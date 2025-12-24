स्मृति ईरानी का शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी इन दिनों दर्शकों को खूब एंटरटेन कर रहा है. लीप के बाद शो की कहानी और भी मजेदार हो चुकी है. क्योंकि, नॉयना और परी दोनों को ही उसके कर्मों की सजा जो मिल रही है.एक तरफ तुलसी है जो मिहिर और अपने बच्चों से दूर जाकर नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी है.

इतना ही नहीं तुलसी ने अपना बिजनेस भी शुरू कर लिया है और खुशी-खुशी जिंदगी जी है. हां, उसके मन में मिहिर से धोखा खाने की कशक जरूर है. दूर होकर भी वो परी का जन्मदिन सेलिब्रेट करना नहीं भूली. वहीं, घर में रहने वाले लोग परी का जन्मदिन भूल गए.

अपने जन्मदिन के खास मौके पर भी परी अकेली ही रह गई. उसके कहने पर परिवार के लोग एक साथ डिनर पर आए जरूर लेकिन फिर से लड़ाई-झगड़ों की वजह से एक-एक कर वहां से चले गए. परी को अकेले ही केट कट कर खाना पड़ा.परी को एहसास हो चुका है कि उसने अपनी मां के साथ बहुत गलत किया है.

मिहिर ने दिखाई नॉयना को उसकी औकात

साथ ही परी ये भी समझ चुकी है कि रणविजय संग शादी करना उसकी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था. वहीं, दूसरी तरफ महिर के पास होकर भी नॉयना उससे दूर है. क्योंकि, मिहिर अब उसे उसकी औकात दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है. मिहिर भी समझ चुका है कि नॉयना उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली, ऐसे में वो अब उसी के अंदाज में उसको सबक सीखा रहा है.

मिहिर की ऐसी हरकतें नॉयना को पसंद नहीं आ रही है. नॉयना अपनी बहन से कहती भी है कि उसे लगता है कि मिहिर उसकी जिंदगी में नहीं था, तब वो ज्यादा अच्छी जिंदगी जी रहती थी. एक खालीपन था, लेकिन खुश थी. नॉयना का कहना है कि मिहिर अब पास है लेकिन फिर भी दूर है.ये चीजें उसे काफी तकलीफ देती है.

हालांकि, नॉयना का ये भ्रम खत्म नहीं हो रहा है कि मिहिर उससे प्यार नहीं करता है.हालांकि, इन सबके बीच मिहिर और नॉयना का सामना एक बार फिर तुलसी से होने वाला है. अब ये देखना मजेदार होगा कि क्या तुलसी और मिहिर का रिश्ता जो छह साल पहले टूट गया था फिर से जुड़ेगा.

