Singh Rashifal 14 February 2026 in Hindi: सिंह राशिफल (Leo Horoscope): आज 14 फरवरी, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की द्वादशी और त्रयोदशी तिथि का विशेष संयोग है. सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन सूर्य की तरह चमकने वाला है. चंद्रमा आपके 5वें भाव (पंचम भाव) में गोचर कर रहे हैं, जो अचानक धन लाभ, प्रेम और बौद्धिक क्षमता का स्थान है. आज ग्रहों की स्थिति आपको नेतृत्व करने और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए प्रेरित कर रही है.

आज का दिन आपके लिए नई मुलाकातों और संभावनाओं से भरा रहेगा. चंद्रमा के पंचम भाव में होने से आपकी मुलाकात अचानक किसी ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति से हो सकती है, जो भविष्य में आपके जीवन की दिशा बदल सकता है. दिन की शुरुआत भगवान सूर्य को जल देने और सूर्य नमस्कार के साथ करें. इसके बाद अपने पूरे दिन की व्यवस्थित प्लानिंग करें, क्योंकि आज का दिन आपके लिए काफी व्यस्त लेकिन परिणामदायक रहने वाला है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

सेहत के लिहाज से आज आप खुद को अत्यंत ऊजार्वान और शक्तिशाली महसूस करेंगे. आपका आत्मविश्वास आपके चेहरे पर एक विशेष तेज (Glow) के रूप में दिखाई देगा. आज यदि आप नियमित व्यायाम और योग करते हैं, तो आपके शरीर की चमक और फिटनेस में और भी सुधार होगा. मानसिक रूप से भी आप बहुत शांत और दृढ़ रहेंगे, जिससे बड़े निर्णय लेना आपके लिए आसान हो जाएगा.

बिजनेस राशिफल (Business Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी 'ब्रांड वैल्यू' बढ़ाने वाला है. किसी बड़े सरकारी अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति से आपकी मुलाकात आपके बिजनेस की साख बढ़ाएगी और आप सफलता के पथ पर तेजी से आगे बढ़ेंगे. यदि आप अपने वर्तमान काम के साथ कोई नया पैरेलल बिजनेस (सहायक व्यवसाय) शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन श्रेष्ठ है. इसके लिए दोपहर 12:15 से 01:30 (अभिजीत मुहूर्त) और दोपहर 02:30 से 03:30 (लाभ-अमृत का चौघड़िया) के बीच का समय सबसे उत्तम रहेगा.

नौकरी राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन 'लीडरशिप' साबित करने का है. ऑफिस में आपकी नेतृत्व क्षमता सबके सामने आएगी और आपको किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए चुना जा सकता है. सहकर्मी आपकी बात को महत्व देंगे. वहीं, जो जातक सरकारी नौकरी (Government Job) में हैं, उनके लिए आज का दिन विशेष है. आपको ट्रांसफर या प्रमोशन से संबंधित वह 'गुड न्यूज' मिल सकती है, जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

आज परिवार में खुशियों का संचार होगा. घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम या शुभ कार्य की रूपरेखा बन सकती है, जिसके कारण रिश्तेदारों का आना-जाना लगा रहेगा. आप उनकी मेहमाननवाजी और सेवा में व्यस्त रहेंगे, जिससे पारिवारिक संबंध और मजबूत होंगे. वेलेंटाइन डे पर लव लाइफ में भी सकारात्मकता रहेगी; अचानक हुई किसी मुलाकात से मन प्रसन्न रहेगा और पार्टनर के साथ यादगार समय बीतेगा.

विद्यार्थी राशिफल (Student & Education)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का है. आप में नेतृत्व के गुण उभरेंगे, जिससे आपको अपनी कक्षा या किसी स्कूल एक्टिविटी का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल सकता है. आज आपकी एकाग्रता अच्छी रहेगी और आप दूसरों के लिए एक प्रेरणा (Inspiration) बनकर उभरेंगे.

धन राशिफल (Wealth Horoscope)

आर्थिक रूप से आज का दिन मजबूती लेकर आया है. बिजनेस में नई ब्रांडिंग और सरकारी संपर्कों से धन लाभ के नए मार्ग खुलेंगे. पैरेलल बिजनेस की शुरुआत भविष्य में आपकी आय को दोगुना करने वाली सिद्ध होगी. निवेश के लिए भी दोपहर का समय लाभकारी रहेगा.

शुभ रंग: सिल्वर (चांदी जैसा चमकदार)

सिल्वर (चांदी जैसा चमकदार) शुभ अंक: 1

1 अशुभ अंक: 3

3 विशेष उपाय: आज तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा कुमकुम डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. इससे आपके आत्मविश्वास और मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

(FAQs)

1. आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कौन सा समय सबसे सटीक है?

आज दो विशेष समय हैं: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक और फिर दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक. इन मुहूर्तों में काम शुरू करना शुभ रहेगा.

2. क्या आज सरकारी अधिकारियों से मिलना फायदेमंद होगा?

जी हाँ, आज का दिन नेटवर्किंग और अधिकारियों से सहयोग प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम है. इससे आपके बिजनेस की ब्रांड इमेज बेहतर होगी.

3. सिंह राशि वालों के लिए आज की सबसे बड़ी सावधानी क्या है?

आज अंक 3 (अनलकी नंबर) से जुड़े कार्यों या फैसलों में सावधानी बरतें. साथ ही, अपनी सफलता का अहंकार न करें, बल्कि विनम्रता बनाए रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.