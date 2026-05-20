Aaj ka Singh Rashifal 20 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी तिथि फिर पंचमी रहेगी. आज सुबह 06:12 तक आर्द्रा नक्षत्र फिर पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, गजकेसरी योग, शूल योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा रात्रि 10:39 के बाद कर्क राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अपने प्रॉफिट (लाभ) को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करने का है. चंद्रमा के एकादश भाव में होने से एक्सपोर्ट ड्यूटी (आयात-निर्यात शुल्क) में मिलने वाली सरकारी छूट आज आपके बिजनेस के लिए मुनाफे का एक नया द्वार खोलेगी, इस सुनहरे मौके को हाथ से न जाने दें. आपकी कुंडली में शूल और गजकेसरी योग बनने से पुराने बैंक लोन को री-स्ट्रक्चर (पुनर्गठन) करने का आपका विचार आज बैंक अधिकारियों द्वारा स्वीकार किया जा सकता है, जिससे आपकी मासिक किश्तें (EMI) कम हो जाएंगी और आपको बड़ी राहत मिलेगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी योग्यता साबित करने का है. किसी बेहद जटिल और तकनीकी प्रोजेक्ट को आज आप अपनी गहरी सूझबूझ से समय से पहले ही पूरा कर लेंगे, जिसकी गूँज कंपनी के बोर्ड रूम तक जाएगी और आपको सराहना मिलेगी. एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारी) यदि आज किसी ऑफिशियल ट्रैवलिंग (आधिकारिक यात्रा) पर जा रहे हैं, तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके प्रस्थान करें, यह दिशा आपकी सफलता और सामाजिक प्रतिष्ठा को कई गुना बढ़ा देगी. इसके अलावा, जो लोग विदेश जाने या माइग्रेशन (प्रवासन) की फाइल लगाए हुए हैं, उन्हें आज किसी बड़ी बाधा के दूर होने की सुखद खबर मिल सकती है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों, कलाकारों और म्यूजिशियन (संगीतकारों) के लिए बुधवार का दिन शानदार रहेगा. आज आपकी कला में एक विशेष गहराई और रहस्य देखने को मिलेगा जो दर्शकों को पूरी तरह बांध लेगा. किसी गंभीर विषय पर की गई आपकी रचना या प्रोजेक्ट की हर जगह सराहना की जाएगी. गुरुजनों और सीनियर्स का पूरा सहयोग आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और लव लाइफ (प्रेम जीवन) के लिहाज से आज का दिन रिश्तों में मजबूती लाने वाला रहेगा. आपकी लव लाइफ में आज एक सुखद ठहराव आएगा और आप दोनों एक-दूसरे के प्रति पहले से अधिक जिम्मेदार महसूस करेंगे, जिससे आपका रिश्ता और अधिक परिपक्व होगा. रिश्तों में आ रहे इस सकारात्मक बदलाव को और बेहतर बनाए रखने के लिए आज आपको “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का जाप करना चाहिए.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा. आमदनी बढ़ने और करियर में मिल रही सफलताओं के कारण आप मानसिक रूप से पूरी तरह शांत और प्रफुल्लित रहेंगे. शारीरिक रूप से भी आपका ऊर्जा स्तर बहुत ऊंचा रहेगा, जिससे आप पेंडिंग कार्यों को तेजी से निपटाएंगे.

भाग्यशाली रंग: मैरून

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 1

आज का विशेष उपाय: आज एकादश चंद्रमा के प्रभाव को मजबूत करने के लिए भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाएं. साथ ही शाम के समय शनि देव के मंत्र का जाप करते हुए तेल का दीपक जलाएं और उत्तर दिशा की यात्रा से पहले बड़ों का आशीर्वाद लें.

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