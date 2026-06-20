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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Singh Rashifal 20 June 2026: सिंह राशि वाले बिजनेस में न्यू टेक्नोलॉजी से मिलेगी बड़ी ग्रोथ; इलीगल शॉर्टकट से बचें

Aaj ka Singh Rashifal 20 June 2026: सिंह राशि वाले बिजनेस में न्यू टेक्नोलॉजी से मिलेगी बड़ी ग्रोथ; इलीगल शॉर्टकट से बचें

Leo Horoscope 20 June 2026: सिंह राशि वाले आज बिजनेस में न्यू टेक्नोलॉजी और को-ब्रांडिंग अपनाएं. ऑफिस में इलीगल शॉर्टकट से बचें. रिन्यूअल के लिए रिमाइंडर लगाएं. छात्रों को मिलेगी खुशखबरी.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 20 Jun 2026 03:50 AM (IST)
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Aaj ka Singh Rashifal 20 June 2026: जून का यह शनिवार सिंह राशि के जातकों के लिए आत्मबल और नई रणनीतियों को अपनाने का दिन है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज चंद्रमा आपकी ही राशि यानी आपके प्रथम भाव (First House/Ascendant) में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास और प्रभाव बढ़ा रहेगा.

वहीं, कर्म के कारक मंगल आपके 10वें भाव (वृषभ राशि) में दिगबली होकर बैठे हैं, जो आपके करियर में लीडरशिप क्वालिटी को निखारेंगे.

करियर और वर्कप्लेस: संकटमोचक बनेंगे आप, लेकिन शॉर्टकट से रहें दूर

आज वर्कप्लेस पर आपकी नेतृत्व क्षमता और ज्ञान की परीक्षा होगी, जिसमें आप खरे उतरेंगे.

समस्याओं को सुलझाने में मिलेगी मदद: 10वें भाव का मंगल आपको ऑफिस में एक 'क्राइसिस मैनेजर' के रूप में स्थापित करेगा. काम में आने वाली जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए मैनेजमेंट आपकी सलाह मांग सकता है. अपने अनुभव और ज्ञान का पूरा इस्तेमाल करें.

इलीगल एक्टिविटी से बचें: किसी भी काम को जल्द पूरा करने या टारगेट अचीव करने के लिए किसी भी तरह के अनैतिक या इलीगल शॉर्टकट का सहारा न लें. आज की गई एक छोटी सी लापरवाही भविष्य में बड़ी कानूनी या प्रोफेशनल मुसीबत खड़ी कर सकती है.

टाइम मैनेजमेंट है जरूरी: अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग और प्लॉटिंग समय पर पूरी करते हैं, तो सीनियर्स की नजरों में आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और नए बड़े प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी आपके हाथ लग सकती है.

बिजनेस और फाइनेंस: को-ब्रांडिंग और टेक्नोलॉजी से चमकेगा व्यापार

आर्थिक रूप से आज का दिन पारंपरिक तरीकों को छोड़कर नए जमाने के बिजनेस ट्रेंड्स को अपनाने का है.

न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल: वज्र योग के शुभ प्रभाव से आज अपने बिजनेस में ऑटोमेशन, एआई टूल्स या न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाएं. यह बदलाव आपके बिजनेस की ग्रोथ में इजाफा करने वाला साबित होगा.

कोलाब्रेशन और को-ब्रांडिंग: आज का दिन अकेले चलने का नहीं, बल्कि साझेदारी का है. अपने फील्ड के किसी दूसरे नॉन-कॉम्पिटिटिव ब्रांड के साथ मिलकर को-ब्रांडिंग या कोलाब्रेशन कैंपेन प्लान करें, इससे आपकी पहुंच दोगुनी होगी.

रिन्यूअल्स पर रखें नजर: बिजनेस से जुड़े किसी भी जरूरी एग्रीमेंट, लाइसेंस या रिन्यूअल के काम में देरी न करें. भूलने की आदत से बचने के लिए तुरंत रिमाइंडर सेट कर लें, क्योंकि आखिरी वक्त पर चूक भारी पड़ सकती है.

लाइफस्टाइल, स्टूडेंट्स और माइंडफुलनेस: मानसिक शांति और सकारात्मकता

मन रहेगा शांत: चंद्रमा के आपकी ही राशि में होने से मानसिक रूप से आप काफी रिलैक्स और प्रसन्नचित्त महसूस करेंगे. गर्मी के इस मौसम में भी आपका स्वभाव कूल रहेगा.

छात्रों के लिए गुड न्यूज: प्रतियोगी परीक्षाओं या हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को आज कोई अच्छी और सकारात्मक खबर मिल सकती है, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा.

नेटवर्किंग में सावधानी: मार्केटिंग से जुड़े लोगों के फ्रेंड सर्कल में नए लोग जुड़ेंगे. पेशेवर रिश्ते बढ़ाएं, लेकिन किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा करने से पहले उसे अच्छे से परख लें.

सकारात्मक उपाय: आज अपने दिन का कुछ समय समाज सेवा या दान-पुण्य के कार्यों में लगाएं. किसी जरूरतमंद की मदद करना आपकी मानसिक शांति को और गहरा करेगा.

  • भाग्यशाली रंग (Lucky Color): ब्राउन (भूरा - जो आपको ग्राउंडेड और फोकस्ड रखेगा)
  • भाग्यशाली अंक (Lucky Number): 4

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 20 Jun 2026 03:50 AM (IST)
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