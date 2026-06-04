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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Dhanu Rashifal 4 June 2026: धनु राशि के ऑनलाइन बिजनेस में आज आएगा तूफानी बूस्ट, प्रोडक्ट की ये एक चीज बदलते ही होगी अंधाधुंध बिक्री

Aaj ka Dhanu Rashifal 4 June 2026: धनु राशि के ऑनलाइन बिजनेस में आज आएगा तूफानी बूस्ट, प्रोडक्ट की ये एक चीज बदलते ही होगी अंधाधुंध बिक्री

Sagittarius Horoscope 4 June 2026: धनु राशि वालों के हाथों हल होगा ऑफिस का बड़ा संकट,क्या गुरुवार को सिस्टम क्रैश होने की वजह से सुननी पड़ सकती है क्लाइंट की बातें? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 04 Jun 2026 02:56 AM (IST)
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Aaj ka Dhanu Rashifal 4 June 2026: गुरुवार, 4 जून का दिन धनु राशि के जातकों के लिए पैतृक संपत्ति के विवादों से मुक्ति, करियर में मनचाही आजादी और व्यापार में तकनीकी तरक्की लेकर आया है. आज चंद्रमा सुबह 07:42 के बाद आपकी राशि से दूसरे भाव यानी धन, वाणी और कुटुंब स्थान में मकर राशि में प्रवेश करेंगे. धन भाव के चंद्रमा आपकी आर्थिक स्थिति को बेहद मजबूत बनाएंगे और पारिवारिक रिश्तों को सुधारेंगे.

इसके साथ ही आज आकाश मंडल में शुक्ल योग, सुनफा योग और लक्ष्मीनारायण योग जैसे अद्भुत और शुभ ग्रहों के संयोग का पूरा लाभ आपको मिलने जा रहा है. आइए बिल्कुल सरल और पैराग्राफ फॉर्मेट में जानते हैं आज का पूरा राशिफल.

 

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन डिजिटल माध्यमों से बड़ी ऑर्गेनिक ग्रोथ हासिल करने का है. वाशि योग से व्यापारियों के लिए आज सोशल मीडिया पर अपनी पहुंच बढ़ाने का सबसे बेस्ट दिन है; फ्रेंडली और इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाइए, ट्रेंडिंग ऑडियो, कैरोसेल पोस्ट और स्टोरी पोल्स का भरपूर इस्तेमाल करें. हालांकि, आज बिजनेस का डिजिटल सिस्टम या सर्वर क्रैश होने की वजह से आप क्लाइंट का वर्क समय पर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, जिससे क्लाइंट से कुछ खरी-खोटी बातें सुननी पड़ सकती हैं; डेटा का बैकअप जरूर रखें. दोपहर में छोटी झपकी (Power Nap) लेने से मन फ्रेश रहेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए बुधवार का दिन दफ्तर में संकटमोचक बनने और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने का रहेगा. शुभ योग बनने से आज आप ऑफिस में गजब की 'क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग' (कठिन समस्याओं का रचनात्मक समाधान) करेंगे; कोई ऐसा पुराना और जटिल इश्यू जिसे सब को-वर्कर्स हार मानकर छोड़ चुके हैं, उसे आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे जिससे आपकी खूब वाह-वाही होगी. हालांकि, जो लोग इन दिनों नई नौकरी या बड़ी कंपनियों में हायरिंग के बंद होने से परेशान हैं, उन्हें आज ऑपर्चुनिटी ज़ीरो लगने के कारण थोड़ा स्ट्रेस महसूस हो सकता है; धैर्य रखें और इस खाली समय में अपनी नई स्किल्स बिल्ड करने पर ध्यान दें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन अपनी मानसिक क्षमताओं को दुरुस्त करने का संकेत दे रहा है. राशि का चंद्रमा आत्मविश्वास तो देगा, लेकिन विपरीत नक्षत्र गोचर के कारण आज छात्रों को याददाश्त (मेमोरी) की समस्या थोड़ा परेशान कर सकती है, जिससे मन में एक अनजाना सा डर बढ़ेगा. अपनी याददाश्त को सुधारने के लिए आज से ही नियमित मेडिटेशन (ध्यान), अच्छी डाइट और पर्याप्त नींद पर विशेष ध्यान देना शुरू करें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन सुखद और स्फूर्तिदायक रहेगा. राशि का चंद्रमा होने से मानसिक स्पष्टता रहेगी. सुबह ताजी हवा में सांस लेने और अनुलोम-विलोम प्राणायाम करने से आपके फेड़ों को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी और आपका मूड पूरे दिन बहुत अच्छा व फ्रेश बना रहेगा, जिससे घर का माहौल भी शांत रहेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन शारीरिक रूप से काफी अच्छा बना रहेगा. सिस्टम क्रैश होने और हायरिंग बंद होने की चिंताओं के कारण सुबह के समय थोड़ा मानसिक तनाव रह सकता है. खुद को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए प्राणायाम और दोपहर की छोटी झपकी का सहारा लें.

भाग्यशाली रंग: पर्पल
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 4
आज का विशेष उपाय: आज राशि में चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और मानसिक तनाव को दूर करने के लिए देवगुरु बृहस्पति का पूजन करें. आज बुधवार के दिन सुबह या शाम को केले के वृक्ष के पास देशी घी का दीपक जलाएं और उन पर हल्दी का तिलक लगाकर गुरु स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 04 Jun 2026 02:56 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashifal Sagittarius Horoscope Today
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