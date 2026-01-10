हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलSagittarius Tarot Weekly Horoscope 11 to 17 January 2026: धनु राशि की चमकेगी किस्मत, मेहनत का मिलेगा बड़ा इनाम और खुशियों की बरसात

Sagittarius Tarot Weekly Horoscope 11 to 17 January 2026: धनु राशि की चमकेगी किस्मत, मेहनत का मिलेगा बड़ा इनाम और खुशियों की बरसात

Sagittarius weekly tarot horoscope: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह धनु राशि वालों के लिए व्यस्त. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें, धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 10 Jan 2026 07:31 PM (IST)
Preferred Sources

Dhanu Saptahik Tarot Rashifal 11 to 17 January 2026: टैरो कार्ड्स के अनुसार धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह खुशियों, सफलता और नई शुरुआत लेकर आ रहा है। इस हफ्ते आपके आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच का असर हर क्षेत्र में दिखाई देगा।

करियर और जॉब
इस सप्ताह आपकी मेहनत रंग लाएगी। ऑफिस या प्रोफेशनल लाइफ में सीनियर्स और बॉस आपके काम से प्रभावित होंगे। कोई अच्छी जिम्मेदारी या नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, जिससे आपकी पहचान मजबूत होगी। नौकरी बदलने या प्रमोशन से जुड़ी अच्छी खबर भी मिल सकती है।

बिजनेस और फाइनेंस
व्यापारियों के लिए यह सप्ताह लाभकारी रहेगा। नए अवसर सामने आएंगे और पुराने प्रयासों का अच्छा परिणाम मिलेगा। रुके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं। निवेश के लिए भी समय अनुकूल है, लेकिन सोच-समझकर निर्णय लें।

लव और फैमिली
पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल बना रहेगा। घर में किसी अच्छी खबर से सभी का मूड बेहतर रहेगा। जीवनसाथी और प्रियजनों से भावनात्मक सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और आपसी समझ बढ़ेगी।

स्वास्थ्य
सेहत सामान्य से बेहतर रहेगी। ऊर्जा और उत्साह महसूस करेंगे। यदि आप किसी लंबे समय से थकान या तनाव में थे तो उसमें भी सुधार आएगा।

शिक्षा और छात्र
विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह सफलता देने वाला है। प्रतियोगी परीक्षाओं या इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। पढ़ाई में मन लगेगा और परिणाम सकारात्मक रहेंगे।

उपाय: हर सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और सकारात्मक मंत्रों का जाप करें। इससे आत्मविश्वास और सौभाग्य दोनों बढ़ेंगे।

भाग्यशाली रंग पीला
भाग्यशाली अंक 3

सारांश: यह सप्ताह आपके लिए नई उम्मीद, सफलता और खुशी लेकर आ रहा है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, भाग्य आपका साथ देगा।

FAQs 

Q1: क्या आज नया काम शुरू करना शुभ रहेगा?
हाँ, आज नई सोच और नई दिशा के कारण नए काम की शुरुआत के लिए दिन अच्छा है.

Q2: नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं क्या?
यदि आप प्रयास कर रहे हैं, तो आज सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

Q3: प्रेम संबंधों में सुधार कैसे होगा?
खुले मन से बातचीत और पुरानी बातों को छोड़ने से रिश्तों में सुधार आएगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 10 Jan 2026 07:31 PM (IST)
Tags :
Sagittarius Weekly Horoscope Tarot Weekly Horoscope Dhanu Rasifal
और पढ़ें
Embed widget