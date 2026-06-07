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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Love Rashifal 7 June 2026: क्या कन्या राशि वालों की लव लाइफ में दूर होंगी गलतफहमियां? जानिए 7 जून का प्रेम राशिफल

Aaj ka Love Rashifal 7 June 2026: क्या कन्या राशि वालों की लव लाइफ में दूर होंगी गलतफहमियां? जानिए 7 जून का प्रेम राशिफल

Aaj ka Love Rashifal 7 June 2026: कन्या राशि के प्रेम संबंधों में नई मिठास आएगी? क्या पार्टनर के साथ चल रहा मनमुटाव खत्म होगा? जानिए प्रेम, रोमांस और रिश्तों को लेकर क्या कहते हैं सितारे.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 07 Jun 2026 01:30 AM (IST)
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Aaj ka Love Rashifal 7 June 2026: प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन के लिए मिश्रित संकेत लेकर आया है. चन्द्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में रहेंगे और चन्द्रमा-राहु ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा, जिससे कुछ रिश्तों में भ्रम, गलतफहमियां और भावनात्मक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. वहीं वाशि, सुनफा, लक्ष्मीनारायण, आनन्दादि और शंख योग कई राशियों के प्रेम जीवन में मधुरता और नए अवसर भी लेकर आएंगे. आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का लव राशिफल.

 मेष राशि – रिश्तों में मिलेगा भरोसा

आज प्रेम संबंधों में स्थिरता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है. शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और रिश्ते में विश्वास बढ़ेगा. सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से नजदीकियां बढ़ सकती हैं. प्रेम जीवन में धैर्य और समझदारी बनाए रखना लाभदायक रहेगा.

 वृषभ राशि – परिवार और प्रेम में संतुलन

आज प्रेम जीवन सकारात्मक रहेगा. पार्टनर आपकी जिम्मेदारियों को समझेगा और भावनात्मक सहयोग देगा. शादीशुदा लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा. सिंगल जातकों की किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है. रिश्तों में ईमानदारी और स्पष्टता बनाए रखें.

 मिथुन राशि – वैवाहिक जीवन में रखें संयम

आज वैवाहिक जीवन में छोटी-मोटी अनबन होने की संभावना है. किसी बात को लेकर मतभेद बढ़ सकता है, इसलिए बातचीत में संयम रखें. प्रेम संबंधों में जल्दबाजी से बचें. सिंगल लोगों को नए रिश्तों में सोच-समझकर आगे बढ़ना चाहिए. धैर्य से परिस्थितियां संभल जाएंगी.

 कर्क राशि – भावनाओं पर रखें नियंत्रण

आज प्रेम जीवन में कुछ तनाव महसूस हो सकता है. गुस्सा या कटु शब्द रिश्तों में दूरी बढ़ा सकते हैं. शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करना होगा. सिंगल लोगों को पुराने रिश्तों की याद परेशान कर सकती है. शांत रहकर संवाद बनाए रखें.

 सिंह राशि – रिश्तों में मिलेगा सम्मान

आज प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी. पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा और आपके निर्णयों का सम्मान करेगा. शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. सिंगल लोगों के लिए किसी नए रिश्ते की शुरुआत के संकेत मिल सकते हैं. दिन प्रेम के लिए अनुकूल रहेगा.

 कन्या राशि – मनमुटाव होगा दूर

आज प्रेम जीवन में चल रही गलतफहमियां दूर हो सकती हैं. पार्टनर के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. शादीशुदा लोगों के रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. सिंगल जातकों को किसी खास व्यक्ति से सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. रिश्तों में नई ऊर्जा महसूस होगी.

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 तुला राशि – प्रेम में मिलेगी सफलता

आज प्रेम संबंधों में भाग्य आपका साथ देगा. जो लोग अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, उनके लिए समय अनुकूल है. शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी से खुशियां मिलेंगी. सिंगल लोगों को प्रेम प्रस्ताव मिलने की संभावना है. रिश्तों में विश्वास मजबूत होगा.

 वृश्चिक राशि – भावनात्मक फैसलों से बचें

आज प्रेम जीवन में धैर्य रखने की आवश्यकता है. किसी बात को लेकर मन में असमंजस रह सकता है. शादीशुदा लोगों को पारिवारिक मामलों में संतुलन बनाए रखना होगा. सिंगल लोगों को जल्दबाजी में किसी पर भरोसा करने से बचना चाहिए. सोच-समझकर निर्णय लें.

 धनु राशि – प्रेम में बढ़ेगी नजदीकी

आज प्रेम संबंधों में खुशियां बनी रहेंगी. पार्टनर के साथ समय बिताने और मन की बात साझा करने का अवसर मिलेगा. शादीशुदा लोगों के रिश्तों में पुरानी दूरियां कम होंगी. सिंगल लोगों के लिए किसी खास व्यक्ति से मुलाकात के योग बन रहे हैं.

 मकर राशि – प्रेम में मिलेगा नया अवसर

आज प्रेम जीवन के लिए दिन अच्छा रहेगा. पार्टनर के साथ तालमेल बेहतर होगा और आपसी समझ बढ़ेगी. शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. सिंगल लोगों के लिए नए रिश्ते की शुरुआत के संकेत मिल सकते हैं. आत्मविश्वास प्रेम जीवन को बेहतर बनाएगा.

 कुंभ राशि – आकर्षण और रोमांस बढ़ेगा

आज आपका आत्मविश्वास आकर्षण का केंद्र बनेगा. पार्टनर आपके व्यवहार और व्यक्तित्व से प्रभावित रहेगा. शादीशुदा लोगों के रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी. सिंगल लोगों को किसी खास व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का मौका मिलेगा. प्रेम जीवन में सकारात्मकता रहेगी.

 मीन राशि – रिश्तों में आ सकती है चुनौती

आज प्रेम संबंधों में कुछ कठिन परिस्थितियां बन सकती हैं. पार्टनर के साथ मतभेद या दूरी महसूस हो सकती है. शादीशुदा लोगों को रिश्ते सुधारने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे. सिंगल लोगों को पुराने अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए. धैर्य और समझदारी से स्थिति बेहतर होगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 Jun 2026 01:30 AM (IST)
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