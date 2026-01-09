Leo Rashifal 10 January 2026: सिंह राशि सफलता के बीच सेहत और गलत फैसले दे सकते हैं झटका

स्वास्थ्य राशिफल
आज सेहत को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें. थकान, ब्लड प्रेशर या पाचन से जुड़ी परेशानी उभर सकती है, इसलिए समय पर भोजन और पर्याप्त नींद बहुत जरूरी है. हल्की एक्सरसाइज और योग आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
बिजनेस राशिफल
मेडिसिन, फार्मा और सर्जिकल बिजनेस से जुड़े लोगों का फोकस आज अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने पर रहेगा. मुनाफा धीरे-धीरे बढ़ेगा. यदि आप भाई या किसी दोस्त के साथ पार्टनरशिप में नया कारोबार शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो उसे 14 जनवरी के बाद ही अमल में लाना बेहतर रहेगा. आज प्लानिंग और रिसर्च करने का समय है.
नौकरी और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. आपकी मीठी वाणी और अच्छा व्यवहार उन लोगों को भी आपके पक्ष में कर सकता है जो पहले विरोध में थे. लंबे समय से चल रही शत्रुता अब कमजोर पड़ेगी. हालांकि कार्यस्थल पर अनजाने में कोई छोटी गलती हो सकती है, इसलिए हर काम को ध्यान से करें. करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं, बशर्ते आप सतर्क रहें.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति स्थिर और मजबूत बनने की दिशा में बढ़ेगी. अनऑफिशियल ट्रैवलिंग से भी लाभ हो सकता है. खर्चों पर नियंत्रण रखें ताकि बचत बनी रहे.
लव और फैमिली राशिफल
मैरिड लाइफ के लिए दिन अच्छा है. जीवनसाथी से सहयोग और समझ मिलेगी. घर के छोटे सदस्य बाहर घूमने या डिनर की जिद कर सकते हैं, जिससे परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा. न्यू जनरेशन परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, जिससे रिश्तों में मजबूती आएगी.
शिक्षा और छात्र राशिफल
स्टूडेंट्स को आज आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई करनी चाहिए. आपका कॉन्फिडेंस आपको अपने फील्ड में आगे ले जाएगा. ध्यान भटकने से बचें और अपने लक्ष्य पर फोकस रखें.
शुभ रंग – स्काई ब्लू
शुभ अंक – 7
अशुभ अंक – 4
उपाय: आज सूर्य को जल अर्पित करें और “ॐ सूर्याय नमः” का 11 बार जाप करें. इससे आत्मविश्वास और आर्थिक स्थिति दोनों मजबूत होंगी.
(FAQs)
1. क्या आज नई पार्टनरशिप शुरू करना सही है?
नहीं, बेहतर होगा कि 14 जनवरी के बाद शुरुआत करें.
2. क्या नौकरी में सुधार होगा?
हां, आपके व्यवहार और मेहनत से विरोधी भी आपके पक्ष में आ सकते हैं.
3. सेहत के लिए क्या जरूरी है?
समय पर भोजन, नींद और नियमित व्यायाम से आप स्वस्थ रहेंगे.