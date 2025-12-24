हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler: परी को होगा अपनी गलती का एहसास, मिहिर से दूर होकर भी तुलसी ने किया नॉयना का जीना हराम

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler: परी को होगा अपनी गलती का एहसास, मिहिर से दूर होकर भी तुलसी ने किया नॉयना का जीना हराम

स्टार प्लस के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में इन दिनों खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. लीप के बाद शो में ऐसे-ऐसे ट्विस्ट दिखाए जा रहे हैं, जिसके बारे में दर्शकों ने सोचा भी नहीं होगा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 24 Dec 2025 06:57 AM (IST)
Preferred Sources

स्मृति ईरानी का शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी इन दिनों दर्शकों को खूब एंटरटेन कर रहा है. लीप के बाद शो की कहानी और भी मजेदार हो चुकी है. क्योंकि, नॉयना और परी दोनों को ही उसके कर्मों की सजा जो मिल रही है.एक तरफ तुलसी है जो मिहिर और अपने बच्चों से दूर जाकर नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी है.

इतना ही नहीं तुलसी ने अपना बिजनेस भी शुरू कर लिया है और खुशी-खुशी जिंदगी जी है. हां, उसके मन में मिहिर से धोखा खाने की कशक जरूर है. दूर होकर भी वो परी का जन्मदिन सेलिब्रेट करना नहीं भूली. वहीं, घर में रहने वाले लोग परी का जन्मदिन भूल गए.

अपने जन्मदिन के खास मौके पर भी परी अकेली ही रह गई. उसके कहने पर परिवार के लोग एक साथ डिनर पर आए जरूर लेकिन फिर से लड़ाई-झगड़ों की वजह से एक-एक कर वहां से चले गए. परी को अकेले ही केट कट कर खाना पड़ा.परी को एहसास हो चुका है कि उसने अपनी मां के साथ बहुत गलत किया है.

मिहिर ने दिखाई नॉयना को उसकी औकात

साथ ही परी ये भी समझ चुकी है कि रणविजय संग शादी करना उसकी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था. वहीं, दूसरी तरफ महिर के पास होकर भी नॉयना उससे दूर है. क्योंकि, मिहिर अब उसे उसकी औकात दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है. मिहिर भी समझ चुका है कि नॉयना उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली, ऐसे में वो अब उसी के अंदाज में उसको सबक सीखा रहा है.

मिहिर की ऐसी हरकतें नॉयना को पसंद नहीं आ रही है. नॉयना अपनी बहन से कहती भी है कि उसे लगता है कि मिहिर उसकी जिंदगी में नहीं था, तब वो ज्यादा अच्छी जिंदगी जी रहती थी. एक खालीपन था, लेकिन खुश थी. नॉयना का कहना है कि मिहिर अब पास है लेकिन फिर भी दूर है.ये चीजें उसे काफी तकलीफ देती है.

हालांकि, नॉयना का ये भ्रम खत्म नहीं हो रहा है कि मिहिर उससे प्यार नहीं करता है.हालांकि, इन सबके बीच मिहिर और नॉयना का सामना एक बार फिर तुलसी से होने वाला है. अब ये देखना मजेदार होगा कि क्या तुलसी और मिहिर का रिश्ता जो छह साल पहले टूट गया था फिर से जुड़ेगा. 

ये भी पढ़ें:-नाती अगस्त्य नंदा की 'इक्कीस' देख इमोशनल हुए अमिताभ बच्चन, रिव्यू शेयर करते हुए लिखा- 'खुशी और गर्व से आंखें भर आईं'

Published at : 24 Dec 2025 06:55 AM (IST)
Tags :
Smirti Irani Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
श्रीहरिकोटा से होगी ऐतिहासिक लॉन्चिंग, ISRO अंतरिक्ष में भेजेगा अमेरिकी ‘ब्लूबर्ड ब्लॉक-2’ सैटेलाइट
श्रीहरिकोटा से होगी ऐतिहासिक लॉन्चिंग, ISRO अंतरिक्ष में भेजेगा अमेरिकी ‘ब्लूबर्ड ब्लॉक-2’ सैटेलाइट
क्रिकेट
महज 21 साल की उम्र में शेफाली वर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रचा इतिहास, बनाया ये खास रिकॉर्ड
महज 21 साल की उम्र में शेफाली वर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रचा इतिहास, बनाया ये खास रिकॉर्ड
दिल्ली NCR
'भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ...', जामिया के एग्जाम में विवादित सवाल, प्रोफेसर सस्पेंड
'भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ...', जामिया के एग्जाम में विवादित सवाल, प्रोफेसर सस्पेंड
ओटीटी
'मिर्जापुर' में कैसे शूट हुए थे इंटीमेट सीन? रसिका दुग्गल बोलीं- 'सब बहुत प्रोफेशनल और टेक्निकल होता है...'
'मिर्जापुर' में कैसे शूट हुए थे इंटीमेट सीन? रसिका दुग्गल बोलीं- 'सब बहुत प्रोफेशनल होता है'
Advertisement

वीडियोज

ब्रोकन हार्ट का दीवाना दरिंदा
Nepal जा रही एक बस में अचानक लगी आग, बाल-बाल बची 56 यात्रियों की जान
बांग्लादेश में बवाल, देश में उबाल
हिंदू-मुसलमान में ही देश कल्याण? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
हिंदू टॉर्चर पर चुप्पी और क्रिसमस पर इतना क्लेश क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
श्रीहरिकोटा से होगी ऐतिहासिक लॉन्चिंग, ISRO अंतरिक्ष में भेजेगा अमेरिकी ‘ब्लूबर्ड ब्लॉक-2’ सैटेलाइट
श्रीहरिकोटा से होगी ऐतिहासिक लॉन्चिंग, ISRO अंतरिक्ष में भेजेगा अमेरिकी ‘ब्लूबर्ड ब्लॉक-2’ सैटेलाइट
क्रिकेट
महज 21 साल की उम्र में शेफाली वर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रचा इतिहास, बनाया ये खास रिकॉर्ड
महज 21 साल की उम्र में शेफाली वर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रचा इतिहास, बनाया ये खास रिकॉर्ड
दिल्ली NCR
'भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ...', जामिया के एग्जाम में विवादित सवाल, प्रोफेसर सस्पेंड
'भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ...', जामिया के एग्जाम में विवादित सवाल, प्रोफेसर सस्पेंड
ओटीटी
'मिर्जापुर' में कैसे शूट हुए थे इंटीमेट सीन? रसिका दुग्गल बोलीं- 'सब बहुत प्रोफेशनल और टेक्निकल होता है...'
'मिर्जापुर' में कैसे शूट हुए थे इंटीमेट सीन? रसिका दुग्गल बोलीं- 'सब बहुत प्रोफेशनल होता है'
पंजाब
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
हेल्थ
Vaibhav Suryavanshi Diet Plan: कैसी डाइट लेते हैं वैभव सूर्यवंशी, जिससे मिलती है लंबे-लंबे छक्के लगाने की ताकत?
कैसी डाइट लेते हैं वैभव सूर्यवंशी, जिससे मिलती है लंबे-लंबे छक्के लगाने की ताकत?
ट्रेंडिंग
बार बार शौच जाने से छिन गई नौकरी, अब अदालत ने सुनाया हैरान कर देने वाला फैसला- यूजर्स बोले वाह..
बार बार शौच जाने से छिन गई नौकरी, अब अदालत ने सुनाया हैरान कर देने वाला फैसला- यूजर्स बोले वाह..
जनरल नॉलेज
Ban On Dogs: इस देश में लगा है कुत्तों पर प्रतिबंध, पकड़े जाने पर लगता है भारी जुर्माना
इस देश में लगा है कुत्तों पर प्रतिबंध, पकड़े जाने पर लगता है भारी जुर्माना
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget