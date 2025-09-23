Mithun Saptahik Rashifal 21 to 27 September 2025: इस सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत में आपके अटके हुए कार्यों में गति आएगी और कई योजनाएँ समय पर पूरी होंगी. कार्यक्षेत्र और व्यवसाय दोनों में आपके प्रयासों को सराहना मिलेगी. नौकरीपेशा जातकों के लिए यह सप्ताह खास अवसर और नई जिम्मेदारियां लेकर आएगा, वहीं व्यवसायियों को भी नए साझेदारी या व्यापारिक अवसर प्राप्त होंगे.

व्यवसाय और धन लाभ: व्यवसाय और निवेश के क्षेत्र में यह सप्ताह फलदायक रहेगा. लंबे समय से रुकी हुई योजनाएँ पूरी होने की संभावना है. यदि आप भूमि, भवन या वाहन से जुड़ा निवेश करने की सोच रहे थे, तो यह समय शुभ रहेगा. मार्केटिंग, सेल्स और ट्रेडिंग से जुड़े कारोबारियों को मनचाहा लाभ प्राप्त होगा. व्यवसाय में नई पहचान और प्रभाव बढ़ाने के लिए यह सप्ताह अनुकूल है.

परिवार और सामाजिक जीवन: सप्ताह के मध्य में पारिवारिक रिश्तों में मधुरता और सहयोग बना रहेगा. परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. महिलाएँ पूजा-पाठ और धार्मिक कार्यों में समय देंगी. परिवार के साथ धार्मिक स्थल या तीर्थ यात्रा की संभावना भी बन सकती है. परिवार में पुराने विवाद दूर होंगे और सुखद माहौल रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन: लव रिलेशनशिप में सकारात्मक बदलाव आएंगे. लंबे समय से अकेले जातकों को नए रिश्ते की संभावना है. वर्तमान प्रेम संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे. जीवनसाथी के साथ तालमेल बना रहेगा और सप्ताह के उत्तरार्ध में कोई सरप्राइज गिफ्ट मिलने की संभावना है.

स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. हालांकि मानसिक थकान और हल्की मौसमी परेशानी हो सकती है. संतुलित खान-पान और नियमित दिनचर्या बनाए रखना फायदेमंद रहेगा.

उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और रविवार को भगवान विष्णु को दीपदान करें.

FAQs:

प्र.1: यह सप्ताह कैसा रहेगा?

उत्तर: करियर और व्यवसाय में सफलता, रिश्तों में खुशहाली.

प्र.2: क्या निवेश और व्यवसाय शुभ रहेंगे?

उत्तर: हाँ, नए अवसर और लाभ मिलेंगे.

प्र.3: प्रेम जीवन कैसा रहेगा?

उत्तर: नए रिश्तों की संभावना, वर्तमान प्रेम संबंध मजबूत होंगे.

प्र.4: स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी रखें?

उत्तर: मानसिक थकान और मौसमी बीमारियों से बचें.

प्र.5: शुभ उपाय क्या है?

उत्तर: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ और भगवान विष्णु को दीपदान.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.