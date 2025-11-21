Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom









Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 21 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु (Sagittarius) राशिफल, 21 नवंबर 2025

वृश्चिक चंद्रमा आपके भीतर दबे डर, उलझन और अनकहे विचारों को ऊपर लाता है. आज अधिक बोलने से नुकसान और कम बोलने से फायदा होगा. करियर में बैकग्राउंड प्लानिंग, रिसर्च, प्रेपरेशन का दिन है. रिश्तों में छुपी हुई बात या असुरक्षा सामने आ सकती है. स्वास्थ्य में इम्यूनिटी व नींद पर ध्यान.

Career: बैकएंड तैयारी करें.

Love: सीक्रेट्स रिश्ते को हिला सकते हैं.

Education: रिसर्च में लाभ.

Health: इम्यूनिटी/नींद.

Finance: अचानक खर्च.

उपाय: पीली दाल दान करें.

Lucky Color: Saffron. Lucky Number: 3

मकर (Capricorn) राशिफल, 21 नवंबर 2025

नेटवर्क, मित्रता और लक्ष्य आज तीव्र रूप में सक्रिय. किसी मित्र या सहकर्मी से टकराव भी संभव और असली समर्थन भी. करियर में कोई लंबित लक्ष्य जोर पकड़ सकता है. रिलेशनशिप और दोस्ती की सीमाएँ आज साफ़ होंगी. स्वास्थ्य में ओवरवर्क और जॉइंट-पेन से बचें. धन में बोनस या इंसेंटिव की चर्चा संभव.

Career: नेटवर्किंग लाभ देगी.

Love: दोस्ती और प्रेम की सीमा साफ़.

Education: ग्रुप वर्क सफल.

Health: थकान/जोड़.

Finance: बोनस/लाभ.

उपाय: काले उड़द दान करें.

Lucky Color: Grey. Lucky Number: 8

कुंभ (Aquarius) राशिफल, 21 नवंबर 2025

आज करियर और सार्वजनिक छवि सबसे बड़ा विषय. बॉस, वरिष्ठ या क्लाइंट से कोई गंभीर बात जो आगे का रास्ता तय करेगी. आपकी इनोवेशन क्षमता काम आएगी, लेकिन जिद नुकसान दे सकती है. प्रेम में दूरी या गलतफहमी संभव. स्वास्थ्य में स्ट्रेस, BP और माइग्रेन. वित्त में सैलरी, फीस या पोज़िशन से जुड़ी चर्चा.

Career: हाई-विज़िबिलिटी दिन.

Love: तनाव से दूरी रखें.

Education: करियर-फोकस्ड स्टडी.

Health: BP/Stress.

Finance: सैलरी वार्ता संभव.

उपाय: नीला फूल जल में प्रवाहित करें.

Lucky Color: Blue. Lucky Number: 5

मीन (Pisces) राशिफल, 21 नवंबर 2025

भाग्य, शिक्षा, दूर यात्रा और दर्शन आज का विषय. कोई गुरु, वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति आपकी सोच को चुनौती देगा और यही आपको गहरी समझ देगा. करियर में नई दिशा या नई स्किल की जरूरत. रिश्तों में मतभेद विचारों के स्तर पर. स्वास्थ्य में पैरों, थाइ और ब्लड-सर्कुलेशन पर ध्यान. धन में दीर्घकालिक लाभ के संकेत.

Career: नई दिशा उभरेगी.

Love: विचारों का टकराव.

Education: उच्च अध्ययन में लाभ.

Health: Blood circulation.

Finance: लंबी अवधि का लाभ.

उपाय: तुलसी को जल दें.

Lucky Color: Sea Green. Lucky Number: 9

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.