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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Singh Rashifal 24 June 2026: सिंह राशि कर्मचारियों की मल्टीटास्किंग क्षमता खोलेगी भविष्य के द्वार, टीम के सहयोग से पूरे होंगे प्रोजेक्ट

Aaj ka Singh Rashifal 24 June 2026: सिंह राशि कर्मचारियों की मल्टीटास्किंग क्षमता खोलेगी भविष्य के द्वार, टीम के सहयोग से पूरे होंगे प्रोजेक्ट

Leo Horoscope 24 June 2026: सिंह राशि वालों का नया आउटलेट खोलने का सपना होगा सच, क्या बुधवार को मल्टीटास्किंग क्षमता से खुलेंगे सुनहरे भविष्य के द्वार? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 24 Jun 2026 03:20 AM (IST)
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Aaj ka Singh Rashifal 24 June 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि शाम 06:13 बजे तक रहेगी, इसके बाद एकादशी तिथि शुरू होगी. दोपहर 01:59 बजे तक चित्रा नक्षत्र और फिर स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

आज वाशि, आनंदादि, सुनफा, शंख, बुधादित्य और परिध योग जैसे कई शुभ योग बन रहे हैं, वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि में भद्र योग का विशेष प्रभाव रहेगा. 

चंद्रमा तुला राशि में संचरण करेंगे. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक का समय अनुकूल है. राहुकाल दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक रहेगा. यात्रा के लिए उत्तर दिशा शुभ मानी गई है.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को बंपर मुनाफे से भरने और व्यापारिक विस्तार का साबित होगा. बिजनेस में लगातार मिल रही शानदार सफलताओं से बाजार में आपका और आपके ब्रांड दोनों का नाम बहुत बड़े स्तर पर प्रसिद्ध होगा, जिससे मन पूरी तरह प्रसन्नचित रहेगा. 

जो बिजनेसमैन नया आउटलेट ओपन करने की बड़ी प्लानिंग काफी समय से बना रहे हैं, आज उनके लिए शुभ मुहूर्त के मध्य कदम आगे बढ़ाना बंपर प्रॉफिटेबल रहेगा. बिजनेसमैन बैंक से पूर्व में मिले हुए बड़े लोन को आज अपने बिजनेस विस्तार में बहुत ही शानदार तरीके से मैनेज (प्रबंधित) करने में पूरी तरह सफल सिद्ध होंगे.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से मल्टीटास्किंग करने वाले कर्मचारियों के लिए बुधवार का दिन करियर में स्वर्णिम सफलता और बड़ी उपलब्धियां हासिल कराने वाला साबित होगा. आज ऑफिस में अपनी अद्भुत 'मल्टीटास्किंग क्षमता' (एक साथ कई काम करने का हुनर) का प्रदर्शन सीनियर्स के सामने खुलकर करें; आपकी यही शानदार कार्यकुशलता आज आपके लिए करियर में सुनहरे भविष्य के बड़े द्वार आसानी से खोल देगी; दफ्तर में काम के साथ-साथ हल्की मौज-मस्ती का माहौल भी बना रहेगा. 

वर्कप्लेस पर ऑफिस की ओर से सौंपे गए कड़े और जटिल प्रोजेक्ट्स को बिल्कुल समय पर कंप्लीट (पूरा) करने के लिए, अपनी पूरी वफादार 'टीम' (Team) की मदद जरूर लें, काम आसान होगा. अपने मन की चंचलता पर कड़ा लगाम लगाएं, फोकस मजबूत रखें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन कड़े आत्म-संयम को बनाए रखने और सतर्क रहने का संदेश दे रहा है. तीसरा चंद्रमा साहस को चरम पर ले जाएगा. स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ियों) को आज खेल के मैदान और ट्रैक पर अपनी दैनिक गतिविधियों व कड़े अभ्यास को करते समय पूरी तरह 'अलर्ट और मुस्तैद' रहना होगा; यदि आप पर पहले से कोई अनचाही कानूनी या विभागीय कार्यवाही चल रही है, तो आज विशेष रूप से सचेत हो जाएं, लापरवाही महंगी पड़ सकती है.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन परोपकार करने और घर का माहौल सौहार्दपूर्ण बनाए रखने का साबित होगा. तीसरे चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज यदि आपके घर-परिवार या सोशल नेटवर्क में कोई व्यक्ति अपनी मजबूरी में आपसे 'मदद' (Help) मांगने के लिए आता है, तो अपनी क्षमता अनुसार उसकी मदद जरूर करें; किसी मजबूर को संडे या बुधवार के इस पावन दिन अपने द्वार से निराश होकर बिल्कुल न लौटने दें, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज तीसरे भाव का चंद्रमा आपको शारीरिक रूप से बेहद चुस्त-दुरुस्त, मजबूत और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बनाए रखेगा. नया आउटलेट स्थापित होने और लोन का मैनेजमेंट सफल रहने की बंपर खुशियों से आप मानसिक रूप से पूरी तरह फ्रेश, संतुष्ट और खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: व्हाइट
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 7
आज का विशेष उपाय: आज तीसरे चंद्रमा की शुभता पाने और परिध व बुधादित्य योग की महाशुभता के लिए भगवान सूर्य नारायण और हनुमान जी की संयुक्त आराधना करें. आज के दिन सुबह सूर्य देव को तांबे के पात्र से अर्घ्य दें और शाम के समय हनुमान मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 24 Jun 2026 03:20 AM (IST)
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