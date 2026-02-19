हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Singh Rashifal 19 February 2026: सिंह राशिफल धमाकेदार प्रमोशन! बॉस देंगे बड़ी जिम्मेदारी, चमक उठेगी किस्मत

Aaj ka Singh Rashifal 19 February 2026: सिंह राशिफल धमाकेदार प्रमोशन! बॉस देंगे बड़ी जिम्मेदारी, चमक उठेगी किस्मत

Leo Horoscope 19 February 2026: सिंह राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए सिंह राशि के जातकों के लिए गुरुवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 19 Feb 2026 03:30 AM (IST)
Singh Rashifal 19 February 2026 in Hindi: सिंह राशि के जातकों के लिए आज 19 फरवरी का दिन करियर में बड़ी सफलता और निजी जीवन में संतुलन बनाने का है. चंद्रमा आपके 7वें भाव में विराजमान हैं, जो साझेदारी और वैवाहिक संबंधों पर प्रभाव डालेंगे.

आज का दिन आपके लिए उपलब्धियों भरा रहने वाला है. सिद्ध योग के शुभ प्रभाव से कार्यक्षेत्र में आपको प्रमोशन या किसी बड़ी उपलब्धि की खुशखबरी मिल सकती है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा.

कार्यक्षेत्र और नौकरी

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन काफी व्यस्त रहने वाला है. बॉस आज आपके सामने कामों की लंबी कतार लगा सकते हैं, जिससे आपको आराम करने का समय शायद ही मिले. खुद को ऊर्जावान बनाए रखें और सक्रियता के साथ लक्ष्यों को पूरा करें. आपकी मेहनत ही आज आपको दूसरों से आगे रखेगी.

व्यापार और धन

बिजनेसमैन के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ है. आपकी सेल (बिक्री) में अचानक बढ़ोतरी होने से लाभ का ग्राफ ऊपर जाएगा. अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आपको साहस दिखाना होगा और व्यर्थ की बातों या गॉसिप से दूरी बनानी होगी. फोकस केवल काम पर रखें.

स्वास्थ्य

सेहत के लिहाज से आज आपको जोड़ों के दर्द (Joint Pain) की समस्या परेशान कर सकती है. समय की मांग है कि आप अपनी फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दें. घर पर ही योग या हल्की स्ट्रेचिंग करें. खिलाड़ियों (Players) के लिए आज "फिटनेस फर्स्ट" का मंत्र सफलता दिलाने वाला साबित होगा.

प्रेम और परिवार

परिवार में यदि कोई तनाव चल रहा है, तो आज बैठकर चर्चा करने से वह सुलझ सकता है. सकारात्मक माहौल बनाने की जिम्मेदारी आपकी होगी. लव और लाइफ पार्टनर के साथ रिश्तों में उतार-चढ़ाव आ सकता है, लेकिन पुरानी सुखद यादों को साझा करने से कड़वाहट दूर होगी और आप साथ में अच्छा समय बिता पाएंगे.

सामाजिक और अन्य पहलू

सामाजिक स्तर पर आज आपको "पॉलिटिकल टच" से थोड़ा दूर रहना चाहिए. जितना कम आप राजनीतिक चर्चाओं में उलझेंगे, उतना ही आपके मान-सम्मान के लिए बेहतर रहेगा. अपनी हिम्मत और दृढ़ निश्चय के बल पर आप आज कठिन परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में कर लेंगे.

  • भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)
  • भाग्यशाली अंक: 8
  • अशुभ अंक: 3
  • शुभ समय: सुबह 07:00 से 08:00 और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक.

उपाय

  • आज सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें, इसमें थोड़ा कुमकुम जरूर डालें.
  • भगवान गणेश को लाल फूल चढ़ाएं और "श्रीगणेशाय नमः" का जाप करें.
  • जोड़ों के दर्द से राहत के लिए तिल के तेल से मालिश करना फायदेमंद रहेगा.

(FAQs)

क्या आज व्यापार में नया निवेश करना सही रहेगा?
जी हाँ, आज सेल और प्रॉफिट के योग अच्छे हैं. यदि आप बिजनेस विस्तार के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो शाम का शुभ चौघड़िया (5 से 6 बजे) इसके लिए सर्वश्रेष्ठ है.

जीवनसाथी के साथ हो रही अनबन को कैसे दूर करें?
आज अहंकार को त्याग कर पार्टनर की बात को ध्यान से सुनें. पुरानी अच्छी यादों को याद करना और साथ में समय बिताना आपके बीच की दूरियों को कम करेगा.

नौकरी में वर्कलोड को कैसे मैनेज करें?
आज कामों की प्राथमिकता तय करें. अपनी ऊर्जा को बचाकर रखें और छोटे-छोटे ब्रेक लें. आपकी सक्रियता ही बॉस की नजर में आपकी वैल्यू बढ़ाएगी.

पंडित सुरेश श्रीमाली

