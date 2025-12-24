Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 24 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह राशिफल (Leo), 24 दिसंबर 2025

आज का दिन जिम्मेदारियों को सहेजने और दिनचर्या को व्यवस्थित करने का संकेत देता है. 24 दिसंबर 2025, बुधवार को पौष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और मकर राशि में स्थित चंद्रमा आपके लिए कार्य और सेवा भाव से जुड़ा प्रभाव लाएगा. आज आप यह समझने लगेंगे कि केवल नेतृत्व नहीं, बल्कि निरंतरता और अनुशासन ही असली ताकत है.

दिनभर धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिससे समय प्रबंधन और कार्यकुशलता बढ़ेगी. छोटे-छोटे काम जो टलते आ रहे थे, आज निपटाने की स्थिति बनेगी. राहु काल: 12:17 - 13:35 बजे तक रहेगा, इस समय किसी विवाद, ऑफिस पॉलिटिक्स या जल्दबाज़ी से बचें. अभिजीत मुहूर्त: 11:44 - 12:26 बजे तक है इस समय प्लानिंग, ई-मेल, आवेदन या वरिष्ठ से बात करने के लिए अनुकूल.

Career: काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आप उसे संभालने में सक्षम रहेंगे. आज मेहनत दिखेगी, भले ही सराहना तुरंत न मिले.

Finance: रोज़मर्रा के खर्चों पर ध्यान देना ज़रूरी है. अचानक खर्च परेशान कर सकता है.

Love: रिश्तों में व्यवहारिकता हावी रहेगी. रोमांस कम लेकिन समझदारी अधिक रहेगी.

Health: थकान और पीठ या घुटनों में हल्का दर्द संभव है. आराम और सही दिनचर्या ज़रूरी.

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.

Lucky Color: सुनहरा

Lucky Number: 1

कन्या राशिफल (Virgo), 24 दिसंबर 2025

आज का दिन आत्मविश्वास और रचनात्मक सोच को व्यावहारिक रूप देने का है. मकर राशि में चंद्रमा आपके पंचम भाव को सक्रिय कर रहा है, जिससे बुद्धि, योजना और निर्णय क्षमता मजबूत होगी. आप आज यह महसूस करेंगे कि सोच से ज़्यादा ज़रूरी है सही समय पर काम करना.

धनिष्ठा नक्षत्र आपको अनुशासित बनाए रखेगा और ध्यान भटकने नहीं देगा. पढ़ाई, रिसर्च या किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट पर फोकस बढ़ेगा. राहु काल दोपहर 12:17 - 13:35 तक रहेगा, जोखिम भरे निवेश या भावनात्मक फैसलों से बचें. अभिजीत मुहूर्त: 11:44 - 12:26 बजे तक रहेगा, नए विचारों को लिखने, योजना बनाने या प्रस्तुति देने के लिए श्रेष्ठ समय.

Career: आज काम में संतोष मिलेगा. आपकी योजना या सुझाव को गंभीरता से सुना जा सकता है.

Finance: धन को लेकर सोच व्यावहारिक रहेगी. बचत या दीर्घकालिक निवेश की योजना बनेगी.

Love: प्रेम संबंधों में स्पष्टता आएगी. बातों को सरल और ईमानदार रखें.

Health: मानसिक रूप से बेहतर महसूस करेंगे. पाचन पर ध्यान दें.

उपाय: हरे रंग का वस्त्र धारण करें.

Lucky Color: हरा

Lucky Number: 5

तुला राशिफल (Libra), 24 दिसंबर 2025

आज का दिन भावनात्मक स्थिरता और पारिवारिक ज़िम्मेदारियों को संतुलित करने का है. मकर राशि में स्थित चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव को सक्रिय करता है, जिससे घर, माता या आंतरिक सुरक्षा से जुड़े विषय सामने आएंगे.

धनिष्ठा नक्षत्र के कारण मन गंभीर रहेगा. आज आप यह समझ पाएंगे कि बाहरी दुनिया से पहले अंदरूनी संतुलन ज़रूरी है. राहु काल: 12:17 - 13:35 बजे तक, घर या संपत्ति से जुड़े निर्णय इस समय टालें. अभिजीत मुहूर्त: 11:44 - 12:26 बजे तक रहेगा, पारिवारिक चर्चा, योजना या दस्तावेज़ी काम के लिए उपयुक्त.

Career: काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. जल्दबाज़ी में निर्णय न लें.

Finance: घर से जुड़ा खर्च या कोई मरम्मत सामने आ सकती है. बजट का ध्यान रखें.

Love: रिश्तों में भावनात्मक बातचीत होगी. पुराने मतभेद सुलझाने का मौका मिलेगा.

Health: सीने या पेट में हल्का भारीपन महसूस हो सकता है. आराम ज़रूरी है.

उपाय: मां या किसी बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद लें.

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 6

वृश्चिक राशिफल (Scorpio), 24 दिसंबर 2025

आज का दिन संवाद, निर्णय और मानसिक स्पष्टता से जुड़ा है. मकर राशि में चंद्रमा आपके तृतीय भाव को सक्रिय कर रहा है, जिससे साहस, विचार और बातचीत की भूमिका बढ़ेगी. आज बोले गए शब्द असर छोड़ सकते हैं.

धनिष्ठा नक्षत्र के प्रभाव से आप गंभीर और रणनीतिक रहेंगे. आज आप यह समझ पाएंगे कि कब बोलना है और कब चुप रहना ही ताकत है. राहु काल: 12:17 - 13:35 बजे तक है, बहस, गॉसिप या अनावश्यक संदेश भेजने से बचें. अभिजीत मुहूर्त: 11:44 - 12:26 बजे तक रहेगा, मीटिंग, कॉल, इंटरव्यू या लेखन कार्य के लिए श्रेष्ठ.

Career: काम में पहल करने का अवसर मिलेगा. छोटी यात्रा या बातचीत से लाभ हो सकता है.

Finance: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. छोटे लाभ या भुगतान की संभावना है.

Love: रिश्तों में संवाद अहम रहेगा. शक या गलतफहमी से बचें.

Health: मानसिक ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन आंखों या कंधों में थकान संभव है.

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

Lucky Color: लाल

Lucky Number: 9

