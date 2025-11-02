Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Mithun Saptahik Rashifal 2 to 8 November 2025: मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह निर्णय और विवेक का रहेगा. सप्ताह की शुरुआत में ग्रहस्थिति आपको कुछ बड़े फैसलों के लिए प्रेरित करेगी,याद रखें केवल भावनाओं में बहकर नहीं, पर विवेक और अनुभव के साथ निर्णय लेना जरूरी होगा. यदि आप किसी के प्रभाव में आकर निर्णय लेंगे तो बाद में पछताना पड़ सकता है.

हेल्थ राशिफल:

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव और अनिद्रा से बचें. ध्यान, योग या प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें. बुधवार को विष्णु मंदिर में तुलसी का दीपक जलाना शुभ रहेगा.

बिज़नेस राशिफल:

व्यापार में कोई बड़ा निवेश या विस्तार करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें. जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसानदेह साबित हो सकता है. सप्ताह के अंत में पुराने क्लाइंट्स या पार्टनर से लाभ मिलने की संभावना है.

नौकरी राशिफल:

ऑफिस में कुछ लोग सामने तो तारीफ करेंगे, लेकिन पीछे से आपकी छवि को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं. इसलिए सतर्क रहें और अपने कार्य पर पूरा ध्यान दें. सप्ताह के मध्य में बॉस से मान-सम्मान मिलने की संभावना है.

लव और फैमिली राशिफल:

लव लाइफ शानदार रहेगी. पार्टनर के साथ विश्वास और समझ का रिश्ता और मजबूत होगा. विवाहित जातकों को संतान पक्ष से खुशी भरा समाचार मिल सकता है. परिवार में सामंजस्य बना रहेगा और घर का वातावरण प्रसन्नतापूर्ण रहेगा.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह मेहनत और एकाग्रता बढ़ाने वाला है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को गुरुजनों की सलाह लाभकारी रहेगी. युवाओं के लिए नए अवसर और संबंधों में स्थिरता के संकेत हैं.

भाग्यशाली अंक: 5

भाग्यशाली रंग: हरा

साप्ताहिक उपाय: बुधवार के दिन गणपति जी को दूर्वा चढ़ाएं और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 21 बार जाप करें.

FAQs:

Q1. क्या इस सप्ताह नया बिजनेस शुरू करना शुभ रहेगा?

A1. नहीं, फिलहाल कुछ दिन प्रतीक्षा करें और पहले पूरी योजना स्पष्ट करें.

Q2. क्या नौकरी बदलने के योग हैं?

A2. योग तो हैं, लेकिन जल्दबाजी में कदम न उठाएँ; पहले ऑफर की सच्चाई जांचें.

Q3. प्रेम जीवन में कोई नया मोड़ आएगा?

A3. हाँ, संबंधों में परिपक्वता और गहराई बढ़ेगी, कोई विशेष पल साझा हो सकता है.

Q4. क्या परिवार में कोई शुभ कार्य होगा?

A4. हाँ, संतान या भाई-बहन की सफलता से घर में खुशियाँ आएंगी.

Q5. कौन सा दिन सबसे शुभ रहेगा?

A5. बुधवार, नए कार्यों की शुरुआत और शुभ समाचार के लिए उत्तम रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.