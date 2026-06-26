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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलSingh Rashifal 26 June 2026: बिजनेस में बड़े धोखे और नौकरी में डांट-फटकार के संकेत, पैसों के मामलों में रहें सतर्क

Singh Rashifal 26 June 2026: बिजनेस में बड़े धोखे और नौकरी में डांट-फटकार के संकेत, पैसों के मामलों में रहें सतर्क

Leo Horoscope: क्या आज का दिन कोई बड़ा आर्थिक नुकसान और पारिवारिक कलह लेकर आने वाला है? जानिए 26 जून 2026 को आपकी नौकरी, बिजनेस, सेहत और वैवाहिक जीवन में क्या बड़े उलटफेर होने जा रहे हैं.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 26 Jun 2026 03:20 AM (IST)
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Singh Rashifal 26 June 2026: पंचांग के अनुसार आज रात्रि 10:23 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा. नक्षत्रों की बात करें तो आज शाम 07:16 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद अनुराधा नक्षत्र की शुरुआत होगी.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ मिलेगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे दोपहर 12:33 के बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. इसके बाद दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा.

राहुकाल: सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.

शुभ दिशा: आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)
व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद चुनौतीपूर्ण और उतार-चढ़ाव से भरा रहने वाला है. बाजार में आपके और आपकी पुरानी पार्टी के बीच किसी प्रतिस्पर्धी (कॉम्पिटिटर) द्वारा कोई गलत या भ्रामक बात फैलाई जा सकती है. इस गलतफहमी के चलते आपको व्यापार में सबसे बड़ा झटका लग सकता है और पार्टी के साथ आपके संबंध हमेशा के लिए खराब हो सकते हैं. आज किसी बड़े सौदे में आपके साथ विश्वासघात या धोखा होने की प्रबल आशंका है, जिससे आपको भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आपसे बिजनेस के मामले में झूठ बोल सकता है, इसलिए आंख मूंदकर किसी पर भरोसा न करें.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन काफी परेशानी भरा रह सकता है. बैंक से जुड़े कार्यों में अचानक रुकावट आ सकती है. आपके खाते में कोई टेक्निकल फॉल्ट (तकनीकी खराबी) आने के कारण जरूरी पेमेंट्स बीच में ही अटक जाएंगे. धन का यह ठहराव आपके दैनिक बिजनेस ऑपरेशंस के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है. आज किसी भी तरह का बड़ा वित्तीय लेनदेन करने से बचें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)
दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए आज का दिन सबसे बुरा या तनावपूर्ण दिनों में से एक हो सकता है. कार्यस्थल पर आपको वरिष्ठ अधिकारियों की गंभीर डांट-फटकार का सामना करना पड़ेगा. किसी बेहद इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में आपसे कोई बड़ी और मानवीय गलती हो सकती है, जिसकी भारी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी. बॉस और सीनियर अधिकारी सबके सामने आपके काम की कमियां निकाल सकते हैं. इसके अलावा, आपकी लीडरशिप क्वालिटी पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं और आपके निर्णयों को नजरअंदाज किया जा सकता है. टीम मेंबर्स ही आपके काम में लापरवाही करेंगे, जिससे काम समय पर पूरा नहीं हो पाएगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education and Student Rashifal)
आर्ट्स (कला) के क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थियों को आज अपने करियर पाथ को लेकर बहुत गहरा कन्फ्यूजन और मानसिक तनाव हो सकता है. आसपास के लोगों की नकारात्मक बातें कि "आर्ट्स में कोई स्कोप नहीं है", आपके आत्मविश्वास को हिला सकती हैं. ऐसे में डिप्रेशन का शिकार होने से बचें और अपने हुनर पर भरोसा रखें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में आज का दिन बेहद अशांत रहने के संकेत हैं. चंद्रमा के चौथे भाव में होने से भूमि-भवन के मामले भले ही सुलझते नजर आएं, लेकिन मैरिड लाइफ में आपसी तनाव चरम पर पहुंच सकता है. किसी बात को लेकर कपल के बीच विवाद इतना बढ़ सकता है कि बात सीधे तलाक या अलग होने तक आ सकती है. परिवार के अन्य सदस्यों के बीच भी गंभीर झगड़ा होने की आशंका है, जिससे घर का माहौल पूरी तरह खराब हो सकता है.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
आज सेहत को लेकर आपको बहुत अधिक सावधान रहने की जरूरत है. बदलते मौसम के प्रभाव और अत्यधिक काम के मानसिक तनाव के कारण मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है. स्थिति इतनी गंभीर हो सकती है कि आपको अस्पताल तक जाना पड़ सकता है. अपने खान-पान और आराम का विशेष ख्याल रखें.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय
भाग्यशाली रंग: ब्राउन
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय: शुक्रवार के दिन संकटों से बचने के लिए मां दुर्गा को लाल अड़हुल (गुड़हल) का फूल अर्पित करें और "ॐ दुं दुर्गायै नमः" मंत्र का जाप करें. इसके साथ ही शाम के समय कपूर जलाकर पूरे घर में दिखाएं, जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 26 Jun 2026 03:20 AM (IST)
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