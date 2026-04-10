Aaj Ka Singh Rashifal 10 April 2026: सिंह राशि के जातकों के लिए सफलता के नए द्वार खोलने वाला है. आज वैशाख कृष्ण अष्टमी तिथि रात्रि 11:16 तक रहेगी, जिसके उपरांत नवमी तिथि प्रारंभ होगी. सुबह 11:28 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों की विशेष स्थिति से वाशि, सुनफा, पराक्रम और शिव योग का अद्भुत संयोग बन रहा है, जो आपके अटके हुए कार्यों को गति प्रदान करेगा.

चंद्रमा शाम 06:04 तक आपके पंचम भाव (शिक्षा और बुद्धि स्थान) में गोचर करेंगे, जिससे आपकी निर्णय क्षमता और रचनात्मक ऊर्जा चरम पर रहेगी, इसके बाद चंद्रमा का प्रवेश मकर राशि में होगा. यदि आप आज कोई शुभ कार्य या निवेश करना चाहते हैं, तो सुबह 08:15 से 10:15 (लाभ-अमृत) और दोपहर 01:15 से 02:15 (शुभ) का समय सर्वश्रेष्ठ है. सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इसलिए इस दौरान महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत से बचें. आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक और सुखद सिद्ध होगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)

पंचम भाव का चंद्रमा आपकी रणनीतियों को धार देगा. परंपरा और तकनीक का बेजोड़ मेल आपके एंसेस्ट्रल बिजनेस (Ancestral Business) के टर्नओवर को 20% तक बढ़ा सकता है. शिव योग के कारण बिजनेस में आज बड़ा उछाल देखने को मिलेगा. विशेष रूप से जो लोग एक्सपोर्ट-इंपोर्ट में हैं, उनके लिए विदेशी पेमेंट गेटवे बिना किसी तकनीकी अड़चन के सुचारू रूप से काम करेंगे. परिचालन में आई तेजी आपको मानसिक सुकून और आर्थिक मजबूती देगी. इंटरनेशनल मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी और पुराने कम्युनिकेशन गैप खत्म होने से नए वैश्विक अवसर प्राप्त होंगे.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

आपकी तकनीकी पकड़ और डेटा मैनेजमेंट आज मैनेजमेंट को प्रभावित करेगा.

कॉर्पोरेट मीटिंग्स में आपके इनोवेटिव आइडियाज को न केवल सुना जाएगा, बल्कि उन्हें लागू करने के लिए चुना भी जा सकता है. न्यू स्किल सीखने का दबाव आज आपके लिए उन्नति के नए द्वार खोलेगा. मैनेजमेंट आपको भविष्य के किसी बड़े 'लीडरशिप रोल' के लिए तैयार कर सकता है. पदोन्नति (Promotion) की लिस्ट में आपका नाम सबसे ऊपर आने के प्रबल योग हैं.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Rashifal)

पंचम चंद्रमा रिश्तों में मधुरता और विस्तार लाता है. परिवार के साथ किसी लंबी तीर्थ यात्रा या विदेश यात्रा की योजना बन सकती है. घर के सदस्यों के बीच आपसी तालमेल और एकता बढ़ेगी. जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद दूर होंगे और आप एक-दूसरे की सफलता का जश्न मनाएंगे.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन 'गोल्डन पीरियड' की तरह है. पढ़ाई के तरीके में थोड़ा सा बदलाव आपको बड़े लाभ दिलाएगा. आपकी लीडरशिप क्वालिटी के कारण आज आप कॉलेज प्रोजेक्ट के कैप्टन चुने जा सकते हैं. कठिन विषयों (जैसे गणित या विज्ञान) पर आपकी पकड़ देखकर शिक्षक और सहपाठी दंग रह जाएंगे.

स्वास्थ्य और राजनीति (Health & Politics Rashifal)

सूर्य की राशि होने के कारण सौर ऊर्जा आपके लिए संजीवनी का काम करेगी. आज शारीरिक चुस्ती-फुर्ती बनी रहेगी. सुबह की ताजी धूप का सेवन आपके आत्मविश्वास को और बढ़ाएगा. राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक साबित हो सकता है; आपके द्वारा लिए गए दूरगामी फैसले जनता का अपार समर्थन दिलाएंगे. धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों के माध्यम से की गई समाज सेवा आपकी प्रतिष्ठा में चार चांद लगा देगी.

भाग्यशाली रंग: गुलाबी (Pink) - यह आपके आकर्षण को बढ़ाएगा.

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 1

विशेष उपाय: उगते सूर्य को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. मंदिर में लाल चंदन का दान करना आपके तेज को और बढ़ाएगा.

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