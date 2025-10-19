धनु राशि साप्ताहिक राशिफल (19–25 अक्टूबर 2025): अवसर का लाभ उठाएं, लापरवाही से बिगड़ सकते हैं काम और रिश्ते
Sagittarius Weekly Horoscope: धनु राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें. पढ़ें धनु राशिफल.
Dhanu Saptahik Rashifal 19 to 25 October 2025: धनु राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत उत्साह और सावधानी का मिश्रण लेकर आएगी. आलस्य और अभिमान से बचकर समय का सही प्रबंधन करना आवश्यक है, अन्यथा मनचाहा लाभ छूट सकता है.
व्यवसाय और धन लाभ:
ऑफिस में काम समय पर और सावधानीपूर्वक पूरा करें. स्टूडेंट्स को अधिक मेहनत की आवश्यकता होगी और जॉब की तैयारी में आए किसी अवसर को खोने से बचें. मिड वीक में बिजनेस और करियर से जुड़े निर्णय सोच-समझकर लें. समझदारी से लिए गए निर्णय आपको मनचाहा लाभ और सफलता दिलाएंगे.
परिवार और सामाजिक जीवन:
मिड वीक में परिवार के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है. किसी भी निर्णय में स्वजनों की भावनाओं का सम्मान करें. परिवारिक सहयोग और संवाद से तनाव कम होगा.
प्रेम और वैवाहिक जीवन:
प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे. जीवनसाथी की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है. प्रेम और वैवाहिक जीवन में संयम और समझदारी से काम लें.
स्वास्थ्य राशिफल:
कामकाज की व्यस्तता के बीच स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. पुरानी या मौसमी बीमारियां उभर सकती हैं. खान-पान संतुलित रखें और पर्याप्त आराम करें.
उपाय:
सूर्य और हनुमान जी की पूजा करें. किसी जरूरतमंद को पीला या सुनहरा वस्त्र दान करें.
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: केसरिया
शुभ दिवस: गुरुवार
FAQs:
Q1. करियर और ऑफिस में सफलता कैसे मिलेगी?
काम समय पर और सावधानीपूर्वक पूरा करें; अवसर का सही उपयोग करें.
Q2. व्यवसाय में लाभ मिलेगा?
बिजनेस निर्णय समझदारी से लेने पर मनचाहा लाभ प्राप्त होगा.
Q3. प्रेम जीवन कैसा रहेगा?
सामान्य रहेगा, संयम और समझदारी बनाए रखें.
Q4. स्वास्थ्य में किन बातों का ध्यान रखें?
पुरानी या मौसमी बीमारियों से सावधान रहें और खान-पान संतुलित रखें.
Q5. परिवारिक संबंध कैसे बनाए रखें?
स्वजनों की भावनाओं का सम्मान करें और संवाद बनाए रखें.
