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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलसिंह राशिफल 20 अप्रैल 2026: करियर में आएगा बड़ा बदलाव, सरकारी लाभ और नई उपलब्धि के योग

सिंह राशिफल 20 अप्रैल 2026: करियर में आएगा बड़ा बदलाव, सरकारी लाभ और नई उपलब्धि के योग

Leo Horoscope 20 April 2026: सिंह राशि वालों को सरकारी जमीन आवंटन और बड़ी कॉर्पोरेट डील के योग हैं. जॉब प्रोफाइल बदलेगी और पदोन्नति मिलेगी. बैकबोन के दर्द में राहत और सुखद पारिवारिक जीवन रहेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 20 Apr 2026 01:48 AM (IST)
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Aaj ka Singh Rashifal 20 April 2026: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया तिथि है. सिंह राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 10वें भाव (कर्म स्थान) में अपनी उच्च राशि वृषभ में गोचर कर रहे हैं. आपकी राशि के लिए मालव्य योग के साथ-साथ सर्वार्थ सिद्धि और सर्वाअमृत योग का अद्भुत संयोग बन रहा है. यह ग्रह स्थिति आपके पेशेवर जीवन में क्रांतिकारी बदलाव और मान-सम्मान में वृद्धि का संकेत दे रही है.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन किसी बड़ी उपलब्धि के नाम रहेगा. चन्द्रमा के दशम भाव में होने से आप अपने बिजनेस में एक नया डिपार्टमेंट शुरू कर सकते हैं, जो आपके काम करने के पुराने ढर्रे को पूरी तरह बदल देगा. ग्रहों की शुभता से आपको किसी प्रभावशाली राजनीतिज्ञ की मदद मिल सकती है, जिससे इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन या शेड का आवंटन संभव है. यह आपके बिजनेस विस्तार की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा. कस्टमर के साथ होने वाली मीटिंग्स में आपकी स्पष्टवादिता बड़े ऑर्डर्स को फाइनल करने में मदद करेगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी योग्यता साबित करने का है. उच्च राशि के चन्द्रमा की वजह से आपकी जॉब प्रोफाइल में सकारात्मक बदलाव आ सकता है. आप अपने पुराने अटके हुए टारगेट्स को आज पूरा कर लेंगे, जिससे मैनेजमेंट का आप पर भरोसा और बढ़ेगा. यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं या पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा. आपकी कार्यशैली और अनुशासन दूसरों के लिए मिसाल बनेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन "मेहनत का फल" मिलने का है. आपकी कड़ी मेहनत और अनुशासन की बदौलत आज किसी बड़ी इंटर्नशिप या प्लेसमेंट का ऑफर आपके हाथ लग सकता है. तकनीकी और मैनेजमेंट के छात्रों के लिए समय अत्यंत अनुकूल है. राजनीति और समाज सेवा से जुड़े युवाओं के लिए संगठन स्तर पर किए गए बदलाव सफल होंगे, जिससे बूथ स्तर तक आपकी पकड़ मजबूत होगी.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आनन्दादि योग का शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा. विवाहित जोड़ों के बीच आज समर्पण और आपसी समझ बढ़ेगी, जिससे घर का माहौल बहुत ही शांत और सुखद रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ आप किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं. सामाजिक रूप से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आप अपने परिवार के लिए गर्व का कारण बनेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज राहत की खबर है. यदि आप पिछले कुछ समय से बैकबोन (रीढ़ की हड्डी) या घुटनों की समस्या से परेशान थे, तो आज उसमें काफी सुधार महसूस करेंगे. दफ्तर में आपके बैठने का पोस्चर सुधरेगा, जिससे शारीरिक थकान कम होगी. ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, जिससे आप मानसिक रूप से भी स्वयं को सक्रिय पाएंगे.

  • भाग्यशाली रंग: ब्राउन (स्थिरता और मजबूती का प्रतीक)
  • भाग्यशाली अंक: 5
  • अशुभ अंक: 4
  • आज का उपाय: अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें. किसी जरूरतमंद को मिट्टी के पात्र में जल भरकर दान करना शुभ रहेगा.

(FAQs)

1. क्या आज नई प्रॉपर्टी खरीदना सिंह राशि के लिए शुभ है?
    हाँ, अक्षय तृतीया और मालव्य योग के कारण आज भूमि या भवन में निवेश करना अत्यंत शुभ और स्थायी लाभ देने वाला रहेगा.

2. करियर में बदलाव के लिए आज का दिन कैसा है?
    आज चन्द्रमा आपके कर्म भाव में उच्च का है, इसलिए करियर या जॉब प्रोफाइल में किसी भी प्रकार का बदलाव आपके भविष्य के लिए बहुत फलदायी होगा.

3. आज का सबसे शुभ समय कौन सा है?
     शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 11:15 (शुभ) और दोपहर 04:00 से 06:00 (लाभ-अमृत) का समय सर्वश्रेष्ठ है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 20 Apr 2026 01:48 AM (IST)
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