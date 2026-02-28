हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj ka Singh Rashifal 28 February 2026: सिंह राशि फालतू खर्चों से रहें परेशान, ऑफिस की राजनीति से दूरी बनाना ही बेहतर

Aaj ka Singh Rashifal 28 February 2026: सिंह राशि फालतू खर्चों से रहें परेशान, ऑफिस की राजनीति से दूरी बनाना ही बेहतर

Leo Horoscope 28 February 2026: सिंह राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए सिंह राशि के लिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 28 Feb 2026 02:20 AM (IST)
Singh Rashifal 28 February 2026 in Hindi: चन्द्रमा आपके द्वादश भाव में स्थित है, जिससे अनावश्यक खर्च बढ़ने और मानसिक व्यस्तता के संकेत मिलते हैं. आज सतर्कता और अनुशासन ही आपके लिए सबसे बड़ा सहारा रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल

थकान और नींद की कमी महसूस हो सकती है. अधिक भागदौड़ से बचें और खर्च की तरह ऊर्जा का भी संतुलन बनाए रखें. ध्यान और प्राणायाम मानसिक शांति देंगे.

बिजनेस और वित्त राशिफल

कॉम्पिटिटर्स आज आक्रामक रह सकते हैं. आपके आइडिया या डिजाइन कॉपी होने का खतरा है, इसलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन पर ध्यान दें. ट्रेडमार्क या कॉपीराइट फाइल कराने की प्रक्रिया शुरू करें. लापरवाही से व्यापार में नुकसान हो सकता है, इसलिए हर निर्णय सोच-समझकर लें. फालतू खर्चों पर नियंत्रण रखें.

जॉब और करियर राशिफल

ऑफिस में फेवरिटिज्म से मन खिन्न हो सकता है. प्रमोशन या सराहना किसी और को मिलने से निराशा होगी, लेकिन प्रतिक्रिया देने के बजाय अपनी स्किल्स और प्रदर्शन पर ध्यान दें. काम में चूक की संभावना है, इसलिए कार्यों की सूची बनाकर समय पर पूरा करें. धैर्य रखें, समय आपके पक्ष में बदलेगा.

प्रेम और परिवार राशिफल

परिवार के साथ मिलकर धार्मिक आयोजन करने का अवसर मिल सकता है. इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी. रिश्तों में मधुरता बनाए रखें और व्यर्थ के विवाद से दूर रहें.

शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल

प्रतियोगी छात्रों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा. निरंतर अध्ययन से करियर की सही दिशा चुनने में मदद मिलेगी.

लकी नंबर 4
अनलकी नंबर 9
लकी कलर ब्राउन

उपाय

शनिवार के दिन जरूरतमंदों को काले तिल का दान करें. किसी धार्मिक आयोजन में भाग लें और सकारात्मक संगति बनाए रखें.

FAQs

प्रश्न 1: क्या आज खर्च बढ़ेगा?
हाँ, अनावश्यक खर्च के संकेत हैं, बजट नियंत्रण में रखें.

प्रश्न 2: करियर में निराशा कैसे संभालें?
धैर्य रखें और अपनी योग्यता को मजबूत करें, समय के साथ परिणाम मिलेंगे.

प्रश्न 3: व्यापार में क्या सावधानी जरूरी है?
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सुरक्षित रखें और हर निर्णय सजगता से लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 28 Feb 2026 02:20 AM (IST)
