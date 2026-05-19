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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलRashifal 19 May 2026: चंद्रमा गुरु और शुक्र की युति से इस राशि के कार्य में होगा लाभ जाने मेष से मीन राशि तक का राशिफल

Rashifal 19 May 2026: चंद्रमा गुरु और शुक्र की युति से इस राशि के कार्य में होगा लाभ जाने मेष से मीन राशि तक का राशिफल

Rashifal: मिथुन में चंद्रमा, गुरु और शुक्र की युति से बदलेगा भाग्य! मेष से मीन तक जानें आज 19 मई 2026 का सटीक राशिफल, शुभ अंक, रंग और करियर-बिजनेस में लाभ के अचूक ज्योतिषीय उपाय.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 19 May 2026 02:49 AM (IST)
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Rashifal: आज 19 मई 2026 दिन बुधवार है.पंचांग के अनुसार अधिक ज्येष्ठ शुक्लपक्ष तिथि तृतीया संध्या 06 बजकर 19 मिनट तक रहेगा, उपरांत चतुर्थी तिथि आरम्भ हो जाएगी. सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे, मंगल मेष राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और शुक्र मिथुन राशि में हैं सूर्य वृषभ राशि में है.
 
चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण करेगे,आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा रहेगा,आइए जानते है, ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.
 
 
मेष राशिफल 
 
परिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के तीसरे भाव में संचरण करेंगे, आज का दिन परिवार के साथ समय बिताने और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए अनुकूल रहेगा. घर की सजावट या बदलाव को लेकर मन में नए विचार आ सकते हैं. माता का सहयोग और आशीर्वाद मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. परिवार में आपसी समझ बेहतर होगी.
 
करियर और व्यापार: ऑफिस या व्यवसाय में अधिकारियों एवं वरिष्ठ लोगों के साथ किसी महत्वपूर्ण योजना पर चर्चा हो सकती है. सरकारी कार्यों में लाभ मिलने के संकेत हैं. नौकरीपेशा लोगों को काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है. कार्यभार बढ़ने से व्यस्तता बनी रहेगी, लेकिन मेहनत का अच्छा परिणाम भी मिलेगा.
 
लव लाइफ: प्रेम संबंधों में आज समझदारी और मधुरता बनाए रखना जरूरी होगा. साथी के साथ भविष्य को लेकर बातचीत हो सकती है. विवाहित लोगों के लिए दिन सामान्य और सहयोगपूर्ण रहेगा.
 
स्वास्थ्य: अधिक काम और भागदौड़ के कारण शारीरिक थकान महसूस हो सकती है. हल्की कमजोरी या अस्वस्थता बनी रह सकती है, इसलिए आराम और खानपान का विशेष ध्यान रखें.
 
सावधानी: काम का दबाव बढ़ने पर तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें. यात्रा के दौरान जरूरी दस्तावेज और सामान संभालकर रखें.
  • उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें. इससे ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.
  • शुभ रंग: नारंगी
  • शुभ अंक: 9
 
वृषभ राशिफल 
 
परिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के दूसरे भाव में संचरण करेंगे,आज परिवार का माहौल सुखद और सकारात्मक रहेगा. विदेश में रहने वाले दोस्तों या रिश्तेदारों से बातचीत होने से मन प्रसन्न रहेगा. धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी और परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन के लिए जाने का अवसर मिल सकता है. घर में आपसी सहयोग और सामंजस्य बना रहेगा.
 
करियर और व्यापार: व्यापारी वर्ग के लिए दिन लाभदायक रहने वाला है. नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल है. नए बिजनेस या निवेश से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है. नौकरीपेशा लोगों को भी अपने कार्यक्षेत्र में अच्छे अवसर मिल सकते हैं. हालांकि काम की अधिकता बनी रहेगी, इसलिए समय प्रबंधन जरूरी होगा.
 
लव लाइफ: जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता और मजबूती आएगी. एक-दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में भी सकारात्मकता बनी रहेगी और साथी का सहयोग मिलेगा.
 
स्वास्थ्य: अधिक काम और यात्रा के कारण शारीरिक थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम और संतुलित आहार लेना जरूरी रहेगा.
 
सावधानी: लंबी यात्रा के दौरान स्वास्थ्य और सामान दोनों का ध्यान रखें. जल्दबाजी में कोई बड़ा आर्थिक निर्णय लेने से बचें.
  • उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और जरूरतमंदों को लाल वस्त्र या मसूर दाल का दान करें.
  • शुभ रंग: लाल
  • शुभ अंक: 3
 
मिथुन राशिफल 
 
परिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के पहले भाव में संचरण करेंगे,आज परिवार में किसी छोटी बात को लेकर तनाव की स्थिति बन सकती है. गुस्से और कटु शब्दों से रिश्तों में दूरी बढ़ सकती है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें. घर का वातावरण शांत बनाए रखने के लिए सकारात्मक सोच अपनाना आवश्यक रहेगा. धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में मन लगाने से मानसिक शांति मिलेगी.
 
करियर और व्यापार: आज नए काम की शुरुआत करने से बचें. व्यापार में खर्च बढ़ सकता है और आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को भी कार्यों में अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी. विद्यार्थियों के लिए दिन मेहनत भरा रहेगा, असाइनमेंट और पढ़ाई को समय पर पूरा करने के लिए अधिक प्रयास करने होंगे.
 
लव लाइफ: प्रेम संबंधों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है. साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और बातचीत से मन हल्का महसूस होगा. विवाहित लोगों को भी जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.
 
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव और नकारात्मक विचारों के कारण थकान और बेचैनी महसूस हो सकती है. ध्यान और प्रार्थना से राहत मिलेगी.
 
सावधानी: गुस्से पर नियंत्रण रखें और किसी भी विवाद को बढ़ाने से बचें. अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाना जरूरी होगा.
 
उपाय: मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाएं और “ॐ हनुमते नमः” मंत्र का जाप करें.
शुभ रंग: पीला
शुभ अंक: 5
 
कर्क राशिफल 
 
परिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के द्वादश भाव में संचरण करेंगे,आज का दिन दोस्तों और स्वजनों के साथ खुशी और उत्साह में बीतेगा. परिवार के साथ मनोरंजन और घूमने-फिरने की योजना बन सकती है. छोटी यात्रा या पर्यटन का अवसर मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. घर का वातावरण सकारात्मक और आनंदमय रहेगा.
 
करियर और व्यापार: व्यापार में लाभ मिलने की अच्छी संभावना है. भागीदारी में किए गए कार्यों से सफलता प्राप्त हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को भी अपने काम में सहयोग मिलेगा और सामाजिक स्तर पर मान-सम्मान बढ़ेगा. नए संपर्क भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं.
 
लव लाइफ: प्रेम जीवन के लिए दिन अनुकूल रहेगा. साथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. विवाहित लोगों के वैवाहिक जीवन में भी प्रेम और समझ बनी रहेगी.
 
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में दिन सामान्य रहेगा, लेकिन खानपान में लापरवाही परेशानी बढ़ा सकती है. बाहर का भोजन करने से बचें और हल्का एवं संतुलित आहार लें.
 
सावधानी: अनुचित खानपान और अधिक मौज-मस्ती में अपनी दिनचर्या खराब न करें. यात्रा के दौरान सतर्क रहें.
  • उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं तथा जरूरतमंदों को भोजन कराएं.
  • शुभ रंग: हरा
  • शुभ अंक: 7
 
 
सिंह राशिफल 
 
परिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के एकादश भाव में संचरण करेंगे,आज मन में चिंता और उदासी का प्रभाव परिवारिक माहौल पर भी दिखाई दे सकता है. छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव बढ़ने की संभावना है. परिवार के लोगों के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार बनाए रखें, इससे संबंध बेहतर रहेंगे. मन को स्थिर रखने के लिए सकारात्मक सोच अपनाना लाभकारी रहेगा.
 
करियर और व्यापार: कार्यक्षेत्र में आज अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाएगा. व्यवसाय में सहकर्मियों या साझेदारों से तालमेल की कमी महसूस हो सकती है. मेहनत के बावजूद कार्यों का परिणाम उम्मीद के अनुसार न मिलने से निराशा हो सकती है. अधिकारियों या वरिष्ठ लोगों से विवाद करने से बचें, अन्यथा स्थिति आपके पक्ष में नहीं रहेगी. धैर्य और संयम से काम लेना आवश्यक होगा.
 
लव लाइफ: जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद होने की संभावना है. रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए संवाद और समझदारी जरूरी होगी. प्रेम संबंधों में भी भावनात्मक संतुलन बनाए रखें.
 
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव और चिंता के कारण थकान तथा बेचैनी महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम और ध्यान करने से राहत मिलेगी.
 
सावधानी: नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी न होने दें और किसी भी विवाद से दूरी बनाए रखें.
  • उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और सुंदरकांड का पाठ करें.
  • शुभ रंग: आसमानी
  • शुभ अंक: 4
 
कन्या राशिफल 
 
परिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के दशम भाव में संचरण करेंगे,आज परिवार को लेकर मन में चिंता बनी रह सकती है, विशेषकर संतान के विषय में सोच अधिक रहेगी. घर के वातावरण को शांत बनाए रखने के लिए धैर्य और समझदारी से काम लें. किसी भी बात को लेकर अधिक तनाव लेने से बचें. परिवार के सदस्यों का सहयोग आपको मानसिक राहत देगा.
 
करियर और व्यापार: विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. पढ़ाई में मन लगाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी. निवेश से जुड़े मामलों में जल्दबाजी बिल्कुल न करें और हर निर्णय सोच-समझकर लें. कार्यस्थल पर दोपहर के बाद स्थितियां आपके पक्ष में होती नजर आएंगी. सहकर्मियों का सहयोग मिलने से अधूरे कार्य पूरे हो सकते हैं और आत्मविश्वास बढ़ेगा.
 
लव लाइफ: जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे. साथी का सहयोग और समझदारी आपके तनाव को कम करने में मदद करेगी. प्रेम संबंधों में भी सकारात्मकता बनी रहेगी.
 
स्वास्थ्य: मानसिक खिन्नता और चिंता के कारण मन भारी रह सकता है. पर्याप्त आराम और सकारात्मक सोच अपनाना जरूरी होगा.
 
सावधानी: आज किसी भी बौद्धिक बहस या विवाद में पड़ने से बचें. निवेश करने से पहले सभी पहलुओं पर अच्छी तरह विचार करें.
  • उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें और “हनुमान चालीसा” का पाठ करें.
  • शुभ रंग: गुलाबी
  • शुभ अंक: 6
 
तुला राशिफल 
 
परिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के नवम भाव में संचरण करेंगे,आज परिवारिक माहौल थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. छोटी-छोटी बातों पर विवाद या मतभेद बढ़ने की संभावना है, इसलिए धैर्य और शांत स्वभाव बनाए रखना जरूरी होगा. माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है. परिवार के सदस्यों के साथ संयमित व्यवहार करने से स्थिति बेहतर रहेगी.
 
करियर और व्यापार: कार्यक्षेत्र में आज सावधानी से काम लेना आवश्यक होगा. स्थायी संपत्ति, जमीन या भवन से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है. सहकर्मियों या अधिकारियों के साथ विवाद से बचें. सामाजिक स्तर पर भी अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा.
 
लव लाइफ: जीवनसाथी या प्रेमी के साथ बातचीत में संयम रखें. भावनात्मक तनाव के कारण रिश्तों में दूरी आ सकती है. शांत रहकर बात करने से संबंधों में मधुरता बनी रहेगी.
 
स्वास्थ्य: आज शारीरिक कमजोरी और मानसिक चिंता महसूस हो सकती है. अधिक भागदौड़ और तनाव से बचें. पर्याप्त आराम और हल्का भोजन करना लाभकारी रहेगा.
 
सावधानी: आज यात्रा टालने का प्रयास करें और किसी भी विवाद या बहस में न पड़ें. अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें.
  • उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर नारियल चढ़ाएं और “ॐ रामदूताय नमः” मंत्र का जाप करें.
  • शुभ रंग: सफेद
  • शुभ अंक: 2
 
वृश्चिक राशिफल
 
परिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के अष्टम भाव में संचरण करेंगे,आज परिवार में सुखद और सहयोगपूर्ण वातावरण बना रहेगा. भाई-बंधुओं का व्यवहार प्रेमपूर्ण रहेगा, जिससे रिश्तों में मजबूती आएगी. परिवार के साथ किसी छोटी यात्रा या घूमने-फिरने की योजना बन सकती है. घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और मन प्रसन्न रहेगा.
 
करियर और व्यापार: कार्य सफलता और आर्थिक लाभ के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल है. नए काम की शुरुआत करने के लिए समय अच्छा रहेगा. व्यवसाय में लाभ मिलने की संभावना है और विरोधियों पर भी आप अपनी समझदारी से विजय प्राप्त कर सकेंगे. नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा और वे अपने लक्ष्यों पर बेहतर ध्यान दे पाएंगे.
 
लव लाइफ: प्रिय व्यक्ति या जीवनसाथी के साथ मुलाकात होने से मन आनंदित रहेगा. प्रेम संबंधों में मधुरता और विश्वास बढ़ेगा. विवाहित लोगों के लिए भी दिन खुशियों से भरा रहेगा.
 
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. ऊर्जा और उत्साह का अनुभव होगा. नियमित दिनचर्या बनाए रखने से आप पूरे दिन सक्रिय रहेंगे.
 
सावधानी: अत्यधिक आत्मविश्वास में किसी भी कार्य को हल्के में न लें. यात्रा के दौरान जरूरी वस्तुओं का ध्यान रखें.
  • उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाएं और बूंदी का भोग लगाएं. इससे भाग्य और सफलता में वृद्धि होगी.
  • शुभ रंग: सुनहरा
  • शुभ अंक: 1
 
धनु राशिफल 
 
परिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के सप्तम भाव में संचरण करेंगे,आज परिवार के सदस्यों के साथ गलतफहमी या मनमुटाव की स्थिति बन सकती है. छोटी बातों को अधिक बढ़ाने से बचें और धैर्यपूर्वक बातचीत करें. शांत और सकारात्मक व्यवहार से रिश्तों में संतुलन बना रहेगा. परिवार के किसी सदस्य की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है.
 
करियर और व्यापार: कार्यस्थल पर आज मन पूरी तरह काम में नहीं लग पाएगा. कार्यभार अधिक रहने से मानसिक दबाव महसूस हो सकता है. महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए दिन अनुकूल नहीं है, इसलिए जल्दबाजी से बचें. टारगेट पूरा करने के लिए सहकर्मियों या सहयोगियों की मदद लेनी पड़ सकती है. व्यापार में धन खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट का ध्यान रखें.
 
लव लाइफ: प्रेम संबंधों में आज धैर्य और समझदारी बनाए रखना जरूरी होगा. साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें. विवाहित लोगों को भी छोटी बातों पर बहस करने से बचना चाहिए.
 
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव और अधिक सोच-विचार के कारण थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम और सकारात्मक सोच अपनाना आपके लिए लाभकारी रहेगा.
 
सावधानी: आज कोई बड़ा निवेश या महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें.
  • उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर लाल फूल अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.
  • शुभ रंग: बैंगनी
  • शुभ अंक: 8
 
मकर राशिफल 
 
परिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के छठे भाव में संचरण करेंगे,आज दिन की शुरुआत ईश्वर स्मरण से होने के कारण मन प्रसन्न और सकारात्मक रहेगा. परिवार में सुख-शांति और मंगलमय वातावरण बना रहेगा. मित्रों और स्नेहीजनों से उपहार या शुभ समाचार मिलने की संभावना है. घर के लोगों के साथ समय बिताने से मानसिक संतोष मिलेगा.
 
करियर और व्यापार: नौकरी और व्यापार दोनों क्षेत्रों में आपका प्रभाव बना रहेगा. अधिकारी और वरिष्ठ आपके काम से संतुष्ट दिखाई देंगे. आज कार्य सरलता से पूरे होंगे और अनुकूल परिस्थितियों का पूरा लाभ उठा पाएंगे. व्यापार में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं तथा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा. सहकर्मियों का सहयोग मिलने से कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी.
 
लव लाइफ: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. रिश्तों में विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा.
 
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी और पहले से चल रही शारीरिक परेशानियों में राहत महसूस होगी. फिर भी स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें और खानपान का ध्यान रखें.
 
सावधानी: अधिक आत्मविश्वास में अपनी दिनचर्या और स्वास्थ्य की अनदेखी न करें. बाहर के भोजन से बचना लाभकारी रहेगा.
  • उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और “ॐ श्री हनुमते नमः” मंत्र का जाप करें.
  • शुभ रंग: केसरिया
  • शुभ अंक: 5
 
कुंभ राशिफल 
 
परिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के पंचम भाव में संचरण करेंगे,आज परिवार के लोगों के साथ बातचीत में सावधानी रखना आवश्यक होगा. किसी बात को लेकर गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, जिससे वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है. रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए शांत और संयमित व्यवहार अपनाएं. किसी का पक्ष लेने से बचें, अन्यथा पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है.
 
करियर और व्यापार: आज आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतने की जरूरत है. पैसे के लेन-देन या उधार देने से बचें, क्योंकि नुकसान होने की संभावना बन रही है. खर्चों में वृद्धि होने से बजट प्रभावित हो सकता है. कार्यक्षेत्र में भी सोच-समझकर निर्णय लें और किसी विवाद में पड़ने से बचें.
 
लव लाइफ: प्रेम संबंधों के लिए दिन सामान्य रहेगा. साथी के साथ छोटी बातों को लेकर मतभेद हो सकते हैं, इसलिए धैर्य और समझदारी बनाए रखें. विवाहित लोगों को भी अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा.
 
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें. थकान, तनाव या छोटी-मोटी शारीरिक परेशानी महसूस हो सकती है. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें.
 
सावधानी: क्रोध और जल्दबाजी से बचें. किसी की मदद करते समय अपनी सीमाओं का ध्यान रखें और वाहन का उपयोग बहुत सावधानी से करें.
  • उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं और बजरंग बाण का पाठ करें.
  • शुभ रंग: नीला
  • शुभ अंक: 7
 
मीन राशिफल 
 
परिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के चौथे भाव में संचरण करेंगे,आज परिवार में खुशियों और उत्साह का माहौल बना रहेगा. बुजुर्गों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. संतान और जीवनसाथी की ओर से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, जिससे घर का वातावरण आनंदमय रहेगा. किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर भी मिल सकता है.
 
करियर और व्यापार: नौकरी और व्यवसाय दोनों क्षेत्रों में लाभ मिलने की संभावना है. मित्रों और सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा, जिससे कार्य आसानी से पूरे होंगे. नए लोगों से संपर्क बनेंगे और ये मित्रता भविष्य में लाभदायक साबित हो सकती है. व्यापार में आर्थिक लाभ और आकस्मिक धन प्राप्ति के संकेत हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी.
 
लव लाइफ: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी का सहयोग और समझ आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी. साथी के साथ घूमने-फिरने या अच्छा समय बिताने का अवसर मिल सकता है.
 
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा. मानसिक रूप से प्रसन्नता और ऊर्जा बनी रहेगी. यात्रा के दौरान खानपान का ध्यान रखें.
 
सावधानी: अत्यधिक उत्साह में अनावश्यक खर्च करने से बचें. नए लोगों पर तुरंत अधिक भरोसा करना उचित नहीं होगा.
  • उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं और जरूरतमंदों को लाल फल दान करें.
  • शुभ रंग: मरून
  • शुभ अंक: 9

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 19 May 2026 02:49 AM (IST)
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