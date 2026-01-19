हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Singh Rashifal 20 January 2026: सिंह राशि कारोबार में उछाल, परिवार और आस्था से मिलेगा बल

Singh Rashifal 20 January 2026: सिंह राशि कारोबार में उछाल, परिवार और आस्था से मिलेगा बल

Leo Horoscope 20 January 2026: सिंह राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े सिंह राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 19 Jan 2026 11:18 PM (IST)
Preferred Sources

Singh Rashifal 20 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके छठे भाव में स्थित है. इसलिए आपको अपने विरोधियों और नकारात्मक परिस्थितियों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है. धैर्य और समझदारी से लिया गया हर निर्णय आपके पक्ष में जाएगा. दिन कुल मिलाकर सक्रिय और परिणाम देने वाला रहेगा.

सेहत राशिफल

मौसम में बदलाव का आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है. सर्दी जुकाम या एलर्जी जैसी समस्या उभर सकती है. इसलिए लापरवाही न करें और खानपान पर विशेष ध्यान दें. नियमित दिनचर्या अपनाएं और पर्याप्त नींद लें. योग और प्राणायाम करने से मानसिक तनाव भी कम होगा और शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी.

बिजनेस राशिफल

व्यवसाय के क्षेत्र में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी. बिजनेस में बूम आएगा और रुके हुए कार्य भी आसानी से पूरे होंगे. व्यापार की ग्रोथ में स्पष्ट इजाफा होगा. बिजनेसमैन को चाहिए कि सभी क्लाइंट पर विशेष ध्यान दें. पुराने और नए ग्राहकों से मजबूत संबंध बनाने के लिए मीटिंग या छोटी पार्टी का आयोजन लाभकारी रहेगा. इससे आपकी मार्केट में साख और नेटवर्क दोनों मजबूत होंगे.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन अनुकूल है. कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ प्रेम और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करने से काम कभी अटकेगा नहीं. आपकी बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से वर्किंग सिस्टम में सुधार होगा. आपके काम की सराहना पूरे ऑफिस में होगी जिससे भविष्य में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना बन सकती है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा. आय के नए स्रोत बन सकते हैं और पुराने निवेश से भी लाभ मिलने की संभावना है. हालांकि खर्च भी बढ़ सकते हैं इसलिए संतुलन बनाए रखना जरूरी है. बजट बनाकर चलेंगे तो आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी.

लव और फैमिली राशिफल

दांपत्य जीवन में आज मिलेजुले अनुभव रहेंगे. जीवनसाथी के साथ कुछ मीठे तो कुछ खट्टे पल बिताने पड़ सकते हैं. आपसी समझ से रिश्ते और मजबूत होंगे. परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर जाने का विचार कर रहे हैं तो आज का दिन इसके लिए अनुकूल है. घर का माहौल आध्यात्मिक और सकारात्मक बना रहेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल

न्यू जनरेशन को किसी महत्वपूर्ण कार्य में परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा. इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और लक्ष्य की ओर कदम मजबूत होंगे. छात्रों के लिए दिन अच्छा है. पढ़ाई में मन लगेगा और शिक्षकों का मार्गदर्शन लाभ देगा.

भाग्यशाली अंक. रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग. रेड
भाग्यशाली अंक. 7
अनलकी अंक. 3
उपाय. आज सूर्यदेव को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. इससे आत्मबल और सफलता दोनों में वृद्धि होगी.

FAQs

Q1. क्या आज बिजनेस के लिए नया कदम उठाना सही रहेगा.
हाँ. आज लिया गया निर्णय भविष्य में लाभ देगा.

Q2. नौकरीपेशा लोगों के लिए सबसे बड़ा लाभ क्या रहेगा.
ऑफिस में मान सम्मान और वरिष्ठों की सराहना मिलेगी.

Q3. सेहत को लेकर किस बात का ध्यान रखें.
मौसम के अनुसार खानपान रखें और लापरवाही से बचें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 19 Jan 2026 11:18 PM (IST)
Tags :
Leo Horoscope Singh Rashifal Rashifal 2026 Horoscope 2026
और पढ़ें
