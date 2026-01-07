हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Singh Rashifal 8 January 2026: आत्मविश्वास से भरा दिन, निवेश में जोखिम! जानें अपनी राशि का हाल?

Singh Rashifal 8 January 2026: आत्मविश्वास से भरा दिन, निवेश में जोखिम! जानें अपनी राशि का हाल?

Leo Horoscope 8 January 2026: सिंह राशिफल वालों के लिए कल का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े सिंह राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 07 Jan 2026 04:45 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Singh Rashifal 8 January 2026 in Hindi: सिंह राशि के लिए आज का दिन आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. चन्द्रमा आपकी ही राशि में स्थित है, जिससे मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा. दिन आपके मुताबिक गुजरेगा और आप खुद को मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे. हालांकि कुछ मामलों में जोखिम लेने से बचना समझदारी होगी.

शिक्षा और स्टूडेंट्स

सिंह राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा. पढ़ाई में कोई बड़ी रुकावट नहीं आएगी, लेकिन विशेष उपलब्धि की संभावना भी कम है. निरंतर अभ्यास बनाए रखें. न्यू जनरेशन पर वर्कलोड बढ़ सकता है, ऐसे में घबराने के बजाय प्राथमिकता तय करके एक-एक कार्य की शुरुआत करें.

बिजनेस राशिफल

सिंह राशि के बिजनेसमैन को हार्ड और स्मार्ट वर्क से बेहतर रिजल्ट प्राप्त होंगे. यदि आप बिजनेस या ऑफिशियल ट्रैवलिंग की योजना बना रहे हैं, तो सुबह 7:00 से 8:00 बजे या शाम 5:00 से 6:00 बजे के बीच करना शुभ रहेगा. पार्टनरशिप बिजनेस में बिजनेस पार्टनर के साथ लगातार कम्युनिकेशन बनाए रखें, वरना गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं.

करियर और जॉब राशिफल

एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज का दिन संबंध सुधारने के लिहाज से अच्छा है. यदि ऑफिस में कलीग्स के साथ अनबन चल रही थी, तो मतभेद दूर करने का यह सही समय है. कार्यस्थल पर लाभ की संभावना कम रहेगी, लेकिन आप अपनी बुद्धि और अनुभव के दम पर खर्च निकालने में सफल रहेंगे.

फाइनेंस राशिफल

सिंह राशि के जातकों के लिए आज इन्वेस्टमेंट करना जोखिम भरा साबित हो सकता है. किसी भी प्रकार का आर्थिक निर्णय लेने से पहले सोच-विचार जरूर करें. जल्दबाजी में किया गया निवेश नुकसान दे सकता है.

स्वास्थ्य राशिफल

अपच या पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है. जंक फूड और भारी भोजन से दूरी बनाए रखें. खान-पान में संयम रखना आज जरूरी है.

लव और फैमिली

बिजनेस और काम से थोड़ा समय निकालकर फैमिली के साथ समय बिताएं, इससे मानसिक सुकून मिलेगा. लाइफ पार्टनर का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, जिससे रिश्तों में मजबूती आएगी.

भाग्यशाली रंग और अंक

शुभ रंग: ऑफ व्हाइट
शुभ अंक: 1
अशुभ अंक: 4

उपाय

आज सूर्य को जल अर्पित करें और दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 07 Jan 2026 04:45 PM (IST)
Leo Horoscope Singh Rashifal Rashifal 2026 Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

8 जनवरी 2026 को सिंह राशि का दिन कैसा रहेगा?

सिंह राशि के लिए आज का दिन आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. चन्द्रमा आपकी ही राशि में स्थित है, जिससे मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा.

सिंह राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा. पढ़ाई में कोई बड़ी रुकावट नहीं आएगी, लेकिन विशेष उपलब्धि की संभावना भी कम है. निरंतर अभ्यास बनाए रखें.

सिंह राशि के बिजनेसमैन के लिए आज क्या सलाह है?

बिजनेसमैन को हार्ड और स्मार्ट वर्क से बेहतर रिजल्ट प्राप्त होंगे. पार्टनरशिप बिजनेस में बिजनेस पार्टनर के साथ लगातार कम्युनिकेशन बनाए रखें.

क्या सिंह राशि वालों के लिए आज निवेश करना सुरक्षित रहेगा?

सिंह राशि के जातकों के लिए आज इन्वेस्टमेंट करना जोखिम भरा साबित हो सकता है. किसी भी प्रकार का आर्थिक निर्णय लेने से पहले सोच-विचार जरूर करें.

सिंह राशि वालों को आज स्वास्थ्य के संबंध में क्या ध्यान रखना चाहिए?

अपच या पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है. जंक फूड और भारी भोजन से दूरी बनाए रखें. खान-पान में संयम रखना आज जरूरी है.

