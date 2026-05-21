Aaj ka Singh Rashifal 21 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी तिथि फिर षष्ठी रहेगी. आज पूरे दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, गण्ड योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा कर्क राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन किसी भी प्रकार का बड़ा जोखिम उठाने या नया प्रयोग करने का नहीं है. चंद्रमा के बारहवें भाव में होने से कानूनी जटिलताएं (लीगल कॉम्प्लिकेशंस) सामने आ सकती हैं. वर्तमान में ग्रह गोचर गड़बड़ा जाने से आज किसी भी नए व्यक्ति को अपने बिज़नेस में शामिल करना या पार्टनर बनाना आपके लिए आत्मघाती साबित हो सकता है. समय का पूरा साथ न होने से मार्केट में आज आपकी लीडरशिप पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं, जिससे आपका व्यावसायिक आत्मविश्वास थोड़ा कम होगा. वसीयत या पुराने प्रॉपर्टी के कागजों में किसी बड़ी गड़बड़ी के कारण आज आप अपनी ही किसी संपत्ति से हाथ धो सकते हैं या मामला कोर्ट-कचहरी तक पहुँच सकता है, इसलिए पैतृक दस्तावेजों को संभालकर रखें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन मानसिक रूप से मजबूत रहने का है. ऑफिस में आज बॉस आपकी किसी बहुत छोटी सी गलती को भी राई का पहाड़ बना सकते हैं, जिससे कार्यस्थल पर आपको बेइज्जती या असहजता महसूस होगी. अकेलेपन या काम के अत्यधिक दबाव के कारण आज मन में नौकरी छोड़कर वापस घर लौट जाने का विचार बार-बार आ सकता है, जिससे आपकी दैनिक प्रोडक्टिविटी (उत्पादकता) शून्य हो जाएगी. अपने इरादों को मजबूत रखें और किसी भी फैसले में जल्दबाजी न करें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए गुरुवार का दिन सही मार्गदर्शन में रहने का है. आज किसी गलत सूचना या अधूरी जानकारी के कारण आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम (प्रतियोगी परीक्षा) की तैयारी का पूरा शेड्यूल बिगड़ सकता है. किसी भी खबर या सिलेबस के बदलाव पर आँख मूंदकर भरोसा न करें; अधिकृत स्रोतों से ही जानकारी जुटाएं और आलस्य का त्याग करें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखने का है. शाम के समय किसी बहुत छोटी सी या मामूली बात पर पड़ोसियों या आपके रूममेट से तीखा विवाद हो सकता है, जो आपकी मानसिक शांति को पूरी तरह भंग कर देगा. घर-परिवार में भी माहौल को हल्का बनाए रखने के लिए बहसबाजी से पूरी तरह दूर रहें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. अत्यधिक मानसिक तनाव और चिंताओं के कारण आज देर रात तक नींद न आने की समस्या (अनिद्रा) आपको परेशान कर सकती है. यह स्थिति आपकी याददाश्त और शारीरिक स्टेमिना (ऊर्जा) दोनों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी.

भाग्यशाली रंग: मैरून

भाग्यशाली अंक: 3

अशुल्क अंक: 5

आज का विशेष उपाय: आज द्वादश चंद्रमा के नकारात्मक प्रभावों को कम करने और सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव व गुरुवार के शुभ संयोग का लाभ उठाने के लिए सुबह के समय तांबे के लोटे से सूर्य नारायण को अर्घ्य दें.

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