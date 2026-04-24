Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आज मालव्य योग सिंह राशि को शक्ति देगा, पर खर्चों पर ध्यान दें।

सेहत के प्रति लापरवाही न बरतें, अनिद्रा और आंखों की समस्या हो सकती है।

विदेशी व्यापार में अनिश्चितता, पार्टनरशिप में वित्तीय हेराफेरी से सावधान रहें।

नौकरीपेशा जातकों के लिए ट्रांसफर और पुराने कामों में कमियां सामने आ सकती हैं।

Aaj ka Singh Rashifal 24 April 2026: शुक्रवार के दिन वैशाख शुक्ल अष्टमी तिथि शाम 07:22 तक रहेगी, इसके बाद नवमी तिथि शुरू होगी. आज रात 08:14 तक पुष्य नक्षत्र और फिर आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. ग्रहों की स्थिति से आज वाशि, आनन्दादि, सुनफा और शूल योग बन रहे हैं.

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन विशेष है क्योंकि आपकी राशि में 'मालव्य योग' का प्रभाव रहेगा, जो आपको चुनौतियों से लड़ने की शक्ति देगा. हालांकि, चंद्रमा आज आपके 12वें भाव (12th House) में संचार करेंगे, जो खर्चों और बाहरी संपर्कों के लिए सतर्क रहने का संकेत है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 का समय श्रेष्ठ है. राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा. पश्चिम दिशा की यात्रा में सावधानी बरतें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

सेहत के मामले में आज सिंह राशि वालों को बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए. चंद्रमा के 12वें भाव में होने से आपकी सेहत अचानक बिगड़ सकती है. विशेषकर अनिद्रा, आंखों में जलन या थकान जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. खुद को अलर्ट रखें और किसी भी शारीरिक असहजता को नजरअंदाज न करें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन संभलकर चलने का है. विदेशी बिजनेस में टैरिफ की अनिश्चितता आपके पूर्व निर्धारित बजट को बिगाड़ सकती है. विदेशी संपर्कों से आज लाभ की बजाय हानि होने की संभावना अधिक है. पार्टनरशिप बिजनेस में भी वित्तीय हेराफेरी के संकेत मिल रहे हैं, इसलिए लेन-देन के रिकॉर्ड खुद चेक करें. नया निवेश करने के लिए आज का दिन उपयुक्त नहीं है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है. ग्रहों के गोचर के कारण सरकारी क्षेत्र में काम करने वालों के ट्रांसफर के योग बन रहे हैं, जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हो सकते हैं. एंप्लॉयड पर्सन को नए प्रोजेक्ट्स हासिल करने में कड़ी मशक्कत करनी होगी. ऑफिस में पुराने काम में कमियां निकाली जा सकती हैं, इसलिए अपने काम की क्वालिटी पर ध्यान दें. पॉलिटिशियन के लिए भी आज का दिन कठिन है; आपकी संवाद शैली आज आपका साथ नहीं देगी, जिससे विवाद बढ़ सकते हैं.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक मोर्चे पर आज रिश्तों को संभालने की जरूरत है. लाइफ पार्टनर के परिवार (ससुराल पक्ष) के साथ मतभेद गहरे हो सकते हैं, जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण हो सकता है. शांति बनाए रखने के लिए चुप रहना और विवादों से दूर रहना ही आज समझदारी होगी. पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)

छात्रों के लिए आज का दिन काफी मेहनत भरा रहने वाला है. कठिन सवालों को हल करने में आपको काफी पसीना बहाना पड़ेगा. एकाग्रता की कमी महसूस हो सकती है. बेहतर होगा कि आज आप किसी भी कठिन विषय को पढ़ने के लिए अपने गुरुजनों या सीनियर्स की मदद लें.

भाग्यशाली रंग: पर्पल

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 3

आज के उपाय

भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' का जाप करें.

FAQs

1. क्या आज सिंह राशि वालों को विदेशी व्यापार में निवेश करना चाहिए?

नहीं, आज चंद्रमा 12वें भाव में है, जिससे विदेशी संपर्कों से हानि होने की संभावना है. टैरिफ और बजट संबंधी अनिश्चितता बनी रहेगी.

2. आज करियर में किस तरह की बाधाएं आ सकती हैं?

आज ट्रांसफर के योग बन रहे हैं जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हो सकते हैं, साथ ही ऑफिस में पुराने कार्यों में कमियां निकाली जा सकती हैं.

3. सेहत को अचानक बिगड़ने से कैसे बचाएं?

आज तनाव से दूर रहें और पर्याप्त नींद लें. यदि कोई समस्या महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि सडन हेल्थ इश्यूज के योग हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.