Aaj ka Singh Rashifal 27 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि फिर द्वादशी तिथि रहेगी. आज सुबह 05:57 तक हस्त नक्षत्र फिर चित्रा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, सर्वार्थसिद्धि योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा शाम 07 बजे के बाद तुला राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट करीये आज दो समय है. सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन नई रणनीतियों पर काम करने और अपनी इनकम को विस्तार देने का है. द्वितीय भाव का चंद्रमा होने से आज आपको फाइनेंस (आर्थिक मामलों) से बहुत बड़ा लाभ मिलने के योग बन रहे हैं. आज आपकी कुंडली में सर्वार्थसिद्धि योग सक्रिय रहने और सितारों का पूरा साथ मिलने से आप अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर ले जाने में पूरी तरह सफल रहेंगे; इस दौरान व्यापार में आपका पुराना अनुभव ही आपको बड़ी सफलता दिलाएगा.

बिजनेसमैन के लिए आज का दिन लीड जनरेशन (नए ग्राहक तलाशने) और सेल्स बिल्ड करने (बिक्री बढ़ाने) का सबसे बेस्ट दिन है. आज आपके पास ईमेल, सोशल मीडिया और वेबसाइट के जरिए कई सारी फ्रेश इन्क्वायरीज (नई पूछताछ) आएंगी, जिससे आपके पास काम की बाढ़ आ जाएगी और आगे की बड़ी बिजनेस प्लानिंग बनाना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए बुधवार का दिन कर्म प्रधान रहने वाला है. वर्कप्लेस पर आज एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) के लिए मूल मंत्र यही है कि आपको केवल अपने शुद्ध कर्म करने पर ही फल मिलने वाला है. ऑफिस में दूसरों को देख कर बिल्कुल भी परेशान न हों जो बिना काम किए या शॉर्टकट अपनाकर मौज कर रहे हैं; हमेशा याद रखें कि आपकी ईमानदारी और मेहनत ही आपको दीर्घकालिक सफलता देगी. वर्कस्पेस पर आज टीम वर्क (सामूहिक प्रयास) से किए गए कार्यों में आपकी बेहतरीन लीडरशिप (नेतृत्व क्षमता) निखरकर सामने आएगी, जो आपको करियर की दौड़ में दूसरों से बहुत आगे तक ले जाएगी. सीनियर्स आपकी कार्यशैली से प्रभावित होंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन कुछ नया सीखने और तकनीकी रूप से अपग्रेड होने का है. ज्योतिषाचार्य के अनुसार, स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहद शानदार और बेहतर रहेगा, आज उन्हें अपनी फील्ड में कुछ न्यू टेक्नोलॉजी (नई तकनीक) को करीब से देखने और सीखने का मौका मिलेगा, जो उनके प्रोजेक्ट्स में मददगार साबित होगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों की सौगात लेकर आया है. आज आपकी संतान की ओर से कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है; संतान के किसी मुख्य डिग्री या परीक्षा में टॉप करने से आपके पूरे परिवार का नाम रोशन होगा और आपके चेहरे पर गजब की खुशियां आएंगी.

आज घर-परिवार में शांति बनाए रखने के लिए आपको फैमिली के सभी मेंबर्स (सदस्यों) की इंपोर्टेंस (महत्व) को अच्छे से समझना होगा और उनकी भावनाओं का सम्मान करना होगा. राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन वर्चस्व बढ़ाने वाला है; पॉलिटिकल लेवल (राजनीतिक स्तर) पर आज आपके द्वारा किए गए स्ट्रांग एफर्ट्स (मजबूत प्रयास) आपको जनता और वरिष्ठ नेताओं के बीच कुछ खास व लोकप्रिय बनाएंगे.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज द्वितीय चंद्रमा के प्रभाव से आपकी सेहत काफी अच्छी और सुदृढ़ बनी रहेगी. मानसिक रूप से संतान की सफलता आपको तनावमुक्त रखेगी. हालांकि, लीड जनरेशन और सोशल मीडिया मैनेजमेंट के कारण आंखों में हल्का सूखापन या थकान हो सकती है. स्क्रीन टाइम पर थोड़ा कंट्रोल रखें.

भाग्यशाली रंग: पर्पल

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 6

आज का विशेष उपाय: आज बुधवार के दिन सर्वार्थसिद्धि योग की महाशुभता पाने और संतान व व्यापार की उन्नति के लिए एक बिल्कुल नया व विशिष्ट उपाय करें. आज शाम के समय पक्षियों को सात प्रकार का अनाज (सतनाजा) डालें.

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