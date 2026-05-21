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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Tula Rashifal 21 May 2026: तुला राशि बैंक लोन की तकनीकी अड़चनें चुटकियों में होंगी दूर, बचत और निवेश को लेकर लेंगे भविष्य सुरक्षित करने वाला बड़ा फैसला

Aaj ka Tula Rashifal 21 May 2026: तुला राशि बैंक लोन की तकनीकी अड़चनें चुटकियों में होंगी दूर, बचत और निवेश को लेकर लेंगे भविष्य सुरक्षित करने वाला बड़ा फैसला

Libra Horoscope 21 May 2026: तुला राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए गुरुवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 21 May 2026 03:30 AM (IST)
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Aaj ka Tula Rashifal 21 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी तिथि फिर षष्ठी रहेगी. आज पूरे दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, गण्ड योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा कर्क राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक रूप से बेहद मजबूत और बुद्धिमानी से आगे बढ़ने का है. आपकी कुंडली में गण्ड योग बनने से बैंक लोन क्लियरेंस में लंबे समय से आ रही हर तरह की तकनीकी अड़चनें आज आईटी विभाग या बैंक स्टाफ की मदद से चुटकियों में सुलझ जाएंगी, जिससे आपको ज़रूरी पूंजी मिल सकेगी. बिजनेसमैन को आज किसी भी तरह के अवैध या शॉर्टकट लेन-देन से पूरी तरह बचना चाहिए, यह आपकी छवि को पूरी तरह बेदाग रखेगा और आपको समाज में गहरा सम्मान दिलाएगा. आप अपनी बचत और निवेश को लेकर आज कोई बड़ा और सही फैसला लेंगे, जो आपकी फैमिली के भविष्य को सुरक्षित करेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन उच्च मनोबल और नई ऊर्जा का रहेगा. दशम भाव के चंद्रमा के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में काम करने का एक अद्भुत जोश व उत्साह आप में बना रहेगा, जिससे आपके सहकर्मी भी आपसे प्रभावित होंगे. जो लोग विदेश में नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें आज किसी बड़ी इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से सकारात्मक कॉल (पसंद का ऑफर) आ सकती है; आपकी वैश्विक पहचान आज और भी ज्यादा मजबूत होगी.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और युवाओं के लिए गुरुवार का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम (प्रतियोगी परीक्षाओं) की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन करियर में 'मील का पत्थर' साबित होगा. आपको अपनी पढ़ाई की सही दिशा और रणनीति समझ में आएगी, जिससे सफलता की राह आसान होगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन मन को असीम संतोष और खुशी देने वाला रहेगा. संतान का कोमल, आज्ञाकारी और दयालु व्यवहार आज आपका दिल पूरी तरह जीत लेगा; आपको अपनी परवरिश और दिए गए संस्कारों पर गर्व महसूस होगा कि आपके संस्कार सफल हो गए हैं. घर का माहौल बेहद शांतिपूर्ण और खुशनुमा रहेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन एक बड़ी राहत लेकर आया है. यदि आप पिछले कुछ दिनों से खराब सेहत के सिलसिले में किसी दूसरे डॉक्टर या शहर की यात्रा पर निकलने वाले थे, तो अचानक सेहत में बहुत शानदार सुधार होने के कारण आपकी वह यात्रा कैंसिल (निरस्त) हो सकती है. आपकी शारीरिक ऊर्जा का स्तर आज बहुत ऊंचा रहेगा.

भाग्यशाली रंग: green
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 9
आज का विशेष उपाय: आज पुष्य नक्षत्र और गुरुवार के पावन संयोग पर तुला राशि के जातक अपने सौभाग्य को बढ़ाने के लिए भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और केले के वृक्ष के पास शुद्ध घी का दीपक जलाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 May 2026 03:30 AM (IST)
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