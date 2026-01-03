हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलधनु साप्ताहिक टैरो राशिफल (4 से 10 जनवरी 2026): इस सप्ताह नए विचारों से बदलेगी दिशा, पुराने मामलों को कहें अलविदा

Sagittarius weekly tarot horoscope: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह धनु राशि वालों के लिए व्यस्त. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें, धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: ज़ेबा परवीन | Updated at : 03 Jan 2026 09:57 PM (IST)
Preferred Sources

Dhanu Saptahik Tarot Rashifal 4 to 10 January 2026: धनु राशि वालों के लिए आज का दिन नई सोच, नए विचार और नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है. टैरो कार्ड्स के अनुसार यह समय पुराने मामलों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का है.

जो बातें या आदतें अब आपके विकास में रुकावट बन रही थीं, उन्हें बदलने से जीवन में सकारात्मक मोड़ आएगा. धैर्य और समझदारी से लिए गए निर्णय आज आपको भविष्य में लाभ दिला सकते हैं.

बिज़नेस

व्यवसाय से जुड़े धनु राशि वालों के लिए आज का दिन नए प्रयोग और नई रणनीति अपनाने का है. यदि आप लंबे समय से किसी नए आइडिया पर काम करने की सोच रहे थे, तो अब उस पर आगे बढ़ सकते हैं. पुराने घाटे या अटके हुए काम आज धीरे-धीरे गति पकड़ सकते हैं.

साझेदारी के मामलों में स्पष्टता रखें और किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले अच्छे से जांच-पड़ताल करें. आज का दिन आपको यह सिखाता है कि बदलाव से डरने के बजाय उसे अपनाना ही सफलता की कुंजी है.

नौकरी

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन आत्ममंथन और सुधार का है. कार्यस्थल पर पुराने तरीकों में बदलाव करने से आपके काम की गुणवत्ता बेहतर होगी. वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत के दौरान संयम और समझदारी बनाए रखें.

यदि आप किसी नई नौकरी या ट्रांसफर की उम्मीद कर रहे हैं, तो आज उस दिशा में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखना आज बहुत जरूरी रहेगा.

लव और फैमिली

पारिवारिक जीवन में आज समझ और धैर्य से काम लेने की जरूरत है. किसी पुराने पारिवारिक मुद्दे को सुलझाने का मौका मिल सकता है. प्रेम संबंधों में भी आज ईमानदारी और खुले विचार से बात करने से रिश्ते मजबूत होंगे.

यदि रिश्ते में किसी बात को लेकर भ्रम या दूरी थी, तो आज बातचीत के जरिए समाधान संभव है. अविवाहित लोगों को किसी नए व्यक्ति से जुड़ने का अवसर मिल सकता है.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

छात्रों और युवाओं के लिए आज का दिन नई दिशा तय करने का है. पढ़ाई या करियर को लेकर यदि मन में असमंजस था, तो आज स्थिति कुछ हद तक स्पष्ट हो सकती है.

प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को धैर्य के साथ निरंतर अभ्यास करना चाहिए. युवाओं को आज अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में लगाने से लाभ मिलेगा.

हेल्थ

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचना जरूरी है. बार-बार बदलते विचार या अधिक सोच आपको थका सकती है. योग, ध्यान और प्राणायाम करने से मानसिक शांति मिलेगी. खान-पान में लापरवाही न करें और दिनचर्या को व्यवस्थित रखें.

  • भाग्यशाली अंक: 1

  • भाग्यशाली रंग: पीला 

 उपाय

सुबह स्नान के बाद पीले वस्त्र पहनें और भगवान विष्णु की पूजा करें. “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 108 बार जाप करें. गुरुवार के दिन पीली दाल, केले या हल्दी का दान करना शुभ रहेगा. पूजा में पीले फूल अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं.

 FAQs 

Q1: क्या आज नया काम शुरू करना शुभ रहेगा?
हाँ, आज नई सोच और नई दिशा के कारण नए काम की शुरुआत के लिए दिन अच्छा है.

Q2: नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं क्या?
यदि आप प्रयास कर रहे हैं, तो आज सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

Q3: प्रेम संबंधों में सुधार कैसे होगा?
खुले मन से बातचीत और पुरानी बातों को छोड़ने से रिश्तों में सुधार आएगा.

Q4: छात्रों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
धैर्य और निरंतर अभ्यास से सफलता के रास्ते खुलेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 03 Jan 2026 09:57 PM (IST)
Tags :
Sagittarius Weekly Horoscope Tarot Weekly Horoscope Dhanu Rasifal
Advertisement

Advertisement

