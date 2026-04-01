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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलसिंह राशि 1 अप्रैल 2026: करियर, बिजनेस, स्वास्थ्य और प्रेम में बड़ी सफलता! जानें भाग्यशाली उपाय

सिंह राशि 1 अप्रैल 2026: करियर, बिजनेस, स्वास्थ्य और प्रेम में बड़ी सफलता! जानें भाग्यशाली उपाय

Leo Horoscope 1 April 2026: सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन सफलता, लोकप्रियता और नई ऊंचाइयों तक पहुंचने वाला है. कठिन प्रोजेक्ट और जिम्मेदारियों को संभालने में आप सफल रहेंगे. पढ़ें आज का राशिफल?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 01 Apr 2026 03:40 AM (IST)
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Leo Horoscope 1 April 2026: आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए सफलता, लोकप्रियता और नई ऊंचाइयों तक पहुँचने का है. चन्द्रमा आज 2nd हाउस में स्थित हैं, जिससे सत्कर्म और पुण्य कर्म करने का अवसर मिलेगा. दिन की शुरुआत से ही आपका आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता उच्च स्तर पर रहेगा.

मार्केट की डामाडोल स्थिति के बावजूद आप अपने निर्णय और रणनीति से संतुलन बनाए रखेंगे. आज ग्रहों का प्रभाव आपके करियर, बिजनेस, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत जीवन में विशेष लाभकारी रहेगा. नए अवसर और पार्टनरशिप में सफलता मिलने के योग हैं.

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करियर राशिफल (Job & Career)
नौकरीपेशा सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा. ऑफिस में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और नेतृत्व क्षमता सभी को प्रभावित करेंगी. कठिन प्रोजेक्ट और जिम्मेदारियों को संभालने में आप सफल रहेंगे.

एंप्लॉयड पर्सन को उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट या अवार्ड मिल सकता है. आपके निर्णय और कार्यशैली से सहकर्मी और सीनियर्स प्रभावित होंगे. आज आपके द्वारा लिए गए कदम भविष्य में करियर को नई दिशा देंगे.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारी और उद्यमियों के लिए आज का दिन लाभकारी रहेगा. नए पार्टनर के साथ डील्स विन-विन स्थिति वाली रहेंगी. ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए किसी बड़ी कंसल्टेंसी फर्म के साथ साझेदारी करना टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है.

नए टैक्स बेनेफिट्स का लाभ उठाकर अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों को कम करना और मार्केट शेयर बढ़ाना संभव है. निवेश और व्यावसायिक फैसले सोच-समझकर लें. आज की रणनीति भविष्य में स्थिर लाभ देने में सक्षम रहेगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन उत्तम रहेगा. आप खुद को फिट और अट्रैक्टिव महसूस करेंगे. स्किन केयर रूटीन का अच्छा रिजल्ट मिलेगा और मानसिक व शारीरिक ऊर्जा दिनभर बनी रहेगी.

हल्का व्यायाम और संतुलित आहार बनाए रखें. मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान या योग करना लाभकारी रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
आज प्रेम और परिवार के मामलों में दिन बेहद सकारात्मक रहेगा. लव लाइफ में रोमांस चरम पर होगा और आप पार्टनर के साथ किसी लग्जरी वेकेशन या खास समय का आनंद ले सकते हैं.

परिवार में संबंध मधुर और सहयोगपूर्ण रहेंगे. बच्चों या छोटे परिवार के सदस्यों के साथ आपसी तालमेल मजबूत होगा. समाज में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और आप सम्मान और प्रशंसा का अनुभव करेंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)
छात्रों के लिए आज का दिन लाभकारी रहेगा. किसी बड़े ब्रांड के साथ काम करने का मौका मिल सकता है. आर्टिस्ट्स को अपनी कला के लिए बड़ी स्पॉन्सरशिप मिलने के योग हैं.

पढ़ाई और प्रोजेक्ट्स में मेहनत का फल सकारात्मक रूप से मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र अपनी रणनीति और योजना से सफलता पा सकते हैं.

लकी नंबर: 5
लकी रंग: सिल्वर
अनलकी नंबर: 2

उपाय (Remedy)
आज भगवान गणेश या सूर्य देव की पूजा करें और उन्हें फल या फूल अर्पित करें. साथ ही “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 11 बार जाप करने से कार्यों में सफलता और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

महत्वपूर्ण फैसले और निवेश आज लाभकारी समय में करें.

FAQs

Q1. क्या आज सिंह राशि वालों के लिए ऑफिस और करियर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है?
हाँ, आपके नेतृत्व और कम्युनिकेशन स्किल्स के कारण आज नई जिम्मेदारी या बड़ा प्रोजेक्ट मिलने के योग हैं.

Q2. व्यापारियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
आज नए पार्टनरशिप और ग्लोबल विस्तार के अवसर लाभकारी रहेंगे, लेकिन योजना और रणनीति के साथ कदम उठाना जरूरी है.

Q3. स्वास्थ्य और लव लाइफ के मामले में आज क्या स्थिति रहेगी?
आप खुद को फिट और ऊर्जावान महसूस करेंगे. प्रेम संबंध मधुर रहेंगे और पार्टनर के साथ समय का आनंद मिलेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 Apr 2026 03:40 AM (IST)
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Leo Horoscope Singh Rashifal Today Horoscope
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