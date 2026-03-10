हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Kark Rashifal 10 March 2026: कर्क राशि अटके हुए कानूनी मामले सुलझेंगे, धन लाभ के योग

Cancer Horoscope 10 March 2026: कर्क राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 10 Mar 2026 02:45 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kark Rashifal 10 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके पंचम भाव में रहेंगे, जिससे भाग्य और धन से जुड़े मामलों में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. अचानक धन लाभ या आर्थिक राहत मिलने की संभावना बन सकती है. 

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल:
व्यापार के क्षेत्र में आज कुछ नए अवसर सामने आ सकते हैं. यदि आपको लग रहा था कि आपकी मेहनत का पूरा परिणाम नहीं मिल रहा है, तो संभव है कि पार्टनर की रणनीति या प्रयास से व्यापार में सुधार हो. एक भरोसेमंद और समझदार पार्टनर आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है. 

करियर और जॉब राशिफल:
कार्यस्थल पर आज आपकी नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी. आप अपने निर्णयों और रणनीतियों से टीम को सही दिशा देने में सफल रहेंगे. वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा मिलने की भी संभावना है. हर्षण योग के प्रभाव से नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं, जो भविष्य में लाभदायक साबित होंगे. सहकर्मियों को भी अपने विचार रखने का मौका दें, इससे टीमवर्क मजबूत होगा.

लव लाइफ और परिवार राशिफल:
परिवार और रिश्तों के मामले में आज आपको संतुलन बनाए रखने की जरूरत है. अपने काम और रिश्तों दोनों के प्रति समर्पण दिखाना जरूरी रहेगा. परिवार के बड़ों की सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. प्रेम जीवन में भी सकारात्मकता बनी रहेगी और रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल:
छात्रों, कलाकारों और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन प्रेरणादायक रहेगा. यदि आप किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आज उसके अच्छे संकेत मिल सकते हैं.

सेहत राशिफल:
स्वास्थ्य के मामले में दिन सामान्य रहेगा. हल्की थकान या कमजोरी महसूस हो सकती है, इसलिए आराम और संतुलित आहार पर ध्यान दें.

लक्की रंग: ब्राउन
लक्की नंबर: 1
अनलक्की नंबर: 6

उपाय: आज भगवान शिव को जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जप करें.

FAQs

1. क्या आज कर्क राशि वालों को धन लाभ हो सकता है?
हाँ, अचानक धन लाभ या आर्थिक समस्याओं में राहत मिलने के संकेत हैं.

2. क्या कर्क राशि के लिए नौकरी में नए अवसर मिलेंगे?
हाँ, कार्यस्थल पर नए अवसर और वरिष्ठों से प्रशंसा मिलने की संभावना है.

3. कर्क राशि के छात्रों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
छात्रों के लिए दिन सकारात्मक है और मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने के संकेत हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 10 Mar 2026 02:45 AM (IST)
Daily Horoscope Cancer Horoscope Kark Rashifal Horoscope 2026
Embed widget