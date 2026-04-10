हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Singh Rashifal 10 April 2026: पंचम चंद्रमा और शिव योग से चमकेगा भाग्य, शिक्षा और बिजनेस में मिलेगा बड़ा उछाल

Aaj ka Singh Rashifal 10 April 2026: पंचम चंद्रमा और शिव योग से चमकेगा भाग्य, शिक्षा और बिजनेस में मिलेगा बड़ा उछाल

Leo Horoscope Today in Hindi: सिंह राशिफल 10 अप्रैल 2026 पंचम चंद्रमा और शिव योग से बिजनेस टर्नओवर में 20% की वृद्धि. स्टूडेंट्स को मिलेगी बड़ी सफलता. जानें आज का सटीक पंचांग, शुभ समय और विशेष उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 10 Apr 2026 02:20 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Singh Rashifal 10 April 2026:  सिंह राशि के जातकों के लिए सफलता के नए द्वार खोलने वाला है. आज वैशाख कृष्ण अष्टमी तिथि रात्रि 11:16 तक रहेगी, जिसके उपरांत नवमी तिथि प्रारंभ होगी. सुबह 11:28 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों की विशेष स्थिति से वाशि, सुनफा, पराक्रम और शिव योग का अद्भुत संयोग बन रहा है, जो आपके अटके हुए कार्यों को गति प्रदान करेगा. 

चंद्रमा शाम 06:04 तक आपके पंचम भाव (शिक्षा और बुद्धि स्थान) में गोचर करेंगे, जिससे आपकी निर्णय क्षमता और रचनात्मक ऊर्जा चरम पर रहेगी, इसके बाद चंद्रमा का प्रवेश मकर राशि में होगा. यदि आप आज कोई शुभ कार्य या निवेश करना चाहते हैं, तो सुबह 08:15 से 10:15 (लाभ-अमृत) और दोपहर 01:15 से 02:15 (शुभ) का समय सर्वश्रेष्ठ है. सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इसलिए इस दौरान महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत से बचें. आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक और सुखद सिद्ध होगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)
पंचम भाव का चंद्रमा आपकी रणनीतियों को धार देगा. परंपरा और तकनीक का बेजोड़ मेल आपके एंसेस्ट्रल बिजनेस (Ancestral Business) के टर्नओवर को 20% तक बढ़ा सकता है. शिव योग के कारण बिजनेस में आज बड़ा उछाल देखने को मिलेगा. विशेष रूप से जो लोग एक्सपोर्ट-इंपोर्ट में हैं, उनके लिए विदेशी पेमेंट गेटवे बिना किसी तकनीकी अड़चन के सुचारू रूप से काम करेंगे. परिचालन में आई तेजी आपको मानसिक सुकून और आर्थिक मजबूती देगी. इंटरनेशनल मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी और पुराने कम्युनिकेशन गैप खत्म होने से नए वैश्विक अवसर प्राप्त होंगे.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
आपकी तकनीकी पकड़ और डेटा मैनेजमेंट आज मैनेजमेंट को प्रभावित करेगा. 
कॉर्पोरेट मीटिंग्स में आपके इनोवेटिव आइडियाज को न केवल सुना जाएगा, बल्कि उन्हें लागू करने के लिए चुना भी जा सकता है. न्यू स्किल सीखने का दबाव आज आपके लिए उन्नति के नए द्वार खोलेगा. मैनेजमेंट आपको भविष्य के किसी बड़े 'लीडरशिप रोल' के लिए तैयार कर सकता है. पदोन्नति (Promotion) की लिस्ट में आपका नाम सबसे ऊपर आने के प्रबल योग हैं.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Rashifal)
पंचम चंद्रमा रिश्तों में मधुरता और विस्तार लाता है. परिवार के साथ किसी लंबी तीर्थ यात्रा या विदेश यात्रा की योजना बन सकती है. घर के सदस्यों के बीच आपसी तालमेल और एकता बढ़ेगी. जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद दूर होंगे और आप एक-दूसरे की सफलता का जश्न मनाएंगे.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Student Rashifal)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन 'गोल्डन पीरियड' की तरह है. पढ़ाई के तरीके में थोड़ा सा बदलाव आपको बड़े लाभ दिलाएगा. आपकी लीडरशिप क्वालिटी के कारण आज आप कॉलेज प्रोजेक्ट के कैप्टन चुने जा सकते हैं. कठिन विषयों (जैसे गणित या विज्ञान) पर आपकी पकड़ देखकर शिक्षक और सहपाठी दंग रह जाएंगे.

स्वास्थ्य और राजनीति (Health & Politics Rashifal)
सूर्य की राशि होने के कारण सौर ऊर्जा आपके लिए संजीवनी का काम करेगी. आज शारीरिक चुस्ती-फुर्ती बनी रहेगी. सुबह की ताजी धूप का सेवन आपके आत्मविश्वास को और बढ़ाएगा. राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक साबित हो सकता है; आपके द्वारा लिए गए दूरगामी फैसले जनता का अपार समर्थन दिलाएंगे. धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों के माध्यम से की गई समाज सेवा आपकी प्रतिष्ठा में चार चांद लगा देगी.

  • भाग्यशाली रंग: गुलाबी (Pink) - यह आपके आकर्षण को बढ़ाएगा.
  • भाग्यशाली अंक: 7
  • अशुभ अंक: 1
  • विशेष उपाय: उगते सूर्य को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. मंदिर में लाल चंदन का दान करना आपके तेज को और बढ़ाएगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 10 Apr 2026 02:20 AM (IST)
Tags :
Leo Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Singh Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Singh Rashifal 10 April 2026: पंचम चंद्रमा और शिव योग से चमकेगा भाग्य, शिक्षा और बिजनेस में मिलेगा बड़ा उछाल
सिंह राशि 10 अप्रैल 2026 पंचम चंद्रमा और शिव योग से चमकेगा भाग्य, शिक्षा और बिजनेस में मिलेगा बड़ा उछाल
राशिफल
Aaj ka Kark Rashifal 10 April 2026: सप्तम चंद्रमा से व्यापार में मिलेगी बड़ी सफलता, करियर में उत्पादकता बढ़ाने का सुनहरा मौका
कर्क राशि 10 अप्रैल 2026 सप्तम चंद्रमा से व्यापार में मिलेगी बड़ी सफलता, करियर में उत्पादकता बढ़ाने का सुनहरा मौका
राशिफल
Aaj ka Mithun Rashifal 10 April 2026: सप्तम चंद्रमा से व्यापार में मिलेगी बड़ी सफलता, करियर में उत्पादकता बढ़ाने का सुनहरा मौका
मिथुन राशि 10 अप्रैल 2026 सप्तम चंद्रमा से व्यापार में मिलेगी बड़ी सफलता, करियर में उत्पादकता बढ़ाने का सुनहरा मौका
राशिफल
Aaj ka Vrishabh Rashifal 10 April 2026: अष्टम चंद्रमा बढ़ाएगा चुनौतियां, निवेश और डेटा सुरक्षा को लेकर रहें बेहद सतर्क
वृषभ राशि 10 अप्रैल 2026 अष्टम चंद्रमा बढ़ाएगा चुनौतियां, निवेश और डेटा सुरक्षा को लेकर रहें बेहद सतर्क
Advertisement

वीडियोज

Sansani: सीजफायर पर इजरायल का U-Turn? | Iran US-Israel Ceasefire | Middle East War | Trump
Nitish Kumar के बाद Samrat Choudhary बनेंगे सीएम? | Bihar Politics | BJP | Tejashwi Yadav
Chitra Tripathi: 4 किरदार, 4 रुख… क्या फिर भड़केगी जंग? | Iran Vs US-Israel | Trump
Iran US-Israel Ceasefire: ईरान vs इजरायल...सीजफायर को Netanyahu तोड़ने पर क्यों तुले? | Trump
Sandeep Chaudhary : SIR में हेरा-फेरी...TMC के साथ खेला? | Derek O'Brien |TMC Vs ECI | BJP | Bengal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान-अमेरिका इस्लामाबाद वार्ता पर आतंकी हमले की साजिश! ISI के फूले हाथ-पांव, पाकिस्तान में बड़ी बैठक
ईरान-अमेरिका इस्लामाबाद वार्ता पर आतंकी हमले की साजिश! ISI के फूले हाथ-पांव
बिहार
दिल्ली पहुंचते ही नीतीश कुमार ने लिया यूटर्न! राज्यसभा की शपथ से पहले ये क्या कहा?
दिल्ली पहुंचते ही नीतीश कुमार ने लिया यूटर्न! राज्यसभा की शपथ से पहले ये क्या कहा?
टेलीविजन
'आप हमसे पूछ तो लेते', IVF की खबरों पर अपनी तस्वीर देख भड़के दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया
'आप हमसे पूछ तो लेते', IVF की खबरों पर अपनी तस्वीर देख भड़के दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया
आईपीएल 2026
आउट नहीं सिक्स था? फिन एलन के विकेट पर बवाल; वीडियो देख आप खुद बताइये क्या नॉटआउट थे
आउट नहीं सिक्स था? फिन एलन के विकेट पर बवाल; वीडियो देख आप खुद बताइये क्या नॉटआउट थे
विश्व
'हिजबुल्लाह पर संग्राम', टूटा सीजफायर, रुका हॉर्मुज…, फिर दो-दो हाथ को तैयार इजरायल-ईरान
'हिजबुल्लाह पर संग्राम', टूटा सीजफायर, रुका हॉर्मुज…, फिर दो-दो हाथ को तैयार इजरायल-ईरान
विश्व
US Iran War LIVE: अमेरिका-ईरान बातचीत के लिए इस्लामाबाद पहुंचे जेडी वेंस, सुरक्षा के कड़े इंतजाम
LIVE: अमेरिका-ईरान बातचीत के लिए इस्लामाबाद पहुंचे जेडी वेंस, सुरक्षा के कड़े इंतजाम
एग्रीकल्चर
नाइट्रोजन-फास्फेट और सल्फर-पोटाश पर कितनी मिलती है सब्सिडी, जान लें इनकी असली कीमत?
नाइट्रोजन-फास्फेट और सल्फर-पोटाश पर कितनी मिलती है सब्सिडी, जान लें इनकी असली कीमत?
टेक्नोलॉजी
भारत में Oppo F33 सीरीज की एंट्री, Oppo F33 Pro 5G और F33 5G जल्द ही होंगे लॉन्च
भारत में Oppo F33 सीरीज की एंट्री, Oppo F33 Pro 5G और F33 5G जल्द ही होंगे लॉन्च
ENT LIVE
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Embed widget