगा.

फाइनेंस राशिफल

आज अचानक खर्च सामने आ सकते हैं. किसी जरूरी खर्च की पूर्ति के लिए संचित धन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है. एक साथ कई आर्थिक चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए गैर-जरूरी खर्चों को फिलहाल टालना बेहतर होगा.

घर की कोई महंगी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खराब होने से भी बड़ा खर्च सामने आ सकता है. ऐसे में बजट बनाकर चलें और जरूरी खर्चों को प्राथमिकता दें.

लव और फैमिली राशिफल

वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में तनाव रह सकता है. आपकी कोई तीखी या चुभने वाली बात पार्टनर को नाराज कर सकती है. इसलिए बातचीत करते समय शब्दों का विशेष ध्यान रखें.

घर में किसी बात को लेकर विवाद बढ़ने से बचें. परिवार के सदस्यों की बात सुनकर शांतिपूर्वक समाधान निकालने की कोशिश करें.

हेल्थ राशिफल

मानसिक तनाव का असर स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, खासकर मार्केटिंग या अधिक दबाव वाले काम से जुड़े लोगों को थकान महसूस हो सकती है. आज अपनी क्षमता से ज्यादा काम का दबाव न लें.

पर्याप्त आराम करें और लगातार चिंता करने से बचें. दिन में कुछ समय खुद को रिलैक्स करने के लिए जरूर दें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

घरेलू कलह और परिवार की परेशानियों के कारण विद्यार्थियों का पढ़ाई से ध्यान भटक सकता है. ऐसे समय में खुद को परिस्थितियों से अलग करके पढ़ाई पर फोकस करना जरूरी होगा.

अपनी पूरी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं. थोड़ी मेहनत और अनुशासन के साथ आप इस चुनौतीपूर्ण समय को आसानी से पार कर सकते हैं.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: पर्पल

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 2

उपाय

आज भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और "ॐ सूर्याय नमः" मंत्र का जाप करें. किसी भी बड़े निवेश या जोखिम भरे फैसले से बचें और जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार आर्थिक या भोजन की मदद करें.

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