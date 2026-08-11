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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Singh Rashifal 11 August 2026: आज संभलकर लें फैसले, नुकसान से रहें सावधान

Aaj Ka Singh Rashifal 11 August 2026: आज संभलकर लें फैसले, नुकसान से रहें सावधान

Leo Horoscope Today: क्या आज सिंह राशि वालों को नए संपर्कों से नुकसान हो सकता है? निवेश और बिजनेस में बड़ा जोखिम लेने से बचें, वहीं नौकरी, सेहत और रिश्तों में भी सावधानी रखनी होगी.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 11 Aug 2026 03:20 AM (IST)
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Aaj Ka Singh Rashifal 11 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पूरे दिन रहेगी. पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 10:09 बजे तक रहेगा, इसके बाद पुष्य नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग और सिद्धि योग जैसे संयोग बन रहे हैं. 

चंद्रमा अलसुबह 4:43 बजे के बाद कर्क राशि में रहेंगे. आज शुभ कार्य के लिए कोई विशेष शुभ समय नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण काम करते समय पंचांग के अन्य संकेतों का ध्यान रखना बेहतर रहेगा. आइए, राहुकाल, भद्रा और शुभ दिशा के साथ जानते हैं. 

आज के प्रमुख समय

राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक
भद्रा: सूर्योदय से दोपहर 3:23 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

सिंह राशि वालों के लिए आज कारोबार में सावधानी बरतने का दिन रहेगा. चंद्रमा बारहवें भाव में होने से नए संपर्कों के कारण नुकसान होने की आशंका बन सकती है. इसलिए किसी अनजान व्यक्ति पर तुरंत भरोसा करने से बचें.

शेयर मार्केट, सट्टेबाजी या किसी नए और अनजान सेक्टर में आज बड़ा जोखिम लेने से बचना बेहतर होगा. कारोबार और करियर से जुड़े मामलों में विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए किसी भी बहस में उलझने के बजाय शांत रहकर बात करें.

बिजनेसमैन को अपने स्टाफ के काम और ग्राहकों के साथ व्यवहार पर नजर रखनी होगी. कर्मचारियों की कमियों को समय रहते समझाएं और उन्हें बताएं कि ग्राहक के सामने किस तरह व्यवहार करना चाहिए. छोटी लापरवाही भी कारोबार की छवि को नुकसान पहुंचा सकती है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. ऑफिस में दोस्त बनकर रहने वाले कुछ लोग आपके खिलाफ बॉस को गलत जानकारी दे सकते हैं. इसलिए अपनी निजी और काम से जुड़ी जानकारी हर किसी से साझा न करें.

रोजगार के लिहाज से दिन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहने की संभावना है. थकान और कमजोरी महसूस होने से काम में मन कम लग सकता है. किसी विवाद का हिस्सा बनने के बजाय अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर रहेगा.

फाइनेंस राशिफल

आज अचानक खर्च सामने आ सकते हैं. किसी जरूरी खर्च की पूर्ति के लिए संचित धन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है. एक साथ कई आर्थिक चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए गैर-जरूरी खर्चों को फिलहाल टालना बेहतर होगा.

घर की कोई महंगी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खराब होने से भी बड़ा खर्च सामने आ सकता है. ऐसे में बजट बनाकर चलें और जरूरी खर्चों को प्राथमिकता दें.

लव और फैमिली राशिफल

वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में तनाव रह सकता है. आपकी कोई तीखी या चुभने वाली बात पार्टनर को नाराज कर सकती है. इसलिए बातचीत करते समय शब्दों का विशेष ध्यान रखें.

घर में किसी बात को लेकर विवाद बढ़ने से बचें. परिवार के सदस्यों की बात सुनकर शांतिपूर्वक समाधान निकालने की कोशिश करें.

हेल्थ राशिफल

मानसिक तनाव का असर स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, खासकर मार्केटिंग या अधिक दबाव वाले काम से जुड़े लोगों को थकान महसूस हो सकती है. आज अपनी क्षमता से ज्यादा काम का दबाव न लें.

पर्याप्त आराम करें और लगातार चिंता करने से बचें. दिन में कुछ समय खुद को रिलैक्स करने के लिए जरूर दें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

घरेलू कलह और परिवार की परेशानियों के कारण विद्यार्थियों का पढ़ाई से ध्यान भटक सकता है. ऐसे समय में खुद को परिस्थितियों से अलग करके पढ़ाई पर फोकस करना जरूरी होगा.

अपनी पूरी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं. थोड़ी मेहनत और अनुशासन के साथ आप इस चुनौतीपूर्ण समय को आसानी से पार कर सकते हैं.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: पर्पल
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 2

उपाय

आज भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और "ॐ सूर्याय नमः" मंत्र का जाप करें. किसी भी बड़े निवेश या जोखिम भरे फैसले से बचें और जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार आर्थिक या भोजन की मदद करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 11 Aug 2026 03:20 AM (IST)
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