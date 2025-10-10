Gemini Weekly Horoscope: मेहनत बढ़ेगी लेकिन फल में हो सकती है देरी, पढ़ें मिथुन साप्ताहिक राशिफल
Gemini Weekly Horoscope: मिथुन राशि के लिए आने वाला सप्ताह भाग-दौड़ से भरा रहने वाला है. कामकाज के कारण लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है. पढ़ें मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?
Mithun Saptahik Rashifal 12 to 18 October 2025: मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने करियर और व्यवसाय में सफलता पाने के लिए कुछ परिस्थितियों में समझौता या धैर्य दिखाना पड़ सकता है. नौकरीपेशा जातकों को इस दौरान कार्यक्षेत्र में अचानक काम का दबाव और जिम्मेदारियाँ बढ़ी हुई महसूस होंगी. अतिरिक्त प्रयास के बावजूद काम में देरी हो सकती है, जिससे मन में तनाव रहेगा. कारोबारियों को अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव लाने की जरूरत पड़ेगी ताकि लाभ के अवसर बनाए रखे जा सकें.
सप्ताह के मध्य भाग में कार्यक्षेत्र में ईर्ष्यालु सहकर्मी या विरोधी तत्व सक्रिय हो सकते हैं, जो आपके पीछे से नकारात्मक वातावरण बनाने की कोशिश करेंगे. ऐसे में संयम और व्यावसायिक व्यवहार बनाए रखना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी.
व्यवसायियों को बाजार में मंदी या प्रतिस्पर्धा के कारण कुछ कठिनाइयाँ झेलनी पड़ सकती हैं, लेकिन सप्ताह के अंत तक स्थिति सामान्य होने लगेगी.
पारिवारिक और सामाजिक जीवन में शुरुआत में समय की कमी के कारण घरवालों से दूर रहने की संभावना है, जिससे मन खिन्न रह सकता है. हालांकि सप्ताह के उत्तरार्ध में आप परिवार को समय देंगे और माहौल में सुकून लौटेगा.
प्रेम और वैवाहिक जीवन में यह सप्ताह हल्की तकरार और भावनात्मक उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा, लेकिन संबंधों में स्थिरता बनी रहेगी. जीवनसाथी की भावनाओं की अनदेखी न करें. संतान की पढ़ाई या भविष्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है.
स्वास्थ्य राशिफल: मानसिक तनाव और थकावट के कारण नींद प्रभावित हो सकती है. योग और ध्यान का अभ्यास लाभदायक रहेगा.
उपाय: प्रतिदिन गायत्री मंत्र की एक माला जप करें और रविवार को सूर्यदेव को जल अर्पित करें.
FAQs
प्र1. यह सप्ताह कैसा रहेगा?
करियर में चुनौतियाँ रहेंगी, लेकिन धैर्य से लाभ मिलेगा.
प्र2. नौकरीपेशा लोगों के लिए क्या संकेत हैं?
कार्यभार अधिक रहेगा, विरोधियों से सावधान रहें.
प्र3. पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा?
शुरुआत में दूरी रहेगी, लेकिन उत्तरार्ध में सामंजस्य लौटेगा.
प्र4. प्रेम जीवन कैसा रहेगा?
हल्की तकरार के बावजूद संबंध स्थिर रहेंगे.
प्र5. शुभ उपाय क्या है?
रोज गायत्री मंत्र जप करें और सूर्यदेव की उपासना करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
