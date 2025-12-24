हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Rashifal: 24 दिसंबर 2025 का राशिफल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 24 Dec 2025 07:07 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 24 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह राशिफल (Leo), 24 दिसंबर 2025

आज का दिन जिम्मेदारियों को सहेजने और दिनचर्या को व्यवस्थित करने का संकेत देता है. 24 दिसंबर 2025, बुधवार को पौष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और मकर राशि में स्थित चंद्रमा आपके लिए कार्य और सेवा भाव से जुड़ा प्रभाव लाएगा. आज आप यह समझने लगेंगे कि केवल नेतृत्व नहीं, बल्कि निरंतरता और अनुशासन ही असली ताकत है.

दिनभर धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिससे समय प्रबंधन और कार्यकुशलता बढ़ेगी. छोटे-छोटे काम जो टलते आ रहे थे, आज निपटाने की स्थिति बनेगी. राहु काल: 12:17 - 13:35 बजे तक रहेगा, इस समय किसी विवाद, ऑफिस पॉलिटिक्स या जल्दबाज़ी से बचें. अभिजीत मुहूर्त: 11:44 - 12:26 बजे तक है इस समय प्लानिंग, ई-मेल, आवेदन या वरिष्ठ से बात करने के लिए अनुकूल.

Career: काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आप उसे संभालने में सक्षम रहेंगे. आज मेहनत दिखेगी, भले ही सराहना तुरंत न मिले.

Finance: रोज़मर्रा के खर्चों पर ध्यान देना ज़रूरी है. अचानक खर्च परेशान कर सकता है.

Love: रिश्तों में व्यवहारिकता हावी रहेगी. रोमांस कम लेकिन समझदारी अधिक रहेगी.

Health: थकान और पीठ या घुटनों में हल्का दर्द संभव है. आराम और सही दिनचर्या ज़रूरी.

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.
Lucky Color: सुनहरा
Lucky Number: 1

कन्या राशिफल (Virgo), 24 दिसंबर 2025

आज का दिन आत्मविश्वास और रचनात्मक सोच को व्यावहारिक रूप देने का है. मकर राशि में चंद्रमा आपके पंचम भाव को सक्रिय कर रहा है, जिससे बुद्धि, योजना और निर्णय क्षमता मजबूत होगी. आप आज यह महसूस करेंगे कि सोच से ज़्यादा ज़रूरी है सही समय पर काम करना.

धनिष्ठा नक्षत्र आपको अनुशासित बनाए रखेगा और ध्यान भटकने नहीं देगा. पढ़ाई, रिसर्च या किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट पर फोकस बढ़ेगा. राहु काल दोपहर 12:17 - 13:35 तक रहेगा, जोखिम भरे निवेश या भावनात्मक फैसलों से बचें. अभिजीत मुहूर्त: 11:44 - 12:26 बजे तक रहेगा, नए विचारों को लिखने, योजना बनाने या प्रस्तुति देने के लिए श्रेष्ठ समय.

Career: आज काम में संतोष मिलेगा. आपकी योजना या सुझाव को गंभीरता से सुना जा सकता है.

Finance: धन को लेकर सोच व्यावहारिक रहेगी. बचत या दीर्घकालिक निवेश की योजना बनेगी.

Love: प्रेम संबंधों में स्पष्टता आएगी. बातों को सरल और ईमानदार रखें.

Health: मानसिक रूप से बेहतर महसूस करेंगे. पाचन पर ध्यान दें.

उपाय: हरे रंग का वस्त्र धारण करें.
Lucky Color: हरा
Lucky Number: 5

तुला राशिफल (Libra), 24 दिसंबर 2025

आज का दिन भावनात्मक स्थिरता और पारिवारिक ज़िम्मेदारियों को संतुलित करने का है. मकर राशि में स्थित चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव को सक्रिय करता है, जिससे घर, माता या आंतरिक सुरक्षा से जुड़े विषय सामने आएंगे.

धनिष्ठा नक्षत्र के कारण मन गंभीर रहेगा. आज आप यह समझ पाएंगे कि बाहरी दुनिया से पहले अंदरूनी संतुलन ज़रूरी है. राहु काल: 12:17 - 13:35 बजे तक, घर या संपत्ति से जुड़े निर्णय इस समय टालें. अभिजीत मुहूर्त: 11:44 - 12:26 बजे तक रहेगा, पारिवारिक चर्चा, योजना या दस्तावेज़ी काम के लिए उपयुक्त.

Career: काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. जल्दबाज़ी में निर्णय न लें.

Finance: घर से जुड़ा खर्च या कोई मरम्मत सामने आ सकती है. बजट का ध्यान रखें.

Love: रिश्तों में भावनात्मक बातचीत होगी. पुराने मतभेद सुलझाने का मौका मिलेगा.

Health: सीने या पेट में हल्का भारीपन महसूस हो सकता है. आराम ज़रूरी है.

उपाय: मां या किसी बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद लें.
Lucky Color: सफेद
Lucky Number: 6

वृश्चिक राशिफल (Scorpio), 24 दिसंबर 2025

आज का दिन संवाद, निर्णय और मानसिक स्पष्टता से जुड़ा है. मकर राशि में चंद्रमा आपके तृतीय भाव को सक्रिय कर रहा है, जिससे साहस, विचार और बातचीत की भूमिका बढ़ेगी. आज बोले गए शब्द असर छोड़ सकते हैं.

धनिष्ठा नक्षत्र के प्रभाव से आप गंभीर और रणनीतिक रहेंगे. आज आप यह समझ पाएंगे कि कब बोलना है और कब चुप रहना ही ताकत है. राहु काल: 12:17 - 13:35 बजे तक है, बहस, गॉसिप या अनावश्यक संदेश भेजने से बचें. अभिजीत मुहूर्त: 11:44 - 12:26 बजे तक रहेगा, मीटिंग, कॉल, इंटरव्यू या लेखन कार्य के लिए श्रेष्ठ.

Career: काम में पहल करने का अवसर मिलेगा. छोटी यात्रा या बातचीत से लाभ हो सकता है.

Finance: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. छोटे लाभ या भुगतान की संभावना है.

Love: रिश्तों में संवाद अहम रहेगा. शक या गलतफहमी से बचें.

Health: मानसिक ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन आंखों या कंधों में थकान संभव है.

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.
Lucky Color: लाल
Lucky Number: 9

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 24 Dec 2025 06:23 AM (IST)
