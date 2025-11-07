वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल 9-15 नवंबर 2025: इस हफ्ते समझदारी और संयम से काम लें, खर्च पर नियंत्रण

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलवृश्चिक साप्ताहिक राशिफल 9-15 नवंबर 2025: इस हफ्ते समझदारी और संयम से काम लें, खर्च पर नियंत्रण

Scorpio Weekly Horoscope: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 का दूसरा हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 07 Nov 2025 08:00 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Vrishchik Saptahik Rashifal 9 to 15 November 2025: यह सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों को समझदारी और संयम से काम लेने की सलाह दे रहा है. जल्दबाजी में लिए गए निर्णय या लालच में किया गया कोई कदम नुकसानदेह साबित हो सकता है. ऐसे में दूर की सोच रखें और किसी भी स्थिति में नियम या मर्यादा न तोड़ें.

आइए जानते हैं इस सप्ताह करियर, व्यापार, धन, प्रेम, परिवार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपके सितारे क्या संकेत दे रहे हैं.

वृश्चिक साप्ताहिक करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को सप्ताह की शुरुआत में कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं. इस दौरान जिम्मेदारियों में इजाफा होगा और कार्यभार बढ़ेगा. सीनियर आपकी मेहनत को नोट करेंगे, लेकिन किसी गलती के कारण फटकार भी लग सकती है, इसलिए अपने काम में लापरवाही न करें.

वृश्चिक साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसायियों के लिए यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा. इस दौरान आपको अपने कंपटीटर से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है. नया निवेश या व्यापार विस्तार की योजना फिलहाल टाल देना ही बेहतर रहेगा. यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो धन लेन-देन और अकाउंटिंग में अत्यधिक सावधानी बरतें.

वृश्चिक साप्ताहिक धन राशिफल

सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से कुछ बड़े खर्च सामने आ सकते हैं जिससे बजट प्रभावित हो सकता है. बेवजह के खर्चों पर नियंत्रण रखें और किसी के कहने पर निवेश न करें. लॉन्ग टर्म प्लानिंग इस समय अधिक लाभकारी रहेगी.

वृश्चिक साप्ताहिक परिवार राशिफल

पारिवारिक मोर्चे पर सप्ताह शुरुआत में कुछ हल्की अनबन या मतभेद संभव हैं, लेकिन सप्ताह के अंत तक स्थिति सामान्य हो जाएगी. परिवार के बड़ों का आशीर्वाद और जीवनसाथी का सहयोग आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगा.

वृश्चिक साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम संबंधों में आपको सावधानी से कदम बढ़ाने की जरूरत है. किसी भी तरह का भ्रम या अविश्वास रिश्ते को बिगाड़ सकता है. जो लोग नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, उन्हें थोड़ा समय लेना चाहिए. विवाहित जातकों को जीवनसाथी का पूरा साथ मिलेगा.

वृश्चिक साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. मौसमी बीमारियों या पेट संबंधी तकलीफ से परेशानी हो सकती है. खानपान पर नियंत्रण रखें और पर्याप्त आराम करें.

उपाय

प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और कठिन परिस्थितियों से उबरने में मदद मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 07 Nov 2025 08:00 PM (IST)
Tags :
Scorpio Vrishchik Rashifal Scorpio Weekly Horoscope

वृश्चिक राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए क्या सलाह है?

स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव संभव है, मौसमी बीमारियों या पेट की तकलीफ हो सकती है। खानपान पर नियंत्रण रखें और आराम करें।

बिहार
महाराष्ट्र
टेलीविजन
विश्व
Embed widget