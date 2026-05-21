Aaj ka Tula Rashifal 21 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी तिथि फिर षष्ठी रहेगी. आज पूरे दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, गण्ड योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा कर्क राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक रूप से बेहद मजबूत और बुद्धिमानी से आगे बढ़ने का है. आपकी कुंडली में गण्ड योग बनने से बैंक लोन क्लियरेंस में लंबे समय से आ रही हर तरह की तकनीकी अड़चनें आज आईटी विभाग या बैंक स्टाफ की मदद से चुटकियों में सुलझ जाएंगी, जिससे आपको ज़रूरी पूंजी मिल सकेगी. बिजनेसमैन को आज किसी भी तरह के अवैध या शॉर्टकट लेन-देन से पूरी तरह बचना चाहिए, यह आपकी छवि को पूरी तरह बेदाग रखेगा और आपको समाज में गहरा सम्मान दिलाएगा. आप अपनी बचत और निवेश को लेकर आज कोई बड़ा और सही फैसला लेंगे, जो आपकी फैमिली के भविष्य को सुरक्षित करेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन उच्च मनोबल और नई ऊर्जा का रहेगा. दशम भाव के चंद्रमा के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में काम करने का एक अद्भुत जोश व उत्साह आप में बना रहेगा, जिससे आपके सहकर्मी भी आपसे प्रभावित होंगे. जो लोग विदेश में नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें आज किसी बड़ी इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से सकारात्मक कॉल (पसंद का ऑफर) आ सकती है; आपकी वैश्विक पहचान आज और भी ज्यादा मजबूत होगी.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए गुरुवार का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम (प्रतियोगी परीक्षाओं) की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन करियर में 'मील का पत्थर' साबित होगा. आपको अपनी पढ़ाई की सही दिशा और रणनीति समझ में आएगी, जिससे सफलता की राह आसान होगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन मन को असीम संतोष और खुशी देने वाला रहेगा. संतान का कोमल, आज्ञाकारी और दयालु व्यवहार आज आपका दिल पूरी तरह जीत लेगा; आपको अपनी परवरिश और दिए गए संस्कारों पर गर्व महसूस होगा कि आपके संस्कार सफल हो गए हैं. घर का माहौल बेहद शांतिपूर्ण और खुशनुमा रहेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन एक बड़ी राहत लेकर आया है. यदि आप पिछले कुछ दिनों से खराब सेहत के सिलसिले में किसी दूसरे डॉक्टर या शहर की यात्रा पर निकलने वाले थे, तो अचानक सेहत में बहुत शानदार सुधार होने के कारण आपकी वह यात्रा कैंसिल (निरस्त) हो सकती है. आपकी शारीरिक ऊर्जा का स्तर आज बहुत ऊंचा रहेगा.

भाग्यशाली रंग: green

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 9

आज का विशेष उपाय: आज पुष्य नक्षत्र और गुरुवार के पावन संयोग पर तुला राशि के जातक अपने सौभाग्य को बढ़ाने के लिए भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और केले के वृक्ष के पास शुद्ध घी का दीपक जलाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.