Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सिंह राशि वालों के लिए आज मालव्य योग से सुख-सुविधाओं में वृद्धि।

व्यवसाय में बड़े लाभ के अवसर, चतुराई से कठिन परिस्थितियां होंगी आसान।

नौकरीपेशा लोगों की बौद्धिक क्षमता की होगी सराहना, बढ़ेगी प्रतिष्ठा।

पारिवारिक जीवन में खुशियां, अविवाहितों के लिए विवाह के शुभ योग।

Aaj ka Singh Rashifal 1 May 2026: वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है. आज स्वाति नक्षत्र और तुला राशि के चंद्रमा का प्रभाव रहेगा. सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष है क्योंकि आपकी राशि में मालव्य योग का प्रभाव बना हुआ है, जो सुख-सुविधाओं और प्रभाव में वृद्धि करेगा. इसके साथ ही वाशि, सुनफा, बुधादित्य और सिद्धि योग का शुभ संयोग आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 का समय सर्वोत्तम है. सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण कार्यों से बचें.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)

व्यापार के क्षेत्र में आज आपको बड़े लाभ के अवसर मिलेंगे. राजनीति से जुड़े लोगों के सहयोग से बिजनेसमैन को कोई बड़ा सरकारी ठेका प्राप्त हो सकता है. सिद्धि योग के प्रभाव से आप कठिन परिस्थितियों में भी अपनी चतुराई और बुद्धिमानी का परिचय देंगे. आप कम लागत में बेहतर उत्पाद तैयार करने की अपनी रणनीति में सफल रहेंगे, जिससे मुनाफे में भारी वृद्धि होगी. हालांकि, चंद्रमा के तीसरे भाव में होने से छोटे भाई के बिजनेस या कंपनी की गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी है.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

ऑफिस में आज आपकी बौद्धिक क्षमता की सराहना होगी. कार्यस्थल पर किसी जटिल समस्या का सटीक समाधान निकालने के कारण बॉस की नजरों में आपकी वैल्यू और प्रतिष्ठा बढ़ेगी. जो जातक नई नौकरी जॉइन करने की सोच रहे हैं, उनके लिए आज का दिन और शुभ मुहूर्त (08:15-10:15 व 01:15-02:15) अत्यंत फलदायी है. करियर के सिलसिले में पश्चिम दिशा की ओर की गई यात्रा आपको भविष्य में बड़े लाभ दिलाएगी.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिए आज का दिन खुशियां लेकर आया है. अविवाहित जातकों के लिए विवाह के सुंदर और उपयुक्त प्रस्ताव आ सकते हैं, आज आपकी सगाई पक्की होने के प्रबल योग बन रहे हैं. परिवार में किसी मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी और आपसी विश्वास बढ़ेगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य रहेगा, लेकिन कलाकारों (Artists) के लिए आज का दिन विशेष उपलब्धि वाला है. आपकी कला को देश-विदेश में नई पहचान मिल सकती है और किसी प्रतिष्ठित गैलरी या संस्थान से आपको बड़ा अवसर प्राप्त हो सकता है. अपनी रचनात्मकता को नई दिशा देने के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत के प्रति आपकी जागरूकता बढ़ेगी. मानसिक स्पष्टता बढ़ने से आप स्वास्थ्य से जुड़े कुछ बड़े और सही निर्णय लेने में सफल रहेंगे, जैसे कि डाइट चार्ट या एक्सरसाइज रूटीन को लेकर ठोस योजना बनाना. ये फैसले भविष्य में आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होंगे.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: मैरून.

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: पूर्णिमा के दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. लाल वस्त्र का दान करना शुभ रहेगा.

FAQs

1. आज सिंह राशि वालों के लिए कौन सा दिशा शूल रहेगा?

आज यात्रा के लिए पश्चिम दिशा सुखद और करियर के लिए फलदायी रहेगी, जबकि राहुकाल में यात्रा से बचना चाहिए.

2. विवाह के योग कब बन रहे हैं?

आज ग्रहों की स्थिति अविवाहितों के लिए बहुत अनुकूल है, सगाई या विवाह की बात पक्की करने के लिए दिन उत्तम है.

3. बिजनेस में सफलता का मुख्य कारण क्या होगा?

आज आपकी चतुराई और राजनीतिक संपर्कों का मेल आपको बड़ा सरकारी लाभ दिलाने में सहायक होगा.

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