हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Singh Rashifal 14 February 2026: सिंह राशि सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है ट्रांसफर की खुशखबरी

Aaj ka Singh Rashifal 14 February 2026: सिंह राशि सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है ट्रांसफर की खुशखबरी

Leo Horoscope 14 February 2026: सिंह राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए सिंह राशि के जातकों के लिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 14 Feb 2026 02:55 AM (IST)
Preferred Sources

Singh Rashifal 14 February 2026 in Hindi: सिंह राशिफल (Leo Horoscope): आज 14 फरवरी, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की द्वादशी और त्रयोदशी तिथि का विशेष संयोग है. सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन सूर्य की तरह चमकने वाला है. चंद्रमा आपके 5वें भाव (पंचम भाव) में गोचर कर रहे हैं, जो अचानक धन लाभ, प्रेम और बौद्धिक क्षमता का स्थान है. आज ग्रहों की स्थिति आपको नेतृत्व करने और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए प्रेरित कर रही है.

आज का दिन आपके लिए नई मुलाकातों और संभावनाओं से भरा रहेगा. चंद्रमा के पंचम भाव में होने से आपकी मुलाकात अचानक किसी ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति से हो सकती है, जो भविष्य में आपके जीवन की दिशा बदल सकता है. दिन की शुरुआत भगवान सूर्य को जल देने और सूर्य नमस्कार के साथ करें. इसके बाद अपने पूरे दिन की व्यवस्थित प्लानिंग करें, क्योंकि आज का दिन आपके लिए काफी व्यस्त लेकिन परिणामदायक रहने वाला है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

सेहत के लिहाज से आज आप खुद को अत्यंत ऊजार्वान और शक्तिशाली महसूस करेंगे. आपका आत्मविश्वास आपके चेहरे पर एक विशेष तेज (Glow) के रूप में दिखाई देगा. आज यदि आप नियमित व्यायाम और योग करते हैं, तो आपके शरीर की चमक और फिटनेस में और भी सुधार होगा. मानसिक रूप से भी आप बहुत शांत और दृढ़ रहेंगे, जिससे बड़े निर्णय लेना आपके लिए आसान हो जाएगा.

बिजनेस राशिफल (Business Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी 'ब्रांड वैल्यू' बढ़ाने वाला है. किसी बड़े सरकारी अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति से आपकी मुलाकात आपके बिजनेस की साख बढ़ाएगी और आप सफलता के पथ पर तेजी से आगे बढ़ेंगे. यदि आप अपने वर्तमान काम के साथ कोई नया पैरेलल बिजनेस (सहायक व्यवसाय) शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन श्रेष्ठ है. इसके लिए दोपहर 12:15 से 01:30 (अभिजीत मुहूर्त) और दोपहर 02:30 से 03:30 (लाभ-अमृत का चौघड़िया) के बीच का समय सबसे उत्तम रहेगा.

नौकरी राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन 'लीडरशिप' साबित करने का है. ऑफिस में आपकी नेतृत्व क्षमता सबके सामने आएगी और आपको किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए चुना जा सकता है. सहकर्मी आपकी बात को महत्व देंगे. वहीं, जो जातक सरकारी नौकरी (Government Job) में हैं, उनके लिए आज का दिन विशेष है. आपको ट्रांसफर या प्रमोशन से संबंधित वह 'गुड न्यूज' मिल सकती है, जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

आज परिवार में खुशियों का संचार होगा. घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम या शुभ कार्य की रूपरेखा बन सकती है, जिसके कारण रिश्तेदारों का आना-जाना लगा रहेगा. आप उनकी मेहमाननवाजी और सेवा में व्यस्त रहेंगे, जिससे पारिवारिक संबंध और मजबूत होंगे. वेलेंटाइन डे पर लव लाइफ में भी सकारात्मकता रहेगी; अचानक हुई किसी मुलाकात से मन प्रसन्न रहेगा और पार्टनर के साथ यादगार समय बीतेगा.

विद्यार्थी राशिफल (Student & Education)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का है. आप में नेतृत्व के गुण उभरेंगे, जिससे आपको अपनी कक्षा या किसी स्कूल एक्टिविटी का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल सकता है. आज आपकी एकाग्रता अच्छी रहेगी और आप दूसरों के लिए एक प्रेरणा (Inspiration) बनकर उभरेंगे.

धन राशिफल (Wealth Horoscope)

आर्थिक रूप से आज का दिन मजबूती लेकर आया है. बिजनेस में नई ब्रांडिंग और सरकारी संपर्कों से धन लाभ के नए मार्ग खुलेंगे. पैरेलल बिजनेस की शुरुआत भविष्य में आपकी आय को दोगुना करने वाली सिद्ध होगी. निवेश के लिए भी दोपहर का समय लाभकारी रहेगा.

  • शुभ रंग: सिल्वर (चांदी जैसा चमकदार)
  • शुभ अंक: 1
  • अशुभ अंक: 3
  • विशेष उपाय: आज तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा कुमकुम डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. इससे आपके आत्मविश्वास और मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

(FAQs)

1. आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कौन सा समय सबसे सटीक है?
     आज दो विशेष समय हैं: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक और फिर दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक. इन मुहूर्तों में काम शुरू करना शुभ रहेगा.

2. क्या आज सरकारी अधिकारियों से मिलना फायदेमंद होगा?
     जी हाँ, आज का दिन नेटवर्किंग और अधिकारियों से सहयोग प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम है. इससे आपके बिजनेस की ब्रांड इमेज बेहतर होगी.

3. सिंह राशि वालों के लिए आज की सबसे बड़ी सावधानी क्या है?
     आज अंक 3 (अनलकी नंबर) से जुड़े कार्यों या फैसलों में सावधानी बरतें. साथ ही, अपनी सफलता का अहंकार न करें, बल्कि विनम्रता बनाए रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 14 Feb 2026 02:55 AM (IST)
Tags :
Leo Horoscope Daily Horoscope Singh Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेलंगाना निकाय चुनाव: 'पंजे' ने दिखाया दम, BRS की कार हुई पंचर, जानें कहां-किसने लहराया परचम?
तेलंगाना निकाय चुनाव: 'पंजे' ने दिखाया दम, BRS की कार हुई पंचर, जानें कहां-किसने लहराया परचम?
महाराष्ट्र
मालेगांव की डिप्टी मेयर के दफ्तर में टीपू सुल्तान की तस्वीर, भड़की शिंदे की शिवसेना
मालेगांव की डिप्टी मेयर के दफ्तर में टीपू सुल्तान की तस्वीर, भड़की शिंदे की शिवसेना
इंडिया
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
क्रिकेट
T20 World Cup में भारत-पाक मैच के लिए श्रीलंका रवाना हुई टीम इंडिया, एयरपोर्ट पर क्यों गुस्साए सूर्यकुमार यादव?
T20 World Cup में भारत-पाक मैच के लिए श्रीलंका रवाना हुई टीम इंडिया, क्यों गुस्साए सूर्या?
Advertisement

वीडियोज

Janhit: Shankaracharya Avimukteshwaranand पर Yogi ने आज फिर उठाए सवाल! | Prayagraj
किम जोंग उन की बेटी..बनेगी नॉर्थ कोरिया की 'बेबी तानाशाह' ? | Janhit | ABP News
UP Police Fake Encounter Case: 'हाफ एनकाउंटर' का सच..जज के सामने कैदी ने खोल दी यूपी पुलिस की पोल!
Crime News : दिल्ली में ह़ॉरर कांड की LIVE पिक्चर | Sansani
Patna Neet Student Death: छात्रा छत से गिर गई या गिरा दी गई? परिजनों का गंभीर आरोप! | Bihar News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेलंगाना निकाय चुनाव: 'पंजे' ने दिखाया दम, BRS की कार हुई पंचर, जानें कहां-किसने लहराया परचम?
तेलंगाना निकाय चुनाव: 'पंजे' ने दिखाया दम, BRS की कार हुई पंचर, जानें कहां-किसने लहराया परचम?
महाराष्ट्र
मालेगांव की डिप्टी मेयर के दफ्तर में टीपू सुल्तान की तस्वीर, भड़की शिंदे की शिवसेना
मालेगांव की डिप्टी मेयर के दफ्तर में टीपू सुल्तान की तस्वीर, भड़की शिंदे की शिवसेना
इंडिया
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
क्रिकेट
T20 World Cup में भारत-पाक मैच के लिए श्रीलंका रवाना हुई टीम इंडिया, एयरपोर्ट पर क्यों गुस्साए सूर्यकुमार यादव?
T20 World Cup में भारत-पाक मैच के लिए श्रीलंका रवाना हुई टीम इंडिया, क्यों गुस्साए सूर्या?
बॉलीवुड
Box Office Update: 'ओ रोमियो' कर रही है धमाकेदार कमाई, Border का कलेक्शन घटा, Shahid Kapoor की फिल्म से Sunny Deol का बड़ा नुकसान
'बॉर्डर 2' की कमाई लाखों में सिमटी, ‘ओ रोमियो’ ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, रात 10 बजे तक का कलेक्शन जानें
इंडिया
यादों के झरोखे में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जहां कभी देश की तकदीर लिखी जाती थी!
यादों के झरोखे में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जहां कभी देश की तकदीर लिखी जाती थी!
ट्रेंडिंग
जब जिंदगी में नहीं है पापा की परी तो किस काम की 14 फरवरी? वैलेंटाइंस डे पर अजब-गजब मीम्स वायरल
जब जिंदगी में नहीं है पापा की परी तो किस काम की 14 फरवरी? वैलेंटाइंस डे पर अजब-गजब मीम्स वायरल
जनरल नॉलेज
क्या दुनिया के सारे देश एक होकर भी नहीं कर सकते अमेरिका का मुकाबला, कितना ताकतवर है US?
क्या दुनिया के सारे देश एक होकर भी नहीं कर सकते अमेरिका का मुकाबला, कितना ताकतवर है US?
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Embed widget