करियर और नौकरी राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन चुनौतीपूर्ण लेकिन फलदायी है. काम का दबाव रहेगा, लेकिन यदि आप व्यर्थ की चिंताओं को छोड़कर अपने टारगेट पर फोकस करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी. बॉस और सीनियर्स आपके काम को नोटिस करेंगे.
बिजनेस राशिफल
व्यवसाय में आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, जिससे ग्रोथ के अच्छे मौके बनेंगे. जो युवा पारिवारिक या पुश्तैनी कारोबार में कदम रखने जा रहे हैं, उन्हें पुराने तरीकों के साथ नए और आधुनिक आइडिया भी अपनाने होंगे, तभी व्यापार आगे बढ़ेगा.
फाइनेंस राशिफल
खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है. अनावश्यक शॉपिंग या फिजूलखर्ची भविष्य की योजनाओं में रुकावट डाल सकती है. सेविंग पर ध्यान देना आज आपके लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बनेगा.
लव और फैमिली राशिफल
परिवार के साथ आध्यात्मिक यात्रा या किसी धार्मिक स्थान पर जाने की योजना बन सकती है. दिए गए शुभ समय 10.15 से 12.15 और 2.00 से 3.00 बजे के बीच यात्रा करना लाभकारी रहेगा. घरेलू कामों के लिए समय कम मिलेगा, इसलिए पहले से योजना बनाएं.
हेल्थ राशिफल
जॉइंट पेन या शरीर में जकड़न परेशान कर सकती है. हल्की एक्सरसाइज, गर्म पानी से स्नान और आराम आपकी सेहत के लिए फायदेमंद रहेगा.
शिक्षा और युवा वर्ग
नई पीढ़ी जिस लक्ष्य पर मेहनत कर रही है, उससे जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. कठिन परिश्रम रंग लाएगा, इसलिए हिम्मत बनाए रखें.
भाग्यशाली रंग – वाइट
भाग्यशाली अंक – 7
उपाय
आज सूर्य को जल अर्पित करें और “ॐ सूर्याय नमः” का 11 बार जाप करें. इससे आत्मविश्वास और सफलता दोनों बढ़ेंगी.
(FAQs)
1. क्या आज नई पार्टनरशिप शुरू करना सही है?
नहीं, बेहतर होगा कि 14 जनवरी के बाद शुरुआत करें.
2. क्या नौकरी में सुधार होगा?
हां, आपके व्यवहार और मेहनत से विरोधी भी आपके पक्ष में आ सकते हैं.
3. सेहत के लिए क्या जरूरी है?
समय पर भोजन, नींद और नियमित व्यायाम से आप स्वस्थ रहेंगे.