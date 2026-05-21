Aaj ka Kanya Rashifal 21 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी तिथि फिर षष्ठी रहेगी. आज पूरे दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, गण्ड योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा कर्क राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक रूप से बेहद मजबूत और तरक्की के नए रास्ते खोलने वाला है. विदेशी मार्केट (अंतरराष्ट्रीय बाजार) से आज आपको कोई बड़ा 'सीक्रेट प्रोजेक्ट' (गुप्त कार्य) मिल सकता है, जो आपकी कंपनी की किस्मत बदल कर रख देगा. आपकी कुंडली में आज गण्ड योग बनने से आर्थिक निवेश के मामले में दिन बहुत ही फलदायी साबित होने वाला है; आपके द्वारा पूर्व में किए गए पुराने निवेश आज आपको बड़ा डिविडेंड (लाभांश) या शानदार रिटर्न देंगे, जिससे बैंक बैलेंस में भारी बढ़ोतरी होगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सफलताओं और सराहना से भरा रहेगा. वर्कप्लेस (कार्यक्षेत्र) पर आपका गजब का अनुशासन और समर्पण आज पूरी तरह रंग लाएगा; आपके पेंडिंग (रुके हुए) पड़े सभी जरूरी काम आज शाम तक आसानी से पूरे हो जाएंगे, जिससे आपका मन पूरी तरह शांत और संतुष्ट रहेगा. जो लोग अपने घर से दूर रहकर नौकरी या व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें आज कार्यक्षेत्र के सिलसिले में किसी पुराने प्रिय मित्र से मिलने का अचानक मौका मिलेगा, जो आपको पुरानी मीठी यादों से भर देगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और उच्च शिक्षा से जुड़े शोधार्थियों के लिए गुरुवार का दिन बड़ी उपलब्धि लेकर आया है. आपकी बौद्धिक प्रतिभा और शैक्षणिक योग्यता को देखते हुए आज आपको किसी बहुत बड़े और प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान से फेलोशिप या मानद उपाधि (सम्मान) मिलने के मजबूत योग बने हुए हैं, जिससे आपकी सामाजिक और शैक्षणिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों की सौगात देने वाला है. मैरिड लाइफ (विवाहित जीवन) में आज आप असीम शांति और आपसी प्रेम का गहराई से अनुभव करेंगे; आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ बैठकर किसी आध्यात्मिक चर्चा या घर में पूजा-पाठ और मांगलिक कार्यों में समय बिताएंगे. हालांकि, आज आपको अपने छोटे बच्चों की गतिविधियों और खेलकूद पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि आने वाली छुट्टियों को लेकर वे घर में कुछ ज्यादा ही बदमाशियां और शरारतें कर सकते हैं.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम और सकारात्मकता से भरा रहेगा. ग्यारहवें भाव के चंद्रमा और रुके हुए कार्य पूरे होने की खुशी के कारण आप मानसिक रूप से पूरी तरह तनावमुक्त रहेंगे. आपकी आंतरिक ऊर्जा और स्टेमिना आज बहुत शानदार बनी रहेगी.

भाग्यशाली रंग: पर्पल

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 2

आज का विशेष उपाय: आज एकादश चंद्रमा और पुष्य नक्षत्र के महासंयोग पर कन्या राशि के जातक धन-समृद्धि के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाएं.

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