हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलTarot Prediction 24 December 2025: जानें बुधवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक

Tarot Prediction 24 December 2025: जानें बुधवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक

Tarot Card Rashifal Predictions 24 December 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा  | Updated at : 23 Dec 2025 03:43 PM (IST)
Tarot Card Rashifal Predictions 24 December 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

टैरो कार्ड राशिफल भविष्यवाणियां

1/12
मेष टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों का सारा फोकस इस समय ज्यादा से ज्यादा धन संपत्ति एकत्रित करने की तरफ रहेगा. मां समान कोई व्यक्ति धन प्राप्ति में आज आपके लिए सहायक रहेगा इस राशि के जो लोगों को आज कोशिश करनी है कि आप भावुकता में आकर कोई भी निर्णय न लें.
मेष टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों का सारा फोकस इस समय ज्यादा से ज्यादा धन संपत्ति एकत्रित करने की तरफ रहेगा. मां समान कोई व्यक्ति धन प्राप्ति में आज आपके लिए सहायक रहेगा इस राशि के जो लोगों को आज कोशिश करनी है कि आप भावुकता में आकर कोई भी निर्णय न लें.
2/12
वृषभ टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशि के लोगों के मन में आज स्थिति रहेगी. आज आप अपने विचारों के बल पर लोगों का मन जीतने में कामयाब रहेंगे. आज आप थोड़ा इमोशनल रह सकते हैं. जिस वजह से आज भावनात्मक संवाद के द्वारा अपनी बात का प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहेंगे. सत्य के मार्ग पर चलकर धन कमाने के सभी प्रयास सफल रहेंगे.
वृषभ टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशि के लोगों के मन में आज स्थिति रहेगी. आज आप अपने विचारों के बल पर लोगों का मन जीतने में कामयाब रहेंगे. आज आप थोड़ा इमोशनल रह सकते हैं. जिस वजह से आज भावनात्मक संवाद के द्वारा अपनी बात का प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहेंगे. सत्य के मार्ग पर चलकर धन कमाने के सभी प्रयास सफल रहेंगे.
Published at : 23 Dec 2025 03:43 PM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading

राशिफल फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अमेरिका ने यूनुस को लगाया फोन, वीजा सेवाएं रद्द...', भारत-बांग्लादेश के संबंधों में खटास से जुड़ी अहम बातें
'अमेरिका ने यूनुस को लगाया फोन, वीजा सेवाएं रद्द...', भारत-बांग्लादेश के संबंधों में खटास से जुड़ी अहम बातें
महाराष्ट्र
नगर निकाय चुनाव में साथ आएंगे शरद पवार और अजित पवार? सुप्रिया सुले ने किया बड़ा खुलासा
नगर निकाय चुनाव में साथ आएंगे शरद पवार और अजित पवार? सुप्रिया सुले ने किया बड़ा खुलासा
क्रिकेट
ICC Rankings: यह भारतीय गेंदबाज बनी विश्व की नंबर-1 बॉलर, स्मृति मंधाना की बादशाहत खत्म; जानें ताजा अपडेट
यह भारतीय गेंदबाज बनी विश्व की नंबर-1 बॉलर, स्मृति मंधाना की बादशाहत खत्म; जानें ताजा अपडेट
इंडिया
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bangladesh के खिलाफ भड़का हिंदू समाज, सरकार से हजारों ने हिंदुओं ने कर दी बड़ी मांग । Save Hindu
Bangladesh के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे हिंदुओं का बांग्लादेश को साफ संदेश, जाग गया हिंदू
Bangladesh में Hindu पर अत्याचार के विरोध में बोले संत, हिंदू जाग गया है, अब सनातन नहीं सहेगा|
Bangladesh पर बोले VHP नेता, हिंदू भड़का तो बांग्लादेश का बदल जाएगा नक्शा। Save Hindus In Bangladesh
Bangladesh में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी अत्याचार के विरोध में एकजुट हुआ पूरा संगठन|

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अमेरिका ने यूनुस को लगाया फोन, वीजा सेवाएं रद्द...', भारत-बांग्लादेश के संबंधों में खटास से जुड़ी अहम बातें
'अमेरिका ने यूनुस को लगाया फोन, वीजा सेवाएं रद्द...', भारत-बांग्लादेश के संबंधों में खटास से जुड़ी अहम बातें
महाराष्ट्र
नगर निकाय चुनाव में साथ आएंगे शरद पवार और अजित पवार? सुप्रिया सुले ने किया बड़ा खुलासा
नगर निकाय चुनाव में साथ आएंगे शरद पवार और अजित पवार? सुप्रिया सुले ने किया बड़ा खुलासा
क्रिकेट
ICC Rankings: यह भारतीय गेंदबाज बनी विश्व की नंबर-1 बॉलर, स्मृति मंधाना की बादशाहत खत्म; जानें ताजा अपडेट
यह भारतीय गेंदबाज बनी विश्व की नंबर-1 बॉलर, स्मृति मंधाना की बादशाहत खत्म; जानें ताजा अपडेट
इंडिया
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
साउथ सिनेमा
इस हफ्ते साउथ की फिल्मों का सिनेमाघरों पर होगा दबदबा, मोहनलाल से किच्चा सुदीप की मूवीज हो रही हैं रिलीज
इस हफ्ते साउथ की फिल्मों का सिनेमाघरों पर होगा दबदबा, मोहनलाल से किच्चा सुदीप की मूवीज हो रही हैं रिलीज
ट्रैवल
Metro Museum: दिल्ली मेट्रो म्यूजियम के पास कौन-सा मेट्रो स्टेशन, समझें यहां जाने का तरीका?
दिल्ली मेट्रो म्यूजियम के पास कौन-सा मेट्रो स्टेशन, समझें यहां जाने का तरीका?
ट्रेंडिंग
गाजियाबाद के मॉल में लड़के ने किया गर्लफ्रेंड को प्रपोज, पहनाया मंगलसूत्र और भर दिया सिंदूर; वीडियो वायरल
गाजियाबाद के मॉल में लड़के ने किया गर्लफ्रेंड को प्रपोज, पहनाया मंगलसूत्र और भर दिया सिंदूर; वीडियो वायरल
शिक्षा
जावेद अख्तर से 'ईश्वर के अस्तित्व' पर बहस करने वाले मुफ्ती शुमाइल नदवी ने कहां से की है पढ़ाई, उनके पास कौन सी डिग्री?
जावेद अख्तर से 'ईश्वर के अस्तित्व' पर बहस करने वाले मुफ्ती शुमाइल नदवी ने कहां से की है पढ़ाई, उनके पास कौन सी डिग्री?
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget