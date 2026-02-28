स्वास्थ्य राशिफल
थकान और नींद की कमी महसूस हो सकती है. अधिक भागदौड़ से बचें और खर्च की तरह ऊर्जा का भी संतुलन बनाए रखें. ध्यान और प्राणायाम मानसिक शांति देंगे.
बिजनेस और वित्त राशिफल
कॉम्पिटिटर्स आज आक्रामक रह सकते हैं. आपके आइडिया या डिजाइन कॉपी होने का खतरा है, इसलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन पर ध्यान दें. ट्रेडमार्क या कॉपीराइट फाइल कराने की प्रक्रिया शुरू करें. लापरवाही से व्यापार में नुकसान हो सकता है, इसलिए हर निर्णय सोच-समझकर लें. फालतू खर्चों पर नियंत्रण रखें.
जॉब और करियर राशिफल
ऑफिस में फेवरिटिज्म से मन खिन्न हो सकता है. प्रमोशन या सराहना किसी और को मिलने से निराशा होगी, लेकिन प्रतिक्रिया देने के बजाय अपनी स्किल्स और प्रदर्शन पर ध्यान दें. काम में चूक की संभावना है, इसलिए कार्यों की सूची बनाकर समय पर पूरा करें. धैर्य रखें, समय आपके पक्ष में बदलेगा.
प्रेम और परिवार राशिफल
परिवार के साथ मिलकर धार्मिक आयोजन करने का अवसर मिल सकता है. इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी. रिश्तों में मधुरता बनाए रखें और व्यर्थ के विवाद से दूर रहें.
शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल
प्रतियोगी छात्रों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा. निरंतर अध्ययन से करियर की सही दिशा चुनने में मदद मिलेगी.
लकी नंबर 4
अनलकी नंबर 9
लकी कलर ब्राउन
उपाय
शनिवार के दिन जरूरतमंदों को काले तिल का दान करें. किसी धार्मिक आयोजन में भाग लें और सकारात्मक संगति बनाए रखें.
FAQs
प्रश्न 1: क्या आज खर्च बढ़ेगा?
हाँ, अनावश्यक खर्च के संकेत हैं, बजट नियंत्रण में रखें.
प्रश्न 2: करियर में निराशा कैसे संभालें?
धैर्य रखें और अपनी योग्यता को मजबूत करें, समय के साथ परिणाम मिलेंगे.
प्रश्न 3: व्यापार में क्या सावधानी जरूरी है?
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सुरक्षित रखें और हर निर्णय सजगता से लें.