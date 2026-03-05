हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Singh Rashifal 5 March 2026: सिंह राशि मेहनत लाएगी रंग, वाहन चलाते समय सावधानी बरतें

Leo Horoscope 5 March 2026: सिंह राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए सिंह राशि के लिए गुरुवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 05 Mar 2026 02:20 AM (IST)
Preferred Sources

Singh Rashifal 5 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके द्वितीय भाव में स्थित है, जिससे आपको अपने नैतिक मूल्यों और पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी. वाणी और व्यवहार में संतुलन बनाए रखें, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन थकान और मानसिक दबाव महसूस हो सकता है. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें और जल्दबाजी से बचें. चोट-चपेट की संभावना बन सकती है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है.

व्यापार और करियर राशिफल

व्यवसाय के लिए दिन मेहनत भरा रहेगा, लेकिन यही मेहनत भविष्य में लाभ देगी. यदि सब्सक्रिप्शन या नियमित ग्राहकों की संख्या घट रही है, तो कारण जानने के लिए एग्जिट सर्वे करें और बेहतर रिटेंशन ऑफर तैयार करें. पार्टनरशिप बिजनेस में कार्यप्रणाली सामान्य रहेगी, फिर भी सुधार के प्रयास जारी रखें. प्रोसेस इम्प्रूवमेंट का प्रस्ताव बनाकर मैनेजमेंट के सामने प्रस्तुत करें, इससे आपकी पहल की सराहना होगी.

नौकरीपेशा लोग अपने समर्पण और सकारात्मक सोच से लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा कर सकेंगे. कार्यस्थल पर आपकी लगन आपको अलग पहचान दिला सकती है.

वित्त राशिफल

आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर भविष्य में आय में वृद्धि के संकेत हैं. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल

माता-पिता की सेवा करने का अवसर मिलेगा. वैवाहिक जीवन में प्रेम और गंभीरता दोनों का संतुलन बना रहेगा. परिवार के बड़े-बुजुर्गों से महत्वपूर्ण सीख मिलेगी, जो भविष्य में काम आएगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल

कॉम्पिटिटिव और सामान्य विद्यार्थी थोड़ी थकान महसूस कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्य को याद करते ही ऊर्जा वापस आ जाएगी. निरंतर अभ्यास सफलता की कुंजी रहेगा.

लकी नंबर: 2
अनलकी नंबर: 8
लकी रंग: सिल्वर

उपाय

आज चावल या सफेद वस्त्र का दान करें और बड़ों का आशीर्वाद लें, शुभ फल मिलेगा.

FAQs

1. क्या आज करियर में प्रगति होगी?
हाँ, आपकी पहल और समर्पण से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.

2. क्या व्यापार में सुधार संभव है?
ग्राहकों की जरूरत समझकर और प्रक्रिया में सुधार कर लाभ बढ़ाया जा सकता है.

3. क्या पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा?
हाँ, परिवार में सामंजस्य और बड़ों का सहयोग मिलेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 05 Mar 2026 02:20 AM (IST)
Tags :
Leo Horoscope Daily Horoscope Singh Rashifal
Embed widget