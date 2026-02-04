Singh Rashifal 5 February 2026: सिंह राशि धन, स्वास्थ्य और करियर पर बड़ा असर! जानें कल के लिए खास उपाय?
Leo Horoscope 5 February 2026: सिंह राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए सिंह राशि के जातकों के लिए कल का दिन कैसा रहेगा?
Singh Rashifal 5 February 2026 in Hindi: कल चंद्रमा के द्वितीय भाव में होने से सिंह राशि वालों के लिए वाणी, धन और पारिवारिक मुद्दे प्रमुख रहेंगे. सत्कर्म और पुण्य कार्य कल आपके लिए सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि व्यावहारिक रूप से भी फायदेमंद साबित होंगे. दिन आपको संयम और सही निर्णय की परीक्षा में डालेगा.
स्वास्थ्य (Health)
डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्या बढ़ सकती है. नियमित जांच को टालना कल भारी पड़ सकता है. खान-पान और दवाइयों में लापरवाही मत करो, वरना स्थिति बिगड़ेगी.
बिज़नेस और फाइनेंस (Business & Finance)
प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई भी प्लानिंग सुबह 07:00 से 08:00 या शाम 05:00 से 06:00 बजे के बीच करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा. किसी भी तरह का जोखिम या बिना सोचे-समझे निवेश कल सीधा नुकसान देगा, इसलिए बजट के बाहर एक रुपया भी मत डालो.
नौकरी और करियर (Job & Career)
ऑफिस में जो प्रोजेक्ट अटका हुआ है, उसी पर पूरा फोकस लगाओ वहीं से उपलब्धि मिलेगी. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर काम करना जरूरी है, नहीं तो आपका काम बेवजह धीमा पड़ेगा.
प्रेम और परिवार (Love & Family)
घर के सदस्यों के बीच किसी पारिवारिक मुद्दे को लेकर कहासुनी हो सकती है. भावनाओं में बहकर आग में घी मत डालो. युवाओं के प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी.
शिक्षा और छात्र (Education & Student)
मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों को कल सौ प्रतिशत फोकस दिखाना होगा. आधी मेहनत से लक्ष्य नहीं भेदे जाते.
भाग्यशाली रंग: गोल्डन
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 4
कल का उपाय: सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और “ॐ सूर्याय नमः” का 11 बार जाप करें, इससे स्वास्थ्य और आत्मबल दोनों मजबूत होंगे.
(FAQs)
1. क्या कल प्रॉपर्टी से जुड़ा फैसला लेना सही रहेगा?
हाँ, लेकिन सिर्फ दिए गए शुभ समय में और बिना रिस्क लिए.
2. नौकरी में अटका हुआ काम कैसे सुलझेगा?
उसी प्रोजेक्ट पर पूरा ध्यान लगाओ, वहीं से सफलता मिलेगी.
3. स्वास्थ्य के मामले में सबसे बड़ी सावधानी क्या है?
डायबिटीज और बीपी की नियमित जांच को नजरअंदाज मत करो.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
